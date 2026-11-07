Francie zažila další vlnu demonstrací organizovanou žlutými vestami. Vláda viní z nepokojů hlavně krajní levici. Její vůdce, předseda strany Nepoddajná Francie Jean-Luc Mélenchon, představil svůj program a oficiálně zahájil předvolební kampaň. Průzkumy ukazují, že by mohl postoupit do druhého kola prezidentských voleb. Mélenchon prosazuje odchod do důchodu v šedesáti letech, výrazné zvýšení minimální mzdy či zavírání jaderných elektráren. Byl by i pro odchod z NATO. Část levice a socialistů má ale jeho program za příliš extrémní. Na to spoléhá další z uchazečů, exprezident Francois Hollande. Věří, že by ho podpořil i politický střed. Zvlášť pokud by se rýsoval souboj dvou kandidátů kraje politického spektra. Šance krajní levice nicméně s dalšími demonstracemi rostou.
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Novou izraelskou vládu bude sestavovat dosavadní opoziční lídr Gadi Eisenkot, oznámil v sobotu večer prezident Jicchak Herzog s tím, že formálně šéfa centristické strany Jašar pověří v neděli, píší agentury AFP, Reuters či izraelská média.
Střelce z Krakova fascinovala ideologie krajní pravice, tvrdí ministr
Šest mrtvých, z toho čtyři ženy a dva muže, si v sobotu odpoledne vyžádala střelba na hlavním náměstí v Krakově na jihu Polska, oznámila polská policie. Patnáct lidí, včetně tří policistů, je raněných. Na místě i řadu hodin zasahovaly záchranné složky, informovala zpravodajská televize TVN 24. Policisté předpokládaného pachatele postřelili a následně převezli do nemocnice. Podle ministra vnitra Marcina Kierwińského byl střelec fascinován ideologií krajní pravice. Mluvčí prezidenta oznámil, že hlava státu kvůli střelbě vyhlásí celostátní smutek.
VideoS demonstracemi ve Francii rostou šance krajní levice
Francie zažila další vlnu demonstrací organizovanou žlutými vestami. Vláda viní z nepokojů hlavně krajní levici. Její vůdce, předseda strany Nepoddajná Francie Jean-Luc Mélenchon, představil svůj program a oficiálně zahájil předvolební kampaň. Průzkumy ukazují, že by mohl postoupit do druhého kola prezidentských voleb. Mélenchon prosazuje odchod do důchodu v šedesáti letech, výrazné zvýšení minimální mzdy či zavírání jaderných elektráren. Byl by i pro odchod z NATO. Část levice a socialistů má ale jeho program za příliš extrémní. Na to spoléhá další z uchazečů, exprezident Francois Hollande. Věří, že by ho podpořil i politický střed. Zvlášť pokud by se rýsoval souboj dvou kandidátů kraje politického spektra. Šance krajní levice nicméně s dalšími demonstracemi rostou.
Novozélandské volby skončily bez jasného vítěze, uvedla BBC
Parlamentní volby na Novém Zélandu nemají jasného vítěze, uvedla v sobotu večer britská stanice BBC s odvoláním na předběžné výsledky hlasování. Ty oficiální budou zveřejněny až 27. listopadu. Podle dosavadních údajů získala středopravicová Národní strana premiéra Christophera Luxona 42 křesel. I když je nejsilnějším uskupením, k získání prosté většiny potřebné pro sestavení vlády jí chybí 19 mandátů.
V Saúdské Arábii a Jemenu přibudou tisíce syrských vojáků, píše AFP
V Saúdské Arábii a Jemenu budou nasazeny tisíce syrských vojáků, stovky jich jsou na obou stranách hranice již nyní, sdělily AFP nejmenované zdroje z jemenských vládních úřadů a armády. Vojáci mají oběma zemím pomáhat v konfliktu s jemenskými hútíjskými islamisty, kteří jsou spojenci íránského režimu. Oficiální vyjádření jemenské mezinárodně uznávané vlády či syrské vlády AFP prozatím neuvedla. Zdroj ze syrské diplomacie později dle agentury SANA informace o vyslání vojáků do Jemenu popřel.
Rozsáhlý ruský útok na Kyjev a okolí zabil člověka, cílil hlavně na energetiku
Noční ruský útok na Kyjevskou oblast zabil člověka, poškodil domy i energetickou infrastrukturu, uvedl šéf regionální vojenské správy Tymur Tkačenko. V Kyjevě je šest zraněných, zasažené jsou obytné budovy, školka či most přes Dněpr. Ruská armáda útočila na Kyjev více než třiceti balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že hlavním cílem byla energetika a že Moskva chce Ukrajinu uvrhnout do blackoutu. Ukrajinská armáda mezitím oznámila zásah ruského podniku vyrábějícího komponenty pro balistické a další střely.
Na jihozápadě USA se kvůli záplavám a dešťům hroutí pouštní památky
Na úsecích náhorní pouště na severozápadě Nového Mexika v USA matka příroda pomocí větru, deště a plynutí času vytvarovala nadpozemské tvary, napsala agentura AP. Masivní kamenné desky vzdorují gravitaci a balancují na štíhlých hliněných podstavcích, zatímco některé pískovcové sloupy připomínají krajku, kterou roční období důkladně vymlela.
VideoMaďarsko otevírá archivy o informátorech komunistické tajné policie
Maďarsko postupně zpřístupňuje veřejnosti spisy informátorů komunistické tajné bezpečnosti. V první fázi jde přibližně o šedesát tisíc jmen, další část bude zveřejněná v únoru. Podle premiéra Pétera Magyara jde o nutné vyrovnání se s minulostí, které mělo přijít už dávno. Dosud měli k archivům přístup historici, lidé mohli hledat jen sebe nebo blízké příbuzné.
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