Slovenský exministr Taraba má dost podpisů na založení strany, píše Sme


před 1 hhodinou|Zdroj: Sme

Dřívější ministr životního prostředí a nyní poslanec Národní rady Slovenské republiky Tomáš Taraba získal potřebný počet podpisů k založení nové strany „Taraba – Rozvoj Slovenska“. Dle informací webu SME.sk to oznámil na tiskové konferenci v Nitře.

Taraba zahájil sběr podpisů přesně před měsícem a za tu dobu se mu podařilo získat více než deset tisíc podpisů. Poslanec předem avizoval, že jeho cílem je tuto hodnotu výrazně překročit, aby mohl shromážděné podpisy využít i při budování budoucích stranických struktur po celém Slovensku. Ve sběru podpisů tak bude ještě několik dní pokračovat.

Novou stranu zakládá Taraba se záměrem podporovat ekonomiku, rozvojové projekty pro regiony a efektivní a štíhlý stát, píše Sme.sk.

Fico po ztrátě většiny v parlamentu odmítl předčasné volby
Slovenský premiér Robert Fico (Smer)

Slovenský parlament vyslovil nedůvěru Tarabovi coby ministru životního prostředí na konci září. Návrh při hlasování podpořila kromě poslanců opozice i vládní strana SNS, která odvolání Taraby požadovala od letošního jara a která původně po posledních parlamentních volbách v roce 2023 Tarabu do funkce ministra navrhla. Prezident Peter Pellegrini jej posléze z funkce odvolal.

Taraba nyní působí jako nezařazený poslanec; spolupracují s ním dva další bývalí vládní poslanci. Slovenské ministerstvo životního prostředí dočasně řídí slovenský premiér Robert Fico (Smer). Vládní koalice tak přišla o parlamentní většinu. Ficův kabinet má v současnosti ve 150členné Národní radě jistou podporu jen od přesné poloviny poslanců.

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