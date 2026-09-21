Slovenští politici se vymezují vůči Ficově zpochybňování článku pět NATO

Slovenská politická scéna se vymezuje vůči výrokům tamního premiéra Roberta Fica (Smer) o závazcích vůči NATO, v nichž zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení. Před podobným postojem varovala slovenská hlava státu Peter Pellegrini i předseda tamního parlamentu Richard Raši (Hlas). Kritické vzkazy si Fico vyměnil i s českým prezidentem Petrem Pavlem.
„Já si nepřeju, aby Slovensko bylo součástí nějakého válečného konfliktu kvůli nějakému článku pět,“ říká Fico ve videu zveřejněném na jeho facebookovém profilu. „Za mé vlády nikdo pod falešnou záminkou nevyžene slovenské vojáky mimo území Slovenska bojovat proti Rusku anebo jiné zemi,“ přisadil si.
Jiní významní slovenští politici s takovou rétorikou nesouzní. „Máme spojence, kteří nám přijdou na pomoc. Na to ten článek pět je. Slouží nám. A pokud ho Robert Fico zpochybní, my máme problém,“ reagoval předseda nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka.
Článek pět připouští v případě napadení i jinou formu pomoci než vojenskou, což Fico zdůrazňuje. K opatrnějšímu tónu ho však vyzval i prezident Pellegrini. Podle něj Slovensko nemá dávat signál, že bude stát bokem v případě napadení Aliance. „Vnímal jsem to spíš jako takový apel, aby žádná z členských zemí Severoatlantické aliance neeskalovala vojenské napětí,“ mírnil význam Ficových slov.
NATO má obranný charakter a nemá organizovat útočné operace. Aliance byla vytvořena v roce 1949 a de facto se měla stát protiváhou Sovětského svazu a jeho satelitů východního bloku během studené války.
Základním kamenem alianční smlouvy je článek 5, který zakotvuje princip kolektivní obrany, podle něhož je útok proti jednomu spojenci považován v duchu solidarity za útok proti všem členským státům.
Ty následně podniknou „kroky, jež považují za nezbytné k pomoci napadenému spojenci“. To znamená, že ale nemusí jít nutně o ozbrojené síly, ale třeba finanční výpomoc, dodávky vojenského vybavení a zbraní či logistickou podporu.
Podle agentury Reuters přitom neexistuje žádný časový limit, jak dlouho by diskuse měly trvat. Podle expertů je formulace dostatečně pružná na to, aby každému členovi umožnila rozhodnout se, jak daleko zajde v reakci na ozbrojenou agresi proti jiné zemi.
„Každý takový ozbrojený útok a veškerá opatření přijatá v jeho důsledku budou okamžitě oznámeny Radě bezpečnosti. Opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nezbytná k obnovení a udržení mezinárodního míru a bezpečnosti,“ píše se ve smlouvě.
Při tvorbě článku 5 na konci čtyřicátých let dvacátého století sice panovala shoda ohledně principu vzájemné pomoci, ale zásadní spor se týkal způsobů provádění tohoto závazku. Evropští účastníci chtěli zajistit, aby jim Spojené státy automaticky pomohly, pokud by byl některý ze signatářů napaden, což USA odmítaly. To se odrazilo ve znění článku 5.
Článek 5 byl dosud uplatněn pouze jednou, a to po teroristických útocích 11. září. V důsledku útoků na USA vznikla mezinárodní koalice a uskutečnila se invaze do Afghánistánu, kde byl sesazen režim radikálního hnutí Taliban.
Zdroje: Reuters/ČT24
Ficovy výroky vedly i k výměně vzkazů mezi ním a českým prezidentem. Pavel označil slova slovenského premiéra za závažná a nenásledováníhodná. Fico se proti tomu ohradil výrokem, že „Pavel by jako bývalý generál NATO rád bojoval,“ zatímco on prý upřednostňuje mír. „Podobnou argumentaci, že generál chce válku a ‚my‘ ostatní chceme mír, už jsem zažil,“ reagoval Pavel s narážkou na kampaň před českými prezidentskými volbami v roce 2023.
Fico často kritizuje Západ a jeho údajné hledání záminky pro válku, což zdůvodňuje neschopností řešit ceny paliv a migraci. V době zveřejnění probíraných výroků se měl Fico účastnit summitu na Ukrajině, cestu ale zrušil s odvoláním na zdravotní důvody.