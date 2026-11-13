„Raketové město“ část Íránců pobouřilo, Teherán ruší limity u střel

Írán rychle obnovuje svůj raketový arzenál. Tento týden představil nové podzemní „raketové město“ a zrušil vlastní limity doletu střel. Teherán se tak snaží demonstrovat svou sílu v době napětí ohledně dalšího vývoje konfliktu s USA a Izraelem. Někteří Íránci vysoké náklady na bunkry kritizují. Nespokojenost ve společnosti sílí s tím, jak vláda není schopná řešit zdražování, nedostatek energií či krytů. Podle expertů válka sice Írán oslabila vojensky a ekonomicky, režim ale paradoxně upevnila.
Írán v současnosti vyrobí asi padesát balistických raket měsíčně, což je zhruba polovina jeho předválečné kapacity, sdělil v tomto týdnu západní činitel agentuře Bloomberg s odkazem na nejnovější informace západních zpravodajských služeb.
Americko-izraelská letecká kampaň zahájená letos v únoru sice do značné míry zničila íránskou konvenční armádu, Teheránu ale pravděpodobně zbývá nejméně sedmnáct set balistických střel a vyrábí další. Až devadesát procent silně opevněných „raketových měst“ a tunelových skladů v zemi je i přes cílené letecké údery považováno za částečně nebo plně funkční. Zhruba šedesát procent íránských odpalovacích zařízení raket a dronů zůstává neporušených nebo bylo přesunuto ze zasažené oblasti, uvedl server Gulf News s odkazem na informace stanice CNN.
Bloomberg odhaduje, že Írán od začátku konfliktu odpálil na pozice Izraele, USA a s nimi spřízněné země Blízkého východu přes 4900 dronů Šáhed a nejméně 2200 balistických raket.
Nebývalá intenzita útoků vedla k vyčerpání zásob některých zbraní na straně Západu, především USA. Podle odhadů došlo během války k odpálení asi tisíce raket v rámci protivzdušného systému Patriot, přičemž každý rok se vyrobí jen asi 650 těchto střel, každá v hodnotě čtyři miliony dolarů (86,6 milionu korun), napsal server Times of Israel (ToI). Podle zpravodajských služeb mají nicméně USA stále velké zásoby přesně naváděných bomb a raket s plochou dráhou letu.
Přesun výroby raket do podzemí
Íránská státní média tento týden zveřejnila nové propagandistické video, v němž revoluční gardy (IRGC) ukazují nové „raketové město“. V podzemních tunelech a prostorách jsou uloženy balistické střely, střely s plochou dráhou letu či mobilní zařízení pro jejich odpalování.
Záběry kromě vojenského materiálu zachycují velitele vzdušných sil íránských revolučních gard Madžída Músavího a náčelníka generálního štábu íránských ozbrojených sil Alího Abdolláhího, kteří komplexem projíždějí v otevřeném terénním vozidle a posléze promlouvají k vojákům. „Jestliže proti nám nepřítel podnikne další krok, naše odpověď přesáhne hranice regionu,“ uvedl podle íránské exilové stanice Iran International Abdolláhí.
Zpráva neposkytuje žádné informace o umístění zařízení ani o množství uložené munice. IRGC nedávno sdělily, že všechna zařízení na výrobu raket a dronů budou přesunuta do podzemí, pravděpodobně ve snaze ochránit je před potenciálními dalšími údery USA nebo Izraele.
Podle bezpečnostního analytika Vlastislava Břízy z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je „raketové město“ významným odstrašujícím prostředkem. „Podzemní komplexy chrání raketový arzenál a umožňují Íránu zachovat schopnost odvety i po masivním útoku. Nejsou však nezničitelné,“ řekl ČT24 expert.
Vhodnější než americká MOAB, známá jako „matka všech bomb“, je v tomto případě podle Břízy průbojná GBU-57 MOP. „Ta byla použita při loňských amerických útocích na íránská jaderná zařízení ve Fordo a Natanzu. Ani ta však nezaručuje likvidaci rozsáhlých komplexů hluboko v horách.
Na jednom ze záběrů z „raketového města“ je vidět hlavice vyvinutá pro střelu Fáteh-1, která je nasazená na střelu Chajbar Šekan s dosahem zhruba čtrnáct set kilometrů. Spojení obou komponent zvyšuje manévrovací možnosti střely, sdělil izraelskému deníku Ha'arec izraelský výzkumník Tal Inbar.
Zrušení limitů doletu
Revoluční gardy minulou sobotu oznámily, že ruší dosavadní vlastní omezení, které limitovalo dosah íránských raket na vzdálenost maximálně dvou tisíc kilometrů. Činitelé ale neupřesnili, jak daleko mohou zbraně nyní doletět.
Írán již má operační kapacity pro odpalování raket na vzdálenost větší než dva tisíce kilometrů, dosud se ale soustředil na regionální odstrašování, poznamenala stanice al-Džazíra. Íránské střely mohou dosáhnout celého Arabského poloostrova, Levanty a většiny Egypta, stejně jako částí jihovýchodní Evropy, včetně Řecka, Bulharska, Rumunska, Albánie, Severní Makedonie a Srbska.
