Saúdskou Arábií vedená koalice v pátek zaútočila na jemenské hlavní město Saná a na přístav Hudajdá, které kontrolují povstalečtí hútíové. Cílem podle ní byly provozy sloužící k výrobě balistických střel a dronů a skladiště vojenského materiálu. Na sociálních sítích to oznámil mluvčí koalice podporující jemenskou mezinárodně uznávanou vládu Turkí Málikí, podle kterého další útoky nadále pokračují i v provinciích Saada a Taizz.
Při vzdušném úderu hútíů byl ve čtvrtek poškozen nejvyšší mrakodrap v saúdskoarabském hlavním městě Rijádu. Turkí v pátek sdělil, že vojenská operace koalice se zaměřuje na „neutralizaci zdrojů hrozeb“, které hútíové používají k útokům na civilisty v Jemenu a Saúdské Arábii.
Dosud bylo při úderech v Saná podle Turkího zničeno šest provozů, kde hútíové vyráběli rakety a drony, a sedm blíže neupřesněných „legitimních vojenských cílů“. V přístavu Hudajdá ležícím na pobřeží Rudého moře byly cílem útoku „kapacity“ využívané pro pašování a převoz zbraní.
Rijádem vedená vojenská koalice před zahájením útoků vyzvala k evakuaci civilistů v části přístavu Hudajdá. Hútíové v reakci oznámili, že v případě úderů na Hudajdá zaútočí na saúdskoarabský přístav Džidda a další přístavy na břehu Rudého moře.
Hútíové podporovaní Íránem vedou proti jemenské vládě od roku 2014 občanskou válku, při níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná. Letos v létě jejich ofenziva přinesla nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022. Hútíové zároveň opakovaně útočí na Saúdskou Arábii, která stojí v čele mezinárodní koalice proti nim.