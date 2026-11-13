Stovky lidí v San Diegu protestovaly proti zadržení osmiletého dítěte agenty ICE

Stovky lidí ve čtvrtek v San Diegu protestovaly proti zadržení osmiletého chlapce z Haiti agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE), informuje stanice NBC San Diego. Žák třetí třídy základní školy skončil bez doprovodu příbuzných ve federální vazbě minulý týden, když ho úřad odebral jeho strýci při plánovaném úředním slyšení, kam dítě dostalo předvolání. Otec dítěte byl deportován loni.
Chlapcův strýc dle představitelů školního okrsku v San Diegu sdělil, že hocha na schůzku s ICE minulou středu doprovodil, protože „nechtěl porušit zákon“.
Video, které natočila dobrovolná pozorovatelka Karen Pohlová před federální budovou, zachycuje tři ozbrojené federální agenty, jak odvádějí chlapce v poutech z pobočky ICE do výtahu. „Naprosto mě to šokovalo, protože by mě nikdy nenapadlo, že seberou tak malé dítě samotné,“ řekla Pohlová.
Pohlová byla jednou ze stovek lidí, včetně učitelů, rodičů, aktivistů a zvolených činitelů, kteří se shromáždili před federální budovou, kde sídlí pobočka ICE a imigrační soud. Protesty proti imigrační politice administrativy prezidenta Donalda Trumpa se tam konají každý týden už déle než rok. Kvůli zadržení chlapce se však utvořil větší dav než obvykle.
Chlapec byl držitelem statusu dočasné ochrany (TPS) předtím, než jej administrativa prezidenta Donalda Trumpa letos ukončila. TPS je humanitární program určený pro obyvatele zemí zasažených válkou, přírodními a dalšími katastrofami. Washington začal status udělovat Haiťanům po zemětřesení na Haiti v roce 2010. TPS jim umožňoval legálně žít a pracovat v USA.