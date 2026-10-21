Republikánský Kansas se otřásá. Demokraté cítí šanci tam i jinde


před 1 hhodinou|Zdroj: PBS, NPR, MS Now, Politico, The New York Times, The Wall Street Journal, Time, CBS, ČT24, ČTK, RCP, Reuters, NBC, The Cook Political Report

Americký Kansas do Senátu téměř sto let posílal jen republikány. Přesto demokratický kandidát Adam Hamilton svádí vyrovnaný souboj s republikánem Rogerem Marshallem. Situaci před volbami Republikánské straně komplikují rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa, která vedla k vysokým cenám pohonným hmot a životních nákladů. Demokraté mají vyrovnané šance i v dalších státech, které jsou klíčové pro zisk horní komory.

„Někdo mi řekl: ‚Já nechci někoho, kdo bude stavět mosty, chci někoho, kdo republikány rozdrtí‘,“ řekl Hamilton, „ale věc se má tak, že pokud chcete vyhrát ve státě, kde demokraté tvoří jen asi čtvrtinu obyvatelstva, tak se vám takhle nikdy nepodaří dostat do Senátu. A i kdyby se to povedlo, tak se akorát stanete součástí problému, a ne součástí řešení,“ míní Hamilton.

V kampani se mu podle průzkumů daří. Nezávislá analytická organizace The Cook Political Report na začátku října změnila svůj odhad výsledku senátních voleb v Kansasu ze spíš republikánského vítězství na nerozhodný. Přidal se tak k šestici států – Aljaška, Iowa, Ohio, Maine, Michigan a Texas –, kde se pravděpodobně rozhodne o kontrole nad Senátem.

Poslední průzkumy zveřejněné The New York Times dokonce připsaly Hamiltonovy mírný náskok, který se však stále pohyboval v rámci statistické chyby. Republikáni přitom získali v Kansasu senátora ve všech volbách od roku 1932 a během posledních prezidentských voleb získal v Kansasu současný šéf Bílého domu Donald Trump 57 procent hlasů.

Republikáni se spoléhají na chybovost průzkumů, říká Pondělíček

„Musíme si uvědomit, jak hluboký by to byl posun, kdyby skutečně demokraté v Kansasu vyhráli,“ zdůraznil amerikanista Jiří Pondělíček „Už jenom to, že mají šanci, je velká změna. Poslední volby v roce 2020 na toto křeslo skončily rozdílem více než jedenácti procentních bodů pro republikány,“ dodal. Zdůraznil, že výsledek zatím vůbec není jistý, a poukázal na nedostatky průzkumů.

„Republikáni doufají, že průzkumy budou výrazně chybné, což se samozřejmě může stát. Poukazují na to, že od roku 1994 se častěji průzkumy mýlily v jejich neprospěch a podceňovaly jejich šance na úspěch,“ řekl Pondělíček. Zdůraznil, že výsledky midterms se obzvlášť špatně odhadují, protože víc než v jiných případech záleží na volební účasti.

Kansaský senátní duel přilákal pozornost celostátní politiky. Obě strany v posledních týdnech přesměrovaly desítky milionů dolarů, aby se pokusily ovlivnit tento překvapivě vyrovnaný souboj. Prezident Trump minulý týden oznámil, že osobně vystoupí ve Wichitě na podporu Marshalla a dalších kandidujících republikánů.

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S poznámkou o „woke“ kandidátovi Marshall narazil

Republikánský senátor Roger Marshall, který obhajuje svůj mandát proti Hamiltonovi, se ho snaží vykreslit jako příliš liberálního. Prohlásil, že jeho zvolení by poškodilo kansaské chovatele skotu, zemědělství i ropný a plynárenský průmysl.

„Obyvatelé Kansasu musí vědět, že můj soupeř, Adam Hamilton, je nejradikálnějším liberálem, jaký kdy prošel primárkami v Kansasu,“ nechal se slyšet Marshall. Je však otázka, do jaké míry taková rétorika bude fungovat. Během debaty na Kansas State Fair Marshall řekl o Hamiltonovi, že je „woke“, ale posluchači na něj kvůli tomu začali bučet.

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Navíc právě zemědělci a chovatelé skotu přitom doplácí na kroky Trumpovy administrativy. Jedná se především o rozpoutání války s Íránem, která vedla ke zvýšení cen paliv.

Kritiku vyvolal i Trumpův plán snížit ceny hovězího tím, že sníží cla na dovoz ze zahraničí, především pak z Argentiny, kde vládne s Trumpem spřízněný prezident Javier Milei. Tento krok měl ovšem negativní dopady na domácí chovatele skotu, včetně těch v Kansasu, poukázal předseda katedry politologie na Washburn University Bob Beatty.

Není demokrat jako demokrat, říká Hamilton

Hamilton se snaží prezentovat jako umírněný hlas usilující o zmírnění polarizace americké politické scény.

