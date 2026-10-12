Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, které pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. V pondělí to uvedly tiskové agentury. Zpráva přichází několik dní poté, co Jižní Korea otestovala svůj první systém hypersonických klouzavých střel.
Jihokorejský sbor náčelníků štábů (JCS) podle agentury AFP zaznamenal několik balistických raket vystřelených z oblasti severokorejské metropole Pchjongjangu kolem 9:20 místního času (2:20 SELČ), z nichž jeden typ podle agentury Reuters uletěl více než devět set kilometrů.
O doletu ani počtu dalších raket nejsou žádné zprávy. Agentura Kjódó píše o dvou střelách považovaných za balistické, jež brzy spadly do moře. Japonská premiérka Sanae Takaičiová nařídila úřadům, aby zjistily co nejvíce informací a zajistily bezpečnost provozu na moři i ve vzduchu. Žádné škody podle ní nejsou.
Jihokorejský Úřad pro národní bezpečnost svolal mimořádné zasedání, na němž odsoudil odpálení raket jako porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Severní Korea podléhá od roku 2006 sankcím OSN, jejichž cílem je zastavit tamní vývoj jaderných zbraní a balistických raket.
Jižní Korea testovala v týdnu nadzvukové střely
Soul ve čtvrtek provedl test nadzvukových klouzavých střel, které jsou vypuštěny do horních vrstev atmosféry pomocí raketových motorů a poté se řítí na svůj cíl rychlostí nejméně pětkrát vyšší, než je rychlost zvuku. Test následoval po odpálení severokorejské hypersonické rakety středního doletu 3. října, při jejímž vývoji byla podle Pchjongjangu využita umělá inteligence (AI).
„Dnešní odpálení raket se jeví jako ukázka síly v reakci na úspěšný zkušební odpal naší hypersonické rakety, jakož i záměrná demonstrace raketových schopností,“ uvedl podle Reuters mluvčí JCS.
Mezi Korejemi, které jsou od uzavření příměří v roce 1953 technicky stále ve válce, vypukl nový diplomatický spor, když miny v pohraniční demilitarizované zóně (DMZ) zranily 21. září tři jihokorejské vojáky. Jihokorejská vláda i Velitelství OSN (UNC) tvrdí, že šlo o severokorejské miny, a obvinily Pchjongjang z porušení příměří. Soul po KLDR požaduje omluvu, ta ale jakoukoli odpovědnost popírá a incident označuje za provokaci.
KLDR letos provedla více než deset raketových zkoušek, z toho čtyři za uplynulý měsíc. Země v posledních týdnech rovněž provedla cvičení se střelbou ostrými náboji a uvedla do provozu novou válečnou loď. Severokorejský vůdce Kim Čong-un i nadále dává na odiv svůj vojenský jaderný program a zároveň odmítá nabídky USA a Jižní Koreje k obnovení dlouho stagnujících diplomatických jednání.