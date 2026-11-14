Ruské drony udeřily na Ukrajinu. Ta ostřelovala ruské pohraničí

V ukrajinské Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti zahynuli po ruských útocích a ostřelování čtyři lidé a další byli zraněni. Rusko podle ukrajinského letectva vyslalo na Ukrajinu desítky dronů. Úřady v západoruské Bělgorodské oblasti hlásí nejméně tři mrtvé po ukrajinských dronových útocích.
Dva mrtvé a pět zraněných oznámila vojenská správa v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny. Poškozeny tam byly tři výškové budovy, pět rodinných domů, pobočka pošty a sanitka, uvedl oblastní šéf Oleksandr Prokudin.
V obci Jasna Poljana ve východoukrajinské Doněcké oblasti zahynul po ruských útocích jeden člověk, napsal na komunikační platformě Telegram šéf tamní vojenské správy Vadym Filaškin. Dva zraněné si vyžádalo ruské ostřelování a dronové útoky v Dněpropetrovské oblasti.
Nejméně sedmnáct zraněných včetně dvou dětí si vyžádal ruský útok v Záporoží. V obci Kušuhum zabil malý FPV dron civilistu jedoucího na skútru, napsal šéf regionální vojenské správy Mychajlo Smikin. V sobotu ráno byla v Záporoží bez udání důvodu zcela uzavřena silnice vedoucí po hrázi přes řeku Dněpr.
V Poltavské oblasti byl poškozen objekt ropné a plynárenské společnosti Naftohaz. Na telegramu to uvedla firma s tím, že na místě vypukl požár.
Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko v noci na sobotu zaútočilo na Ukrajinu 96 drony různých typů, z nichž 61 mělo proudový pohon. Protivzdušná obrana zneškodnila 81 bezpilotních prostředků, zásahy byly zaznamenány na osmi místech.
Ruské úřady hlásí útoky
Ruské úřady reportují, že v obci Proletarskij v západoruské Bělgorodské oblasti zahynula tříčlenná rodina a další člověk utrpěl zranění. Proletarskij leží asi dvacet kilometrů od ukrajinských hranic. Při dalších ukrajinských dronových útocích v regionu bylo zraněno nejméně devět lidí, uvedly podle agentury DPA úřady.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony, raketami či dělostřelectvem. Rovněž Ukrajina podniká vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské objekty či na cíle související s armádou a vedením války, při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.