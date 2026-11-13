Sbližování izraelského Likudu s rakouskou krajní pravicí vyvolává kritiku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Mezi izraelským Likudem premiéra Benjamina Netanjahua a krajně pravicovou Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) dochází k nečekanému sbližování. Do Vídně tento týden přicestoval izraelský ministr pro diasporu Amichai Chikli, aby se setkal s představiteli strany, u jejíhož vzniku stáli také bývalí nacisté. Schůzka vyvolala kritiku mimo jiné ze strany rakouské židovské komunity.

Setkání, které by bylo dříve téměř nemyslitelné, se uskutečnilo ve vídeňském parlamentu. Chikli se tam společně s delegací Likudu sešel se zástupci FPÖ vedené Herbertem Kicklem. Rakouští Svobodní přitom nadále čelí oficiálnímu bojkotu ze strany Izraele.

„Strany se mohou změnit. FPÖ ne. Proto zůstává v platnosti jednomyslné rozhodnutí naší rady pro náboženské záležitosti: žádný kontakt,“ sdělil podle deníku Der Standard předseda Asociace rakouských židovských obcí Oskar Deutsch.

K setkání navíc došlo v mimořádně citlivém období. Na začátku druhého listopadového týdne uplynulo 88 let od takzvané křišťálové noci, série protižidovských pogromů, které v roce 1938 tvrdě zasáhly také Rakousko. „V dnešní Evropě panuje velká úcta k zesnulým Židům. Pokud jde o přeživší Židy, v rozsáhlých částech kontinentu se postoj nezměnil,“ prohlásil podle deníku The Jerusalem Post Chikli během pietního aktu u synagogy ve Štýrském Hradci.

Piety se účastnili také vysocí představitelé FPÖ, u jejíhož zrodu stáli bývalí nacisté a která se od této části své minulosti nikdy jednoznačně nedistancovala. Její vedení navíc v minulosti čelilo kritice za kontroverzní výroky týkající se holocaustu.

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Lídr Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Herbert Kickl na volebním mítinku v Grazu

Kicklova údajná omluva vyvolala pochybnosti

Někdejší předseda Svobodných Jörg Haider, který v roce 2008 zemřel při autonehodě, například chválil pracovní politiku Hitlerova režimu a nacistické koncentrační tábory označoval za „trestní tábory“. Současné vedení FPÖ se podobným výrokům vyhýbá. Otázkou však zůstává, zda se strana se svou minulostí dostatečně vyrovnala.

K tomu měla přispět údajná omluva Herberta Kickla, která měla zaznít v polovině září na konferenci evropské frakce Patrioti pro Evropu ve Štrasburku. Pozornost jí věnovala především izraelská média, a to na základě přepisu části vystoupení, který na sociální síti X sdílel právě ministr Chikli.

„Byl to jeden z nejvýznamnějších projevů, jaké kdy rakouský politik pronesl na téma Izraele a židovského národa,“ napsal izraelský ministr.

Podle záznamu, na který upozornili reportéři některých rakouských a německých médií, však z Kicklových úst výslovná omluva vůbec nezazněla. Rakouský politik ovšem jasně vyjádřil solidaritu s Izraelem a kritizoval Evropskou unii i evropskou levici za jejich podporu Palestinské samosprávě.

Expert: Sbližování může FPÖ pomoci získat nové politické partnery

Podle ředitele odboru států střední Evropy ministerstva zahraničí Tomáše Kafky je přesto třeba Kicklovo prohlášení brát vážně. Připomněl v této souvislosti debatu o tom, zda se Václav Havel po nástupu do funkce československého prezidenta sudetským Němcům omluvil, nebo pouze vyjádřil politování.

Rozdíl mezi oběma formulacemi může být podle Kafky politicky významný, protože omluva může mít méně předvídatelné důsledky než vyjádření politování. Kickl tak podle něj mohl brát ohled také na své voliče.

Za podstatnější však Kafka považuje samotné sbližování FPÖ s izraelskými politiky. „Vzniká jakési momentum,“ poznamenal s tím, že na změně vztahů se pracuje přinejmenším od začátku letošního roku, možná již od roku 2025. Podle něj za tím stojí spíše strategické než hluboce morální důvody. Svobodní se totiž snaží stát přijatelnějším partnerem nejen pro evropské politické představitele, ale také pro rakouské lidovce, s nimiž by mohli po volbách v roce 2029 usilovat o vytvoření koalice.

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