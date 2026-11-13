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Rusko a Ukrajina hlásí vzájemné útoky. Rafinerie ve Volgogradu hoří


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, Ukrinform, Ukrajinska pravda

Úřady v ruské Volgogradské oblasti tvrdí, že při dronovém náletu zemřeli čtyři zaměstnanci průmyslové zóny na jihu Volgogradu. Podle informací zpravodajského telegramového kanálu Exilenova+ byla cílem útoku tamní rafinerie. Naopak ukrajinské úřady hlásí po ruských úderech dva mrtvé v Sumské oblasti, dva v Oděse, jednoho v Záporoží a několik zraněných v Oděské, Vinnycké a Rovenské oblasti. V Kyjevě poškodily padající trosky dronu nemocnici.

Správa Volgogradské oblasti napsala: „V důsledku útoku zločineckého kyjevského režimu jsou bohužel oběti mezi zaměstnanci jižní průmyslové zóny ve Volgogradu: čtyři zemřeli, dva jsou v nemocnici.“ Informace nelze nezávisle ověřit.

Exilenova+ uvádí, že páteční úder na volgogradskou rafinerii byl nejméně třináctý od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Poznamenal, že ukrajinská armáda při nich v poslední době zřejmě změnila taktiku. Nad každou z nich vysílá velký počet dronů, které útočí na celou průmyslovou zónu, a ne pouze na její jednotlivá zařízení. Cílem je vyřadit rafinerie z provozu na co nejdelší dobu, píše Exilenova+.

Podle telegramového kanálu Astra patří zasažená rafinerie koncernu Lukoil a je jednou z největších v Rusku. Po nočním útoku v ní na několika místech hoří. Produkuje benzin, naftu, letecké palivo, mazut a další ropné produkty. Podnik zásobuje regiony na jihu Ruska. Už v noci se podle Astry u čerpacích stanic ve Volgogradu vytvořily fronty.

Ukrajina útočí na podniky ruského petrochemického průmyslu, aby omezila zásobování ruských invazních sil palivy a aby připravila Moskvu o příjmy z prodeje ropy, ze kterých pak financuje válku. Páteční úder na volgogradskou rafinerii ukrajinská strana zatím nepotvrdila.

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Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar oznámil, že v Rostově na Donu trosky sestřeleného dronu zasáhly výrobní halu a vznikl tam požár. Hoří také skladiště a poškozených je několik panelových domů nebo osobní auta. Zranění utrpěl jeden člověk.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila 1198 ukrajinských dronů nad skoro dvaceti regiony včetně Moskvy a Moskevské oblasti. Kolik dronů do ruského vzdušného prostoru vletělo, Rusko nezveřejňuje. Dle ruských údajů tak tento ukrajinský útok patří k nejrozsáhlejším. Zřejmě největší ukrajinské ozbrojené síly podnikly koncem října. Moskva tehdy hlásila zničení 1214 ukrajinských dronů.

Jednoho zraněného hlásí po ukrajinském nočním útoku také úřady v Kurské oblasti, která sousedí s Ukrajinou.

Ruské útoky na Ukrajinu

Šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov informoval, že při útoku ruského FPV dronu na hromadu Seredyna-Buda v okrese Šostka zabil dva muže věku 57 a 47 let.

Při útoku ruských dronů na Oděsu zahynuly dvě osoby a pět jich bylo zraněno, napsal šéf městské vojenské správy Serhij Lysak. Dodal, že škody způsobené ruskými údery byly zaznamenány nejméně ve dvou městských obvodech. V Oděské oblasti podle jejího správce Oleha Kipera ruské jednotky zaútočily také na továrnu na výrobu nábytku, čímž způsobily požár o rozloze 1300 metrů čtverečních a zranily čtyři osoby.

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V Záporoží zemřel při ruském útoku na obytnou čtvrť sedmnáctiletý chlapec, oznámil tamní vojenský správce Mychajlo Semikin. „Záchranné složky vytáhly z trosek čtyři osoby: 35letou ženu, 10letého chlapce, 34letého muže a 58letou ženu,“ dodal.

Ukrajinští regionální představitelé informovali i o dalších následcích ruských úderů. Ve městě Vinnycja byly zraněny dvě ženy a útok také způsobil škody na obytných budovách a mateřské škole. Ve městě Rivne způsobil dron požár bytového domu, při kterém se zranilo několik lidí. Ve zdravotnickém zařízení v kyjevské čtvrti Ševčenkivskyj vypukl požár poté, co na budovu dopadly trosky ruského dronu.

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Zdroj: Reuters/Gleb Garanich

Ukrajinská protivzdušná obrana informovala, že zneškodnila 80 dronů, které ruské síly vypustily proti Ukrajině od večera 12. listopadu. Zásahy byly zaznamenány na 24 místech.

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