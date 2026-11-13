Rusko a Ukrajina hlásí vzájemné útoky. Rafinerie ve Volgogradu hoří

Úřady v ruské Volgogradské oblasti tvrdí, že při dronovém náletu zemřeli čtyři zaměstnanci průmyslové zóny na jihu Volgogradu. Podle informací zpravodajského telegramového kanálu Exilenova+ byla cílem útoku tamní rafinerie. Naopak ukrajinské úřady hlásí po ruských úderech dva mrtvé v Sumské oblasti, dva v Oděse, jednoho v Záporoží a několik zraněných v Oděské, Vinnycké a Rovenské oblasti. V Kyjevě poškodily padající trosky dronu nemocnici.
Správa Volgogradské oblasti napsala: „V důsledku útoku zločineckého kyjevského režimu jsou bohužel oběti mezi zaměstnanci jižní průmyslové zóny ve Volgogradu: čtyři zemřeli, dva jsou v nemocnici.“ Informace nelze nezávisle ověřit.
Exilenova+ uvádí, že páteční úder na volgogradskou rafinerii byl nejméně třináctý od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Poznamenal, že ukrajinská armáda při nich v poslední době zřejmě změnila taktiku. Nad každou z nich vysílá velký počet dronů, které útočí na celou průmyslovou zónu, a ne pouze na její jednotlivá zařízení. Cílem je vyřadit rafinerie z provozu na co nejdelší dobu, píše Exilenova+.
Podle telegramového kanálu Astra patří zasažená rafinerie koncernu Lukoil a je jednou z největších v Rusku. Po nočním útoku v ní na několika místech hoří. Produkuje benzin, naftu, letecké palivo, mazut a další ropné produkty. Podnik zásobuje regiony na jihu Ruska. Už v noci se podle Astry u čerpacích stanic ve Volgogradu vytvořily fronty.
Ukrajina útočí na podniky ruského petrochemického průmyslu, aby omezila zásobování ruských invazních sil palivy a aby připravila Moskvu o příjmy z prodeje ropy, ze kterých pak financuje válku. Páteční úder na volgogradskou rafinerii ukrajinská strana zatím nepotvrdila.
Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar oznámil, že v Rostově na Donu trosky sestřeleného dronu zasáhly výrobní halu a vznikl tam požár. Hoří také skladiště a poškozených je několik panelových domů nebo osobní auta. Zranění utrpěl jeden člověk.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila 1198 ukrajinských dronů nad skoro dvaceti regiony včetně Moskvy a Moskevské oblasti. Kolik dronů do ruského vzdušného prostoru vletělo, Rusko nezveřejňuje. Dle ruských údajů tak tento ukrajinský útok patří k nejrozsáhlejším. Zřejmě největší ukrajinské ozbrojené síly podnikly koncem října. Moskva tehdy hlásila zničení 1214 ukrajinských dronů.
Jednoho zraněného hlásí po ukrajinském nočním útoku také úřady v Kurské oblasti, která sousedí s Ukrajinou.
Ruské útoky na Ukrajinu
Šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov informoval, že při útoku ruského FPV dronu na hromadu Seredyna-Buda v okrese Šostka zabil dva muže věku 57 a 47 let.
Při útoku ruských dronů na Oděsu zahynuly dvě osoby a pět jich bylo zraněno, napsal šéf městské vojenské správy Serhij Lysak. Dodal, že škody způsobené ruskými údery byly zaznamenány nejméně ve dvou městských obvodech. V Oděské oblasti podle jejího správce Oleha Kipera ruské jednotky zaútočily také na továrnu na výrobu nábytku, čímž způsobily požár o rozloze 1300 metrů čtverečních a zranily čtyři osoby.
V Záporoží zemřel při ruském útoku na obytnou čtvrť sedmnáctiletý chlapec, oznámil tamní vojenský správce Mychajlo Semikin. „Záchranné složky vytáhly z trosek čtyři osoby: 35letou ženu, 10letého chlapce, 34letého muže a 58letou ženu,“ dodal.
Ukrajinští regionální představitelé informovali i o dalších následcích ruských úderů. Ve městě Vinnycja byly zraněny dvě ženy a útok také způsobil škody na obytných budovách a mateřské škole. Ve městě Rivne způsobil dron požár bytového domu, při kterém se zranilo několik lidí. Ve zdravotnickém zařízení v kyjevské čtvrti Ševčenkivskyj vypukl požár poté, co na budovu dopadly trosky ruského dronu.
Ukrajinská protivzdušná obrana informovala, že zneškodnila 80 dronů, které ruské síly vypustily proti Ukrajině od večera 12. listopadu. Zásahy byly zaznamenány na 24 místech.