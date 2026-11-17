Tchajwanské ministerstvo obrany v úterý oznámilo, že zaznamenalo dva ruské vojenské letouny u východního pobřeží ostrova. Japonsko mezitím podalo Moskvě protest poté, co jeho vzdušný prostor narušila dvě pravděpodobně ruská letadla. Také Jižní Korea vyslala stíhačky v reakci na vstup několika ruských vojenských letounů do své identifikační zóny protivzdušné obrany.
Dva ruské vojenské letouny proletěly v úterý vzdušným prostorem východně od Tchaj-wanu a následně opustily jeho identifikační zónu protivzdušné obrany jižně od okresu Tchaj-tung. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na tchajwanské ministerstvo obrany.
Ministerstvo uvedlo, že jejich pohyb po celou dobu monitorovalo pomocí zpravodajských, sledovacích a průzkumných prostředků a „odpovídajícím způsobem reagovalo“. Další podrobnosti však neposkytlo.
Dva letouny, které Tokio považuje za ruské, narušily také japonský vzdušný prostor severozápadně od ostrova Okinošima u prefektury Fukuoka. Podle agentury Kjódó k incidentu došlo mezi 4:07 a 4:12 místního času.
Japonsko podalo Moskvě protest
Tokio v reakci vyslalo do vzduchu stíhačky, které vydaly varování a přijaly další nezbytná opatření. Následně podalo Moskvě důrazný protest. „Narušení japonského vzdušného prostoru ruskými letouny představuje závažné porušení japonské suverenity,“ prohlásil podle Reuters hlavní tajemník japonské vlády Minoru Kihara. Dodal, že takové ohrožení bezpečnosti je naprosto nepřijatelné. „Podali jsme Rusku důrazný protest a vyzvali ho, aby zabránilo opakování podobného incidentu,“ uvedl.
Japonské ministerstvo obrany následně potvrdilo, že letouny, které považuje za ruské, proletěly Cušimským průlivem, pokračovaly mezi japonským ostrovem Jonaguni a Tchaj-wanem a poté zamířily do Tichého oceánu. Jonaguni leží přibližně sto kilometrů východně od Tchaj-wanu.
Pohyb ruských vojenských letounů zaznamenala v úterý rovněž Jižní Korea. Několik strojů krátce vstoupilo do její identifikační zóny protivzdušné obrany (KADIZ) nad Japonským mořem, kterou následně opustilo, aniž by narušilo jihokorejský svrchovaný vzdušný prostor.
Jihokorejská armáda letouny zaznamenala ještě před jejich vstupem do zóny a preventivně vyslala stíhačky, aby předešla případným incidentům. S odvoláním na jihokorejský sbor náčelníků štábů (JCS) o tom informovala agentura Jonhap.
Incidenty nejsou v regionu ojedinělé
Identifikační zóna protivzdušné obrany sahá za hranice svrchovaného vzdušného prostoru státu a umožňuje jeho ozbrojeným silám monitorovat přibližující se letadla. Samotný vstup do této zóny tak nepředstavuje narušení vzdušného prostoru. Rusko a Čína navíc neuznávají pravomoc Jižní Koreje nad KADIZ s argumentem, že nemá oporu v mezinárodním právu, připomíná web Kyiv Independent.
Podobné incidenty nejsou v regionu ojedinělé. V srpnu vstoupila ruská vojenská letadla do jihokorejské identifikační zóny protivzdušné obrany nad Japonským mořem, na což Soul reagoval vysláním stíhaček. V červnu pak do stejné zóny nad východními a jižními vodami Jižní Koreje vstoupilo téměř deset ruských a čínských vojenských letounů, pravděpodobně během společného cvičení. Soul následně podal Moskvě a Pekingu diplomatický protest.
Před úterním incidentem Japonsko naposledy zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruským letounem v září 2024 poblíž ostrova Rebun u Hokkaida. Také Tchaj-wan má s přítomností ruských vojenských plavidel ve svém okolí zkušenosti. V roce 2023 zaznamenal u východního pobřeží dvě ruské válečné lodě, jejichž pohyb monitoroval pomocí vlastních letadel a plavidel. Tchaj-wan, který Čína považuje za součást svého území, se po ruské invazi na Ukrajinu připojil k rozsáhlým sankcím proti Moskvě.
Přelety letounů se odehrály krátce před plánovaným příletem vládce Kremlu Vladimira Putina do čínského Šen-čenu na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Moskva a Peking udržují úzké diplomatické i vojenské vztahy. Rusko zároveň prohlubuje vojenskou spolupráci se Severní Koreou, která mu poskytuje vojáky a zbraně pro válku proti Ukrajině.