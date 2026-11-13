Slovenský exministr Taraba má dost podpisů na založení strany, píše Sme

Dřívější ministr životního prostředí a nyní poslanec Národní rady Slovenské republiky Tomáš Taraba získal potřebný počet podpisů k založení nové strany „Taraba – Rozvoj Slovenska“. Dle informací webu SME.sk to oznámil na tiskové konferenci v Nitře.
Taraba zahájil sběr podpisů přesně před měsícem a za tu dobu se mu podařilo získat více než deset tisíc podpisů. Poslanec předem avizoval, že jeho cílem je tuto hodnotu výrazně překročit, aby mohl shromážděné podpisy využít i při budování budoucích stranických struktur po celém Slovensku. Ve sběru podpisů tak bude ještě několik dní pokračovat.
Novou stranu zakládá Taraba se záměrem podporovat ekonomiku, rozvojové projekty pro regiony a efektivní a štíhlý stát, píše Sme.sk.
Slovenský parlament vyslovil nedůvěru Tarabovi coby ministru životního prostředí na konci září. Návrh při hlasování podpořila kromě poslanců opozice i vládní strana SNS, která odvolání Taraby požadovala od letošního jara a která původně po posledních parlamentních volbách v roce 2023 Tarabu do funkce ministra navrhla. Prezident Peter Pellegrini jej posléze z funkce odvolal.
Taraba nyní působí jako nezařazený poslanec; spolupracují s ním dva další bývalí vládní poslanci. Slovenské ministerstvo životního prostředí dočasně řídí slovenský premiér Robert Fico (Smer). Vládní koalice tak přišla o parlamentní většinu. Ficův kabinet má v současnosti ve 150členné Národní radě jistou podporu jen od přesné poloviny poslanců.