„Musíme najít řešení, která budou kompromisem mezi tím, co chtějí republikáni, a tím, co chtějí demokraté, a která nakonec povedou k výsledku, na rozdíl od současné situace, kdy se to stává jen zřídka,“ proklamoval Hamilton ve snaze poukázat na nespokojenost s kroky současné prezidentské administrativy a pasivity Kongresu, který ovládají republikáni.

Hamilton působí jako pastor metodistického kostela Vzkříšení, který sám zakládal a jehož kongregace patří k největším ve Spojených státech.

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Kdyby se Hamiltonovi podařilo zvítězit, tak by v Senátu patřil ke konzervativním politikům Demokratické strany. „Ono to platí pro většinu demokratických kandidátů do Senátu ze států, které bývají vyrovnané nebo nakloněné republikánům,“ poznamenal Pondělíček.

Hamiltonovo přesvědčení a postoje se odráží i na podpoře, kterou mu vyjádřila řada konzervativců, včetně dvou bývalých republikánských guvernérů Kansasu Mikea Haydena a Billa Gravese.

Zároveň v době, kdy je značka Demokratické strany u části voličů nepopulární, se Hamilton snaží zdůraznit, že není typickým demokratem. „Demokrat z Kansasu je jiný než demokrat z New Yorku nebo z Los Angeles, a to ne jen trochu – je to velký rozdíl,“ prohlásil politik.

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Demokraté jsou nepopulární. Republikáni a prezident ještě víc

Představitelé republikánské strany si uvědomují, že demokraté nejsou populární a snaží se toho využít, přiblížil Pondělíček.

„Když se podíváme na průzkumy, které měří popularitu prezidenta, republikánské strany a demokratické strany, tak demokraté jsou na tom nejlépe z těchto tří subjektů, ale pořád jsou v minusu. Takže víc lidí nesouhlasí s politikou demokratické strany, než souhlasí,“ přiblížil Pondělíček.

Podle něj proto nelze říct, že by posun průzkumů v neprospěch republikánů znamenal příklon k politice Demokratické strany, ale spíš se jedná o hlas proti současné prezidentské administrativě.

„A to platí nejenom pro Kansas, ale i pro ostatní státy, které běžně podporují republikány, ale během senátních voleb je poměr sil vyrovnaný. Jako je třeba Aljaška nebo Texas, nebo i více vyrovnané státy, jako je Iowa a Ohio.

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V Texasu demokratům pomáhají hlasy proti Trumpovi

Průzkumy veřejného mínění ohledně senátních voleb v Texasu ukazují náskok demokratického kandidáta Jamese Talarica. Jeho republikánský soupeř Ken Paxton od konce června vedl pouze ve třech průzkumech, a dokonce i agentura Trafalgar Group, která má blízko k Republikánské straně, připsala vedení Talaricovi.

Navzdory dlohoudobému náskoku Talarica se v závěrečné fázi voleb objevují určité náznaky, že se souboj vyrovnává. Mezitím výdaje na kampaň v Texasu dosáhly nového vrcholu, když podle společnosti AdImpact obě strany dohromady utratily víc než 500 milionů dolarů (10,9 miliardy korun).

Pondělíček v souvislosti s volbami v Texasu poukázal na průzkum spojený s vysokou školou Marist University. „Až 38 procent voličů, kteří chtějí přijít volit, vnímá svůj hlas jako protestní hlas proti Donaldu Trumpovi,“ řekl amerikanista.

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„Skoro čtyři z deseti Talaricových voličů ho nutně nepodporují proto, že je demokrat nebo že zastává určitou politiku. Místo toho například chtějí, aby byl Senát schopný se více postavit Trumpovi, nebo chtějí kohokoliv jiného než republikána, který bude s Trumpem zadobře,“ dodal Pondělíček.

Talarico se řadí k umírněným demokratům a od roku 2018 je poslancem v texaském parlamentu. Otevřeně se hlásí ke své víře a dochází do presbyteriánského semináře, aby se mohl stát pastorem. V demokratických primárkách zvítězil nad progresivnější političkou Jasmine Crockettovou, která se dostala do amerického povědomí mimo jiné výbušnými výroky.

Kontroverze se týkají i republikána Paxtona, mimo jiné kvůli opakované nevěře a rozvodu, který v minulosti působil jako texaský ministr spravedlnosti, ale kvůli obvinění z korupce ho jeho spolustraníci odvolali v procesu impeachmentu. I přesto získal Paxton v republikánských primárkách Trumpovu podporu a následně vyhrál nad současným senátorem Jamesem Cornynem.

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Na Aljašce může Trumpova podpora pomoci i uškodit

Kromě Texasu republikáni také dlouhodobě mají volební úspěchy v Aljašce, ale letos o tamní senátorské křeslo vede vyrovnaný souboj demokratka Mary Peltolaová a republikán Dan Sullivan. Peltolaová již dřív sloužila ve Sněmovně reprezentantů, ale o křeslo přišla už po jednom volebním období. Demokraté nezískali senátora v Aljašce už víc než deset let, přesto mají republikáni důvod k nervozitě.

