Pobřeží Kalifornie bičuje mimořádně vysoký příliv, který zaplavuje pobřežní oblasti a ohrožuje infrastrukturu. V San Franciscu dosáhla hladina moře nejvyšších listopadových hodnot za více než čtyřicet let, San Diego a Los Angeles naměřily nejvyšší hladinu moře za více než sto let měření. Vlnobití, které místy dosahuje až devíti metrů, poškodilo i pobřežní stavby a část mola v městečku Pacifica. Za touto událostí stojí takzvaný královský příliv, jenž se objevuje několikrát do roka. Vzniká při novu nebo úplňku, kdy se Slunce, Země a Měsíc ocitnou v jedné linii a jejich vzájemná gravitační přitažlivost způsobuje výraznější zvýšení hladiny oceánu. Letos účinek výrazně posiluje jev El Niño, který zvýšil teplotu vody u amerického západního pobřeží místy o více než pět stupňů Celsia, takže se voda rozpíná a hladina stoupá. Kombinace těchto faktorů zvyšuje riziko rekordních záplav, eroze pobřeží a poškození domů, silnic i dalších staveb v nízko položených oblastech.
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Rekordní „královský příliv“ zaplavil kalifornské pobřeží
Pobřeží Kalifornie bičuje mimořádně vysoký příliv, který zaplavuje pobřežní oblasti a ohrožuje infrastrukturu. V San Franciscu dosáhla hladina moře nejvyšších listopadových hodnot za více než čtyřicet let, San Diego a Los Angeles naměřily nejvyšší hladinu moře za více než sto let měření. Vlnobití, které místy dosahuje až devíti metrů, poškodilo i pobřežní stavby a část mola v městečku Pacifica. Za touto událostí stojí takzvaný královský příliv, jenž se objevuje několikrát do roka. Vzniká při novu nebo úplňku, kdy se Slunce, Země a Měsíc ocitnou v jedné linii a jejich vzájemná gravitační přitažlivost způsobuje výraznější zvýšení hladiny oceánu. Letos účinek výrazně posiluje jev El Niño, který zvýšil teplotu vody u amerického západního pobřeží místy o více než pět stupňů Celsia, takže se voda rozpíná a hladina stoupá. Kombinace těchto faktorů zvyšuje riziko rekordních záplav, eroze pobřeží a poškození domů, silnic i dalších staveb v nízko položených oblastech.
Ruské útoky zabíjely v Charkově a zasáhly Kyjev
Ruský ranní útok na ukrajinské město Charkov zabil muže a ženu, kteří tvořili pár, píše server Ukrajinska pravda s odkazem na místní činitele. Metropole Kyjev čelila v noci na čtvrtek dalšímu ruskému útoku balistickými střelami, sedm lidí utrpělo zranění, uvedl starosta Vitalij Klyčko. V Ruskem okupované části Záporožské oblasti po ukrajinském dronovém útoku zemřelo pět lidí, uvedl podle médií tamní činitel.
„Co to je za strategii?“ Babiš na summitu odmítá spojit rozpočet EU s financováním Ukrajiny
V Bruselu začal dvoudenní mimořádný summit Evropské unie, kde se bude jednat o klíčových konturách jejího rozpočtu na roky 2028 až 2034. Možnou dohodu zatím komplikuje i spor o finanční podporu Ukrajiny. Český premiér Andrej Babiš (ANO) při příchodu na summit sdělil, že nelze spojovat financování Kyjeva s rozpočtem Unie. Nizozemský premiér Rob Jetten naopak zmínil, že Ukrajina bude v příštích letech potřebovat více vojenské a finanční pomoci a žádná země EU se z toho nemůže vyvázat.
Rusko navrhuje „nereálné“ příměří, podle expertů jde o taktiku
V ukrajinské Doněcké oblasti pokračují boje o Kosťantynivku. Rusko přitom tvrdí, že město ovládá, a navrhuje tam „humanitární příměří“. Okupanti Kosťantynivku ale celou nekontrolují, ve městě zůstávají ukrajinské síly a bojuje se o něj. Moskva tak svým návrhem podle analytiků sleduje zejména posílení vlastních pozic, pokud by se povedlo příměří zorganizovat, což však kvůli nejasné frontové linii v místě nejspíš není reálné. Rusko ale může návrh využít k obvinění Kyjeva z neochoty k humanitárním krokům a k míru.
VideoZrcadlo americké společnosti. Jak nové GTA reflektuje současné USA?
Po třinácti letech čekání vyšlo Grand Theft Auto VI. Nakolik se posunula satira americké společnosti a politiky, proč někteří hráči těžce nesou důraz na partnerský vztah hlavních postav a jak herní studia narážejí na mantinely cenzury či platebních karet? Nejen o tom v podcastu Za Horizont mluví herní publicista Jan Modrák, který přibližuje i proměnu herního byznysu nebo vliv umělé inteligence. Ptá se Veronika Chraščová.
Izrael zabíjel v Pásmu Gazy třetí den v řadě
Izraelské vzdušné údery v Pásmu Gazy zabily v noci na čtvrtek nejméně devět Palestinců včetně náměstka ministra školství, uvedli tamní zdravotníci. Jde tak o třetí den v řadě, kdy Izrael navzdory křehkému příměří útočil na Gazu, připomněla agentura Reuters. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že šlo o cílené útoky proti členům teroristického hnutí Hamás.
VideoVláda nedělá Česku dobré jméno, říká o unijní rezoluci Kolář. Aktivistický text, namítá Knotek
Evropský parlament vyzval českou vládu, aby nový systém financování České televize a Českého rozhlasu řešila v souladu s unijním právem. Europoslanci přijali rezoluci, ve které po kabinetu Andreje Babiše (ANO) požadují „předvídatelné financování i pojistky proti politickým zásahům v obou institucích“. Podle europoslance Ondřeje Knotka (ANO) jde o právně nezávaznou rezoluci, její text vnímá jako aktivistický. „Vezme se a nasměruje se všechno negativní, co se dá posbírat na tu danou vládu,“ prohlásil. Europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09) naopak soudí, že to dokazuje, že „máme vládu, která nedělá České republice dobré jméno“. Netěší jej prý to, že musí být Česko pod drobnohledem, Evropská komise dle něj proces velmi bedlivě sleduje. Diskusí v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
Užívání dronů se šíří napříč bojišti. Klíčové jsou na Ukrajině či v Africe
Situaci na mnoha bojištích výrazně mění drony. Jak ukazují data z posledních měsíců, neplatí to jen na Ukrajině a Blízkém východě. Klíčovou roli zastávají i v Africe, kde ozbrojené povstalecké skupiny stále častěji využívají upravené bezpilotní letouny. Získávají tím výhodu nad vládními silami, a to i přesto, že je mnohdy podporují Čína nebo Rusko.
Evropský pohled
ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
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