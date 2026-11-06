Ruský útok na centrum humanitární pomoci v obci Komyšuvacha má přes padesát obětí

Počet obětí pondělního ruského útoku leteckými pumami na středisko humanitární pomoci v budově školy v obci Komyšuvacha v ukrajinské Záporožské oblasti vzrostl na nejméně 53, oznámila oblastní správa. Další desítky lidí se pohřešují. Za letošek jde o ruský útok s největším počtem obětí na životech.
Rusové na budovu školy v obci Komyšuvacha svrhli v pondělí několik leteckých pum. Škola sloužila jako humanitární středisko a Rusové na ni zaútočili v době, kdy si tam lidé přišli pro pomoc. Součástí budovy byl podzemní kryt, kde se ukrývali lidé a který byl úderem zničen. Zahynuli také policisté a záchranáři.
Šéf oblastní vojenské správy Záporožské oblasti Mychajlo Semikin v úterý uvedl, že Rusové proti obci podnikli nejméně devět úderů. Nejdříve na ni svrhli pumy FAB-500, pak použili bomby FAB-3000, které obsahují nejméně půldruhé tuny výbušnin a používají se k ničení betonových opevnění a bunkrů.
Ukrajinská policie ve středu publikovala záběry z osobní kamery jednoho z policistů, které ruský útok v pondělí zabil. Zachycují poslední okamžiky před dalším ruským úderem na místo. Agentura Reuters píše, že záběry ověřila.
Jsou na nich vidět trosky zničené budovy po úvodních útocích a několik lidí včetně žen v civilním oblečení, kteří stojí před vchodem do krytu. Po varování z vysílačky, že vesnici ohrožují letecké pumy, lidé – včetně policisty s kamerou – spěchají do podzemí.
Policista při tom vchází do místnosti, která vypadá jako provizorní policejní stanoviště. Na záběrech je poté vidět v místnosti několik lidí, následuje výbuch a obrazovka zčerná. V krytu se snažili najít bezpečí obyvatelé Komyšuvachy, místní činitelé, policisté a záchranáři, kteří na místě pomáhali, uvedla policie.
Ukrajinská policie: Rusko lživě tvrdí, že útočilo na vojáky
„Rusové opět lžou a tvrdí, že cílem byl objekt, v němž se nacházeli ukrajinští vojáci,“ dodala ukrajinská policie. Ministerstvo obrany v Moskvě v úterý podle médií uvedlo, že ruská armáda v uplynulém dni útočila v Komyšuvaše na ukrajinské ozbrojené síly.
Charitativní organizace World Central Kitchen (WCK), která zajišťuje dodávky jídla a vody pro místní obyvatele, podle Reuters sdělila, že zasažený objekt sloužil jako humanitární a administrativní středisko pro místní obyvatele.
Vedoucí Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) Danielle Bellová v úterý uvedla, že ruský útok leteckými pumami na Komyšuvachu v době, kdy se tam rozdělovala humanitární pomoc, pravděpodobně porušil mezinárodní právo.
Podle středečního vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přišlo na „šílený útok“ na Komyšuvachu jen málo reakcí ze světa. „Pokud zlo nezůstane bez odezvy, jde vždy ještě dál,“ varoval Zelenskyj a zopakoval, že Ukrajina od svých spojenců potřebuje prostředky protivzdušné obrany.