Na tamní obyvatele obzvlášť silně dopadají vysoké ceny energií, některá odlehlá sídla totiž v dodávkách elektřiny spoléhají na dieselové generátory.

Ceny benzinu se v Aljašce pohybují kolem 7,5 dolaru za galon (43 korun za litr) a v některých částech mohou dosáhnout až devíti dolarů za galon (51,64 koruny za litr), před začátkem americko-izraelské války proti Íránu to bylo 3,46 dolaru za galon (19,74 koruny za litr).

„To se samozřejmě odráží i na cenách potravin v obchodech. Na východ od Bethelu stojí bochník chleba více než devět dolarů (195 korun) a libra mletého hovězího masa 11,79 dolaru (256 korun),“ sdělila pro americkou veřejnoprávní stanici PBS Lori Townsend z organizace Alaska Public Media.

Pro ekonomiku Aljašky je důležitý především rybolov a obchod s Kanadou, který zase ohrožuje Trumpovo rozhodnutí vstoupit se sousedem USA do obchodní války. Republikán Sullivan se však stále snaží ve své kampani vyvážit nespokojenost voličů a podporu prezidentovi.

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Sullivan například prohlásil, že „konflikt na Blízkém východě je dočasný. Skutečnou věčnou válkou je válka demokratů proti aljašské ropě a plynu a pracovním místům“.

Trump ho přiletěl podpořit osobně. To ale může být v současné situaci výhoda i nevýhoda, uvedl pro server Politico politický stratég Scott Kendall, který pracoval na republikánských volebních kampaních v Aljašce. Umírnění voliči se kvůli tomu mohou od Sullivana odklonit, ale „velmi konzervativní voliči hnutí MAGA už pro vás nemohou hlasovat ještě důrazněji,“ dodal Kendall.

Datová centra jako „kotva kolem krku“ v Ohiu

Podobně i v Ohiu, které od roku 2016 pokaždé hlasovalo pro Trumpa, je souboj o senátorské křeslo velmi vyrovnaný. Proti sobě stojí demokrat Sherrod Brown a republikán Jon Husted. Ohio je podobně jako Texas a Aljaška jedním ze států, které mohou rozhodnout o kontrole nad celým Senátem.

Stejně jako jinde v USA se i tady řeší drahé ceny energií a životních nákladů, ale voliče zajímá i stavba datových center, která jsou nepopulární napříč politickým spektrem i Spojenými státy.

Husted během své politické kariéry podporoval výstavbu nových datacenter, ale během předvolební kampaně se od nich začal distancovat. Dokonce navrhl zákon, který měl zajistit nízké ceny energií v obcích, kde vznikají nová datacentra, ale zákonodárci v Kongresu USA ho odmítli jako „bezzubý“.

Brown se naopak snaží Husteda s tímto tématem spojit a označil ho za „tvář datových center v Ohiu“. V srpnu se na veřejnost dostala zpráva Národního republikánského senátního výboru (RNSC) – jenž má na starost předvolební kampaně republikánských kandidátů do Senátu – podle níž je pro Husteda otázka datových center „kotva táhnoucí ho ke dnu“.

Nebraska, New Hampshire a Maine

Celostátní pozornost získaly i senátní volby v Nebrasce, která patří mezi silně republikánské státy. Přesto sem během těchto voleb začali celostátní stranické orgány a dárci směřovat finanční podporu v očekávání klíčového souboje. Dokonce Nebrasku navštívil i prezident, což bylo pro mnohé nečekané. Trump tento stát od roku 2016 navštívil pouze šestkrát a od roku 2022 ani jednou.

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Naopak demokrati se musí zabývat situací v New Hampshire, kde prezidentský kandidát Demokratické strany zvítězil ve všech volbách od roku 1992. V letošním souboji o senátorské křeslo podle průzkumů sice vede demokrat Chris Pappas, ale republikán John Sununu si stále věří na vítězství.

Sununu patří k místnímu politickému klanu – jeho otec John Sununu a bratr Chris Sununu působili jako guvernéři New Hampshire –, jehož členové podle serveru Times nepatří k Trumpovým přikyvovačům, takže by se kandidát mohl vyhnout negativním dopadům jeho osobnosti na výsledky tamních voleb. Pondělíček nicméně poukázal na to, že průzkumy dávají Pappasovi výrazný náskok.

Podobně i Maine volí v prezidentských volbách tradičně demokraty, senátní křesla ale rozděluje oběma stranám nebo i nezávislým kandidátům. Tamní senátní delegaci do Kongresu aktuálně tvoří nezávislý Angus King, který zasedá v demokratickém klubu, a republikánka Susan Collinsová, která tuto funkci drží od roku 1997 a nyní vede vyrovnaný souboj s demokratem Troyem Jacksonem.

Demokratům se tedy sice daří vést vyrovnané souboje na republikánském území, ale zároveň nemají zcela jisté státy, které v uplynulých volbách stály za kandidáty Demokratické strany.

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