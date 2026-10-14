Saúdská Arábie hlásí čtyři zraněné po útocích hútíů na Rijád

Útoky jemenských povstalců hútíů si v noci na středu vyžádaly čtyři zraněné v saúdskoarabském hlavním městě Rijádu. Zasažena byla také budova, která patří státní ropné společnosti Saudi Aramco, informovala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.
Čtyři lidé byli v Rijádu zraněni poté, co na zem dopadly trosky dvou raket hútíů, které byly zachyceny a zničeny, uvedla dnes saúdskoarabská civilní obrana. Padající trosky mírně také poškodily patnáct domů v hlavním městě. Podle mluvčího civilní obrany utrpěly zranění dvě ženy, muž a dítě.
Saúdskoarabské ministerstvo energetiky kromě toho oznámilo, že administrativní budova společnosti Saudi Aramco v Dahránu se stala terčem útoku, který způsobil menší požár. Nikdo nebyl zraněn.
Zdroj z firmy už dříve agentuře Reuters řekl, že na areál ústředí firmy dopadla balistická střela. Zasažena byla podle něj jedna z kancelářských budov a tři nejvyšší patra byla poškozena. V areálu se nachází mimo jiné operační centrum Aramca.
Hútíové už týden útočí balistickými střelami a drony na klíčové saúdskoarabské cíle v odvetě za podporu, kterou Rijád poskytuje vládním silám ve válce v Jemenu. Mezinárodní letiště v Rijádu se stalo terčem čtyř takovýchto útoků, při jednom z nich v sobotu zahynulo třináct lidí.
V úterý pohrozili hútíové „tvrdou a bolestivou“ odvetou za údery Rijádem vedené koalice na jemenské hlavní město Saná. Mluvčí povstalců Jahjá Sárí uvedl, že mezi možnými cíli je ústředí Saudi Aramco v Dahránu a ropná rafinerie v Rijádu.
Napětí mezi Saúdskou Arábií a hútíi vzrostlo v červenci, kdy Rijádem podporované jemenské vládní síly v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Hútíové, kteří jsou spojenci íránského režimu, poté oznámili námořní blokádu Saúdské Arábie.