USA a jejich evropští spojenci se po zrušení limitů obávají, že by se teď Írán mohl zaměřit i na americké základny v Indickém oceánu a Evropě. Letos v březnu Spojené království obvinilo Teherán z odpálení raket směrem ke společné americko-britské základně v Diego Garcia, asi čtyři tisíce kilometrů od Íránu. Teherán tehdy popřel, že by se zaměřil na základnu nacházející se v Indickém oceánu, a uvedl, že se jednalo o „izraelskou operaci pod falešnou vlajkou“.
Velká Británie, Francie a Německo již v roce 2019 varovaly, že podle jejich modelů by verze íránské balistické rakety Chorramšahr s lehčí hlavicí měla teoreticky dolet až tři tisíce kilometrů. Američtí představitelé pak uvedli, že technologie z íránského vesmírného programu by mohla být upravena k výrobě mezikontinentálních balistických střel, napsala agentura AP. Islámská republika nyní ve svém arzenálu mezikontinentální balistické rakety nemá, podotýká al-Džazíra.
Brigádní generál Hosejn Mohibbí minulý víkend pouze naznačil, že by Írán mohl odhalit dříve nezveřejněné zbraně a schopnosti, pokud by došlo k dalšímu kolu bojů s Washingtonem a Izraelem. Íránské síly podle něj vyvinuly technologie určené ke snížení radarových signálů raket a dronů, což by potenciálně mohlo zlepšit jejich schopnost proniknout pokročilými systémy protivzdušné obrany. Abdolláhí zase varoval, že pokročilé rakety „překvapí protivníky“.
IRGC jsou hlavní oporou teokratického režimu v Teheránu a nejsou součástí íránské národní armády. Jejich pozemní, vzdušné i námořní síly čítají podle odhadu amerického institutu Council on Foreign Relations zhruba 190 tisíc příslušníků. Po zabití duchovního vůdce země Alího Chameneího letos v únoru hrají gardy podle expertů nyní v islámské republice klíčovou roli. Nově zvolený vůdce Modžtaba Chameneí se ukrývá na tajném místě a na veřejnosti se neukazuje.
Podle Břízy válka paradoxně režim posílila. „Írán vojensky a ekonomicky oslabil, režim se však vnitřně konsolidoval. Rozhodující moc získávají revoluční gardy. Teherán navíc sází na čas. Trumpova domácí politická pozice oslabuje, válka stojí obrovské prostředky a Hormuz zůstává zásadně omezený. USA dokázaly Írán tvrdě vojensky zasáhnout, nikoli však zlomit jeho politickou vůli. Írán je dne slabší stát, ale jeho režim nemusí být slabší,“ upozornil Bříza.
Odpor proti drahým bunkrům
Nespokojenost s režimem nicméně v íránské společnosti přetrvala. Odhalení nového podzemního „raketového města“ vyvolalo mezi obyvateli hněv kvůli předpokládaným vysokým vojenským výdajům. Íránci zpochybňují priority vlády v době rostoucí chudoby, nedostatku energií a chybějících krytů pro civilisty. „Vyvrtali díry do hor pro raketová města, ale ještě větší díry udělali lidem v jejich rozpočtech na jídlo,“ postěžoval si stanici Iran International obyvatel města Šíráz.
Další Íránec kritizoval zaměření na rozšiřování raketových kapacit namísto řešení ekonomických potíží. „Buď slavnostně otevírají raketová města, nebo se předhánějí ve vyhrožování regionu, Evropě a USA. Jediné, na čem jim nezáleží, jsou lidé a jejich problémy,“ uvedl.
Řada občanů zpochybnila vyčleňování prostředků na podzemní vojenskou infrastrukturu v době, kdy se životní úroveň nadále zhoršuje. „Teď už víme, za co se utrácejí peníze určené na obživu lidí,“ kritizoval jeden z Íránců.
Další přirovnal rozrůstající se íránskou raketovou infrastrukturu a vliv revolučních gard k Severní Koreji, přičemž poukázal na klesající kupní sílu domácností a ekonomickou tíseň. Meziroční inflace dosáhla v říjnu 88,7 procenta, oznámil koncem října Íránský statistický úřad.
„Regionální síla a moc se neprokazují odhalováním raketových měst, ale tím, že lidem zajistíte základní zboží a paliva, aby netrpěli jejich nedostatkem,“ napsal ve vyjádření pro Iran International další z obyvatel islámské republiky.
Další Íránci poukazovali na vysoké náklady na výstavbu a provoz podzemních zařízení, včetně jejich spotřeby elektřiny a plynu. Jeden z respondentů stanice se tak ptal, proč jsou domácnosti vyzývány k úsporám energií, zatímco vojenské objekty spotřebovávají obrovské množství zdrojů.
Írán řeší dlouhodobě problémy spojené s nedostatkem vody, přičemž režim nedávno hovořil i o možném zimním nedostatku plynu. Vládní mluvčí Fáteme Mohádžeráníová varovala před možnými přerušeními dodávek a vyzvala domácnosti ke snížení spotřeby.
