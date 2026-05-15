„Tisíce trpí a umírají jen za to, že jsou proti válce. Vzdala jsem to,“ napsala ruská disidentka před sebevraždou


před 58 mminutami|Zdroj: The Moscow Times, X, ua.news, nashaniva.com, Radio Free Europe/Radio Liberty

Významná ruská oceánografka a celoživotní bojovnice za lidská práva Nina Litvinovová spáchala ve svých osmdesáti letech sebevraždu. Zdroje z bezpečnostních složek sdělily státní agentuře RIA Novosti, že zanechala dopis na rozloučenou. „Mám vás ráda a myslím na vás, ale musím odejít. Život je pro mě nesnesitelný – od té doby, co (ruský vládce Vladimir) Putin napadl Ukrajinu, zabíjí nevinné lidi a u nás neustále posílá do vězení tisíce lidí, kteří trpí a umírají jen za to, že jsou proti válce a zabíjení,“ popsala ruský režim.

Tělo Litvinovové bylo podle serveru The Moscow Times nalezeno ve středu na ulici v centru Moskvy. Její sestřenice, novinářka Maria Slonimová, zveřejnila na facebooku výňatek z dopisu. „Nikdo – ani RIA, ani Gazeta.ru, které o tom informovaly jako první – samozřejmě ten dopis nezveřejní, protože v něm jsou důvody její smrti popsány až příliš jasně. Rozhodly jsme se tedy ukázat skutečné důvody: Putin ji zabil!“ napsala Slonimová.

„Nemohu jim nijak pomoci. Jevgenija Berkovičová, Svetlana Petričuková, Karina Tsurkanová a tisíce dalších za mřížemi trpí a umírají,“ pokračuje dopis na rozloučenou a vyjmenovává politické vězně. „Snažila jsem se jim pomoci, ale došly mi síly a dnem i nocí trpím bezmocí. Stydím se, ale vzdala jsem to. Prosím, odpusťte mi,“ dodala žena.

Litvinovová byla vnučkou Maxima Litvinova, který byl v letech 1930 až 1939 za vlády Josifa Stalina lidovým komisařem pro zahraniční věci SSSR a později působil jako velvyslanec na Kubě a ve Spojených státech. Zároveň byla také sestrou slavného sovětského disidenta Pavla Litvinova, který je podle zpravodajky ČT na Ukrajině Darji Stomatové jediným žijícím účastníkem protestu proti invazi do Československa na Rudém náměstí.

Organizace na ochranu lidských práv Memorial zveřejnila nekrolog, v němž byla Litvinovová popsána jako účastnice disidentského hnutí, která byla od šedesátých let oddanou obhájkyní politických vězňů. V posledních letech se účastnila významných soudních procesů, včetně procesů s historikem Jurijem Dmitrijevem a spoluzakladatelem Memorialu Olegem Orlovem. „Vždy byla tam, kde byla bolest největší,“ píše se v nekrologu.

Litvinovpová pomáhala mimo jiné i mnoha méně známým politickým vězňům. Memorial zdůraznil, že tak činila bez snahy o publicitu.

Ruské státní orgány v komentářích k smrti Litvinovové zmínily pouze její rodinné vazby na sovětského politika Maxima Litvinova a její profesionální práci v Ústavu oceánologie, aniž by se zmínily o jejím aktivismu v oblasti lidských práv.

Rusko chystá útok na prezidentskou kancelář v Kyjevě, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko plánuje útok drony a raketami na prezidentskou kancelář, rezidenci hlavy státu a podzemní bunkry v Kyjevě a další místa na Ukrajině označená za centra rozhodování. Odvolává se na dokumenty, které získala vojenská rozvědka HUR.
Trump po setkání se Si Ťin-pchingem odletěl z Pekingu. Summit oba označili za úspěch

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, informují tiskové agentury. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu Čung-nan-chaj, kde se oba nechali vyfotografovat. Společným obědem Trump oficiální návštěvu Číny ukončil a poté odletěl do Washingtonu. Oba státníci summit podle médií považují za úspěšný.
Spojené arabské emiráty urychlí stavbu ropovodu, který obejde Hormuzský průliv

Spojené arabské emiráty (SAE) urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fudžajra. Tím se výrazně rozšíří možnosti, jak obejít Hormuzský průliv. Uvedla to podle agentury Reuters vládní tisková kancelář Abú Dhabí (ADMO).
Čtyři pětiny íránského arzenálu jsou zničeny, psát něco jiného je zrada, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump v pátek zpochybnil zprávy některých médií, že Írán má stále dostatečné raketové kapacity. Zničeno podle něj bylo 80 procent tohoto arzenálu. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One během cesty z Pekingu. Přítomnému reportérovi deníku The New York Times (NYT) řekl, že jeho zpravodajství o Íránu je zrádcovské.
Počet obětí ruského útoku na Kyjev stoupl na 24, země si vyměnily zajatce

Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti, oznámila v pátek ráno Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Dalších 48 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Invazní armáda pokračovala v úderech na ukrajinské území i v noci na pátek. Ruské úřady pak tvrdí, že tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku ve městě Rjazaň. Země si vyměnily po 205 válečných zajatcích.
Restaurování hrobek v egyptském Luxoru odhalilo malby z 18. dynastie

Po dokončení restaurátorských prací v hrobce Samuta v nekropoli El Chocha na západním břehu Nilu v Luxoru se znovu objevilo několik staroegyptských maleb. Fresky na stěnách komplexu zachycují výjevy z každodenního života, pohřebních rituálů i náboženské motivy egyptské civilizace z doby před zhruba 3500 lety.
Obavy z hantaviru zesiluje zkušenost s pandemií covidu-19, upozorňují experti

„Kolektivní pandemická paměť“ vyvolává ve společnosti obavy spíše kvůli vzpomínkám na to, co se stalo, než kvůli skutečné situaci. Odborníci na sociologii a psychologii vysvětlují, jak vzniká někdy iracionální strach, a varují před dalším velkým „virem“ – dezinformacemi.
