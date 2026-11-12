Ruští sportovci nesmí do Finska a Norska, dokud neskončí válka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ruští sportovci se nebudou moci účastnit akcí ve Finsku a v Norsku, dokud neskončí válka na Ukrajině. Rozhodly o tom ve čtvrtek vlády obou zemí.

Finská vláda oznámila, že ruští sportovci nebudou mít možnost získat víza. „Dokud bude ruská agresivní válka pokračovat, ruští sportovci nemají ve Finsku co dělat. Jejich vstup do země by byl hrozbou pro mezinárodní vztahy Finska,“ uvedla ministryně zahraničních věcí Elina Valtonenová v prohlášení. Podle něj bude povolen vstup do země pouze těm ruským občanům, kteří jsou nezbytní pro národní zájmy Finska, jako je zajištění bezpečnosti.

Rozhodnutí vstoupí v platnost v pondělí 16. listopadu. To znamená, že ruští sportovci nebudou moci startovat mimo jiné na Světovém poháru ve skoku na lyžích, v severské kombinaci a běhu na lyžích v Ruce na konci listopadu.

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V Helsinkách se bude konat také závod Grand Prix v krasobruslení a v březnu bude v Tampere mistrovství světa v krasobruslení. Ve startovní listině Grand Prix, která se uskuteční v závěru příštího týdne, jsou tři ruské sportovní dvojice včetně Anastasije Mišinové a Aleksandra Galljamova, které by případné vyřazení připravilo o šanci na postup do finále. Tu mají velkou po vítězství na podniku v Číně. Mezi muži by měl závodit Jevgenij Semeněnko, jenž byl v Číně třetí a rovněž může pomýšlet na postup.

Mezinárodní bruslařská unie (ISU) uvedla, že bere krok finské vlády na vědomí, ale dala najevo svůj nesouhlas. „ISU se domnívá, že sportovci by neměli být trestáni za činy svých vlád ve světě, kde bohužel probíhá mnoho konfliktů,“ uvedla unie v prohlášení. Od finských pořadatelů krasobruslařského šampionátu bude požadovat detailní informace k současné situaci.

Finský hokejový svaz se minulý týden postavil proti zápasům s Ruskem, kterému Sportovní arbitrážní soud umožnil návrat do mezinárodních turnajů. Bojkot utkání proti sborné pak vyhlásili také Norové, Švédové, Dánové, Lotyši a Češi. Český svaz ledního hokeje se chystá jednat s vládou o tom, jak zamezit účasti ruských hokejistek na lednovém mistrovství světa do 18 let v Ostravě.

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Ilustrační foto

V Norsku Rusům hrozí i vyhoštění

Zpřísnit vízovou politiku vůči Rusku a také jeho spojenci Bělorusku se rozhodlo i Norsko. „Zmírnění omezení ze strany mezinárodních sportovních federací nyní umožňuje účast na soutěžích v Norsku více vrcholovým sportovcům z Ruska a Běloruska a jejich doprovodu. Vláda má v úmyslu jim zabránit ve vstupu do země po dobu trvání války na Ukrajině,“ uvedla vláda v prohlášení.

Ruští sportovci podle něj mohou být z Norska i vyhoštěni. „Norsko již má restriktivní vízovou politiku pro ruské a běloruské občany, ale nyní ještě zpřísňujeme kritéria pro to, kdo sem může cestovat,“ řekla ministryně spravedlnosti a veřejné bezpečnosti Astri Aasová-Hansenová. Změny mají vstoupit v platnost v brzké době.

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Norská vláda upozornila na to, že ruská sportovní elita má úzké vazby na státní úřady a struktury. Proto podle ní nelze účast Rusů v mezinárodních soutěžích oddělovat od ruské agrese proti Ukrajině.

„Od začátku invaze se Norská sportovní konfederace staví proti účasti Rusů a Bělorusů v mezinárodních soutěžích. Vzhledem k tomu, že Rusko pokračuje ve své brutální agresi, vláda nechce, aby ruští a běloruští profesionální sportovci a jejich doprovod směli na soutěže do Norska,“ řekla ministryně kultury a pro rovnost Lubna Jafferyová.

V Norsku začne příští týden v Lillehammeru Světový pohár ve skocích na lyžích a v prosinci budou v Trondheimu závodit běžci na lyžích.

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