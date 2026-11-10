Ruská policie při rozsáhlém zátahu v Moskvě zadržela kolem tří set mladých


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Ruská policie a speciální pořádkové jednotky OMON podnikly o víkendu v Moskvě rozsáhlý zátah na mladé lidi. Kolem tří set osob zadržely v ulicích, parcích, na nádvořích domů i v kavárnách. Podle policie šlo o preventivní opatření k zajištění veřejného pořádku. Sedmnáct lidí úřady obvinily z konzumace alkoholu nebo neuposlechnutí policejní výzvy.

Při jedné z největších razií v ruské metropoli za poslední roky policisté uzavřeli park v Moskvě a začali zatýkat přítomné. Při zásahu jim asistovaly zmíněné jednotky OMON. Zadržené následně policejní vozy rozvážely na stanice po celém městě.

„Nepili jsme ani nekouřili. Neměli jsme u sebe vůbec nic. Jednoho muže zmlátili tak brutálně, že si musel zavolat sanitku,“ popsal dění jeden ze zadržených mladistvých.

Podle některých svědků se policisté zaměřovali především na mladé lidi s nápadným oblečením nebo účesy. Jiní však tvrdí, že zadržovali všechny bez rozdílu – včetně Moskvanů vracejících se z práce. Jeden ze zadržených mužů uvedl, že mu policisté zabavili pracovní nářadí a už mu ho nevrátili.

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Rodiče se se zadrženými dětmi nemohli spojit

Zadržení dle dostupných svědectví strávili na policejních stanicích několik hodin. „Nejprve jsme dvě hodiny stáli venku v zimě a čekali na nádvoří. Potom se konečně rozhodli nás přesunout do sálu, kde jsme čekali, dokud si nás rodiče nepřišli vyzvednout,“ popsal jeden z mladistvých.

Někteří rodiče byli přímo svědky zadržení svých dětí, se kterými se následně několik hodin nemohli spojit. „Byla s kamarádkou. Stála jsem kus od ní a viděla, jak mi zatýkají dítě,“ popsala matka šestnáctileté dívky. Policistům prý navrhla, aby zadrželi i ji. Ti jí však odpověděli, že si má dceru vyzvednout na policejní stanici.

Policie začala zadržené propouštět až po několika hodinách. Nezletilé si museli vyzvednout rodiče. Všichni dospělí muži odcházeli s předvoláním k místní odvodové komisi. „Jsem dospělý. Mám odklad. Ale i tak nám poslali povolávací rozkazy,“ sdělil jeden ze zadržených.

Podle dostupných informací šlo o nejrozsáhlejší policejní razii v Moskvě od začátku roku 2023. Podobné zásahy v menším měřítku však probíhají prakticky po celý rok. Podle médií mohou svědčit o obavách ruského režimu z rostoucí nespokojenosti ve společnosti.

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