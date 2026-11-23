Rusko plánuje ještě letos vynést do vesmíru družici s jadernou zbraní, předpokládají zpravodajské služby západních zemí, píší německá veřejnoprávní média WDR a NDR a deník Süddeutsche Zeitung. Kreml dle agentury Reuters vzkázal, že takové zprávy „by neměly být brány vážně“.
„Je to scénář, před kterým vojenští představitelé, zpravodajci a politici varují už několik let: odpálení atomové bomby ve vesmíru. Mohla by poškodit nebo zničit řadu satelitů a pravděpodobně by měla ničivé dopady na Zemi,“ konstatuje web německé televizní stanice ARD.
Zpravodajské služby, včetně Spolkové zpravodajské služby (BND), mají za to, že satelit nazvaný Sputnik-S je už několik let hotový a teď je skladován v širší oblasti Moskvy. Podle zjištění novinářů se ve varováních zpravodajských služeb ze začátku listopadu uvádělo, že by tento satelit vybavený jadernou zbraní mohl být vynesen do vesmíru „během následujících šedesáti dnů“.
Američtí činitelé v uplynulých letech opakovaně tvrdili, že Rusko vyvíjí jaderné zbraně, jež by mohly zničit celé satelitní sítě, jako například systém Starlink americké společnosti SpaceX, který při obraně proti ruské agresi využívá Ukrajina. Moskva to popírala. Stejně tak učinila nyní.
„Ne, tu zprávu jsme neviděli. Je v ní ale tolik tvrzení typu ‚údajně‘ a ‚možná‘, připisovaných kdovíkomu, že je sotva možné je brát vážně,“ řekl novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
„Obrovská hrozba“
Umístění jaderné zbraně ve vesmíru je dle ARD z vojenského hlediska „obrovskou hrozbou“. Jakmile by se takový satelit dostal na oběžnou dráhu, existovalo by jen málo účinných protiopatření, upozornila americká zpravodajská agentura DIA, spadající pod ministerstvo obrany. Použití takové zbraně by zřejmě nebylo možné zabránit.
Následky jaderného výbuchu ve vesmíru by dle odborníků byly závažné. Šéf amerického vesmírného velitelství Stephen Whiting nedávno prohlásil, že „pravděpodobně by během prvních hodin až dnů okamžitě přestala fungovat zhruba třetina všech satelitů na nízké oběžné dráze Země. V následujících měsících by pak postupně selhaly i zbývající satelity“.
Další hrozbou by dle ARD byl velmi silný elektromagnetický impulz vyvolaný jaderným výbuchem, který by zřejmě mohl způsobit „rozsáhlé výpadky“ technických systémů i na Zemi.