Salvadorská armáda chce s místními silami potlačit gangy, nasadila i robotické psy

Salvadorští vojáci spolu s haitskou policií a armádou minulý týden získali zpět z rukou gangů národní stadion v metropoli Port-au-Prince. Salvadorský prezident Nayib Bukele na sociální síti X zveřejnil videozáznam z této operace, na němž je vidět, jak armáda na stadionu používá robotické psy s puškou. Podle serveru BBC Mundo ale není zřejmé, zda je využila přímo při zásahu.
„Nyní na stadionu zřídíme operační základnu, abychom mohli postupovat hlouběji do oblasti kontrolované gangy,“ napsal na síti X Bukele. Doplnil, že armáda našla na stadionu lidské kosti.
Na videozáznamu z operace na stadionu Sylvia Catora je vidět, jak vojáci připevňují několika robotickým psům na hřbet automatickou pušku a poté jeden z těchto robotických psů pobíhá po stadionu. Není však slyšet, že by se z pušky přitom střílelo.
Salvador poslal na Haiti minulý měsíc asi dva tisíce vojáků, kteří měli pátrat po čtyřech členech jeho armády. Ti působili v mezinárodních jednotkách a zmizeli po střetech s gangy. Posléze ale Bukele oznámil, že Haiťanům pomůže porazit zločinecké skupiny, které ovládají velkou část jejich země i většinu hlavního města. Haitský premiér Alix Didier Fils-Aimé k tomu uvedl, že s pomocí Salvadoru jeho vláda ukončí terorizování obyvatel zločineckými skupinami.
Mnozí z Haiťanů akci salvadorské armády vítají, jelikož jejich země je léta sužovaná násilím. Organizace Amnesty International nicméně vyzvala Salvador i Haiti, aby zajistily, že operace salvadorských vojáků budou v souladu s mezinárodním právem.
Bukeleho mnozí v Latinské Americe oceňují, že ve své zemi dokázal bojem proti gangům výrazně snížit kriminalitu. Ovšem nevládní organizace ho kritizují, že toho dosáhl i za cenu porušování lidských práv. V Salvadoru platí už přes čtyři roky výjimečný stav a Bukeleho, který je prezidentem od roku 2019, mnozí označují za diktátora.
Vleklé problémy
Haiti se potýká už řadu let s ekonomickou a politickou krizí, s násilnostmi i protivládními protesty. Moc gangů zesílila poté, co v červenci 2021 komando kolumbijských žoldnéřů zabilo prezidenta Jovenela Moïseho. Akci zosnovala zřejmě skupina místních politiků a podnikatelů.
V boji s gangy měla místní policii pomoci od června 2024 mezinárodní policejní mise, kterou vedla Keňa a která nebyla úspěšná. Loni v září Rada bezpečnosti OSN rozhodla o jejím nahrazení jednotkami Síly pro potlačení gangů (GSF). Prvních několik stovek členů těchto jednotek dorazilo na Haiti letos v dubnu, ale zatím GSF čítají pouze na 2200 členů, napsala agentura EFE. Dva tisíce salvadorských vojáků netvoří součást GSF, a proto někteří jejich působení na Haiti zpochybňují. Jsou tam ale se souhlasem místní vlády.
Během několika posledních týdnů se salvadorským vojákům spolu s haitskou armádou a policií podařilo dobýt z rukou gangů nejen stadion Sylvia Catora, ale i další území. Minulý týden také Bukele oznámil, že armáda zničila dům lídra a velitelství gangu 400 Mawozo.
Gang 400 Mawozo patří k nejmocnějším ozbrojeným skupinám na Haiti. Vede ho Wilson Joseph, přezdívaný Lanmo Sanjou, na něhož americká vláda vypsala odměnu milion dolarů za informace vedoucí k jeho dopadení. Sanjou příchod salvadorských vojáků kritizoval v dopise generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi, v němž zároveň požádal OSN o vyslání delegace k jednání jeho gangu s mezinárodními jednotkami.