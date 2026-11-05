Rusko zaútočilo u Kyjeva. Ukrajinci podle úřadů zasáhli rafinerii v Rjazani


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ukrajinští záchranáři ráno hasili požár, který vznikl po ruském útoku na logistickou infrastrukturu v okrese Buča u Kyjeva, oznámila Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Zranění při něm utrpěl jeden člověk. Tři lidi zranil ruský úder v Dněpropetrovské oblasti. Naopak ukrajinské drony zasáhly Rjazaň ležící jihovýchodně od Moskvy, informovaly tamní úřady. Telegramové kanály sledující ruskou invazi na Ukrajinu uvádějí, že v rjazaňské rafinerii vypukl požár.

Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža informoval, že v noci na šest okresů v tomto regionu skoro dvacetkrát zaútočily ruské drony. V Dnipru je poničená blíže neurčená infrastruktura, rodinný dům, garáže. Tři lidi, kteří utrpěli zranění, záchranáři ošetřili na místě.

Rusko podle ukrajinských vzdušných sil k nočním útokům použilo dvě protilodní střely s plochou dráhou letu a 128 bezpilotních letounů. Protivzdušná obrana zneškodnila 105 dronů. Rusko zasáhlo osmnáct míst, na devíti dalších se zřítily trosky sestřelených nepilotovaných letounů.

Ukrajinci podle ruských úřadů udeřili na Rjazaň

Gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov tvrdí v souladu s informacemi ze sociálních sítí, že Rjazaň a další místa v regionu se staly cílem rozsáhlého dronového náletu. „V areálu průmyslových objektů v Rjazani vznikly požáry. Na více místech je poničené elektrické vedení, v části města jsou výpadky proudu,“ popsal gubernátor.

V jedné škole podle Malkova tlaková vlna vyrazila skla v oknech a vyučování bylo ve čtvrtek odvoláno. V důsledku útoku utrpěl zranění jeden člověk, uvedl. „Žádám obyvatele, aby pokud možno omezili pohyb po městě,“ napsal Malkov a dodal, že pokud někdo najde trosky dronu, nemá se jich dotýkat a má zavolat na tísňovou linku.

Ruskojazyčný telegramový kanál Astra uvedl, že nad ránem byl v Rjazaňské oblasti vyhlášen letecký poplach a brzy nato lidé začali na sociálních sítích hlásit, že slyší výbuchy, střelbu protivzdušné obrany a hluk letících dronů. Zasažena byla rjazaňská rafinerie, která patří k největším v Rusku a spadá pod koncern Rosněfť.

Vyrábí automobilový benzin, naftu, kerosin a další produkty. Paliva z ní míří do Moskvy a do regionů ve středním Rusku, podnik ale také dodává palivo ruskému ministerstvu obrany, píše Astra. Rafinerie se cílem ukrajinského útoku stala už několikrát, naposledy 15. října.

Kyjev zasáhl jednu z největších rafinerií v Rusku, ve Vinnycké oblasti Rusové zabili dva lidi
Zasažená rafinerie v ruském Kstovu

Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany v Moskvě zneškodnila skoro 500 ukrajinských bezpilotních letounů.

Ukrajina podporovaná Západem se celoplošné ruské invazi brání od února 2022. Kromě bojů na frontové linii proti sobě obě znepřátelené země podnikají vzdušné údery zasahující cíle hluboko na území nepřítele.

Moskva i Kyjev popírají, že by útočily na civilní infrastrukturu, i když zejména hlášení ukrajinských úřadů a reportáže médií ukazují, že Ruské síly to činí.

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