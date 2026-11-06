TikTok porušuje nařízení a vede uživatele do „králičích nor“, míní EK


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok porušuje unijní nařízení o digitálních službách (DSA), shledala předběžně Evropská komise (EK). Stránka nazvaná Pro tebe na TikToku zobrazuje uživatelům nepřetržitý proud personalizovaných videí, a to i v případě, že se týkají problémů s duševním zdravím a vnímáním vlastního těla, uvedla EK.

„Čím více uživatel interaguje s určitým typem obsahu, tím více mu algoritmus stránky Pro tebe v aplikaci TikTok doporučuje podobný obsah. Tento způsob fungování může být škodlivý, pokud se takové nekonečné a opakované vystavení týká například obsahu o smutku, izolaci nebo vnímání vlastního těla. Tyto ,králičí nory' mohou mít negativní dopad na duševní zdraví uživatelů, zejména na zdraví zranitelných dospělých a nezletilých,“ argumentuje Komise.

„Algoritmus pokaždé, když uživatel posune video nebo dá lajk, nabízí více téhož a vede uživatele do králičích nor, z nichž se jen těžko dostávají,“ uvedla místopředsedkyně Komise Henna Virkkunenová. Připomněla, že platformy nesou podle DSA odpovědnost za negativní dopady svých doporučovacích systémů.

Evropská komise označila TikTok za nepovolený návykový design
Evropská komise

TikTok podle EK dostatečně neposoudil, jak jeho algoritmus uživatele do takových „králičích nor“ vtahuje, a nezavedl účinná opatření ke zmírnění rizik. Doporučení rozmanitějšího obsahu podle Komise výrazně nesnižuje četnost podobných videí a nástroje pro kontrolu nabídky nefungují. Tlačítko „nemám zájem“ nemusí stačit ke změně obsahu, protože algoritmus upřednostňuje délku sledování před přáním uživatele vidět méně určitého obsahu.

Komise požaduje změnu designu stránky, například větší důraz na výslovné preference uživatelů a vypnutí doby sledování jako kritéria doporučování.

TikTok porušuje pravidla pro ochranu dětí na internetu, uvedla Evropská komise
TikTok, ilustrační foto

Možné uložení pokuty

TikTok, jehož vlastníkem je čínská společnost ByteDance, má nyní právo na obhajobu. Může se seznámit s dokumenty ve vyšetřovacím spisu a písemně reagovat na předběžná zjištění. Souběžně se k věci vyjádří Evropská rada pro digitální služby.

Pokud se názor Komise potvrdí, může vydat rozhodnutí o porušení předpisů a uložit pokutu až do výše šesti procent celosvětového ročního obratu poskytovatele. Zjištění podle EK nepředjímají výsledek vyšetřování.

Páteční závěry jsou součástí řízení, v němž Komise prověřuje, zda TikTok dodržuje nařízení DSA. V únoru letošního roku vydala předběžná zjištění k návykovému designu, v červenci k ochraně nezletilých. Už v říjnu 2025 učinila předběžné závěry ohledně přístupu výzkumníků k veřejným datům. Část týkající se transparentnosti reklamy skončila v prosinci 2025 závaznými návrhy platformy. Vyšetřování podpořil irský regulátor digitálních služeb.

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Ilustrační fotografie

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