Někteří respondenti také obvinili IRGC, že prostřednictvím spřízněných firem ovládají přístup k zahraničním měnám a dovozním povolením. Tvrdí přitom, že zdroje potřebné na potraviny a léky jsou přesměrovávány na vývoj raket a podporu spřízněných skupin v regionu.
Dalším velkým problémem, který Íránci zmiňují, je nedostatek civilních přístřešků a dalších nouzových zařízení v případě války. Mnozí uvedli, že si nemohou dovolit ani nouzové zásoby, ani najít bezpečné místo, kde by se mohli ukrýt během vojenských úderů. „Přál bych si, abyste místo odhalování raketových měst odhalili podzemní kryty pro lidi. Pro islámskou republiku je důležité všechno kromě životů Íránců,“ postěžoval si jeden z obyvatel.
Cíle masivní kampaně
USA s Izraelem zahájily válku s islámskou republikou s deklarovaným cílem oslabit vojenské schopnosti íránského režimu a snížit hrozby, které podle nich představuje pro svět – včetně jeho jaderného a balistického raketového programu. Teherán opakovaně popíral, že by usiloval o vývoj atomové bomby.
Z Washingtonu a Jeruzaléma také zaznělo, že chtějí „vytvořit podmínky“ pro to, aby íránský lid mohl režim svrhnout, což se ale nestalo a masové protivládní demonstrace z přelomu roku, které si vyžádaly po brutálním zásahu úřadů tisíce obětí, naopak utichly.
Írán ale aktuálně čelí sílícímu vzdoru v separatistickém, převážně sunnitském regionu Sístán-Balúčistán, který se potýká s chudobou a marginalizací. Zprávy o zintenzivnění střetů mezi IRGC a balúčskými rebely poukazují na rostoucí nepokoje na jihovýchodě země, jež si podle zpráv íránských médií vyžádaly řadu mrtvých a kvůli kterým byly bezpečnostní síly nuceny do oblasti vyslat posily.
Mezi oběťmi nedávných střetů jsou členové íránských revolučních gard, milice Basídž, ozbrojenci i sunnitský duchovní, napsala stanice Deutsche Welle. Některé skupiny se podle expertů oslovených DW snaží využít „děr“ v bezpečnosti způsobených konfliktem s USA a Izraelem.
Ani válka, ani mír
Írán v posledním skoro tři čtvrtě roce opakovaně útočil na americké vojenské základny na Blízkém východě a narušil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, což zvýšilo globální ceny ropy. Americký prezident Donald Trump před průběžnými volbami do Kongresu ze začátku listopadu ještě hrozil Teheránu novými údery. Po debaklu jeho republikánů ve volbách ale připustil, že za neúspěch mohla nejspíš i nechuť Američanů k válce a drahým palivům.
V pondělí šéf Bílého domu novinářům řekl, že válka s Íránem „vojensky fakticky skončila“. Zároveň zopakoval, že Teherán „by rád uzavřel dohodu“. Hlavní íránský vyjednavač a šéf parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf potvrdil, že Teherán je i nadále otevřen dohodě s USA o příměří a znovuotevření průlivu. Islámská republika podle něj čeká na reakci Washingtonu na jeho podmínky, aby k tomu mohlo dojít. „Míč je nyní na americké straně hřiště,“ tvrdí.
Podle analytiků Trump tváří v tvář vyhlídce na obnovení nepopulární války nebo ústupky Íránu prozatím zvolil stupňování ekonomického tlaku. Za tímto účelem Washington zpřísnil sankce, zachoval blokádu íránských přístavů a oznámil operaci, která podle Trumpa přeruší pozemní trasy, které islámská republika používá k přepravě pokročilých zbraní a technologií.
Mezi zmíněné íránské podmínky přitom patří právě zrušení americké námořní blokády íránských přístavů, zmírnění sankcí, uvolnění zmrazených íránských finančních prostředků, ukončení nepřátelských akcí na všech frontách a formální vyhlášení konce války. I když Katar avizoval, že „neúnavně pracuje“ na vyřešení krize, americký ministr zahraničí Marco Rubio označil íránské požadavky za „nepřijatelné“.
Křehká patová situace nemusí podle expertů vydržet dlouho. „Současná rovnováha je ze své podstaty nestabilní,“ řekl stanici al-Džazíra Ali Vaez, zástupce programového ředitele pro Blízký východ a severní Afriku v organizaci International Crisis Group. „To, co Washington považuje za udržitelnou patovou situaci, vnímá Teherán jako pomalé škrcení. Obě strany přitom sázejí na to, že práh bolesti protistrany je nižší než ten jejich,“ soudí odborník.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který ve volbách 27. října ztratil parlamentní většinu, ale zůstává u moci do doby sestavení funkční nové vlády, údajně stále touží po tom, aby USA a Izrael znovu zaútočily na Írán.
Problémový vysoce obohacený uran
Oběma zemím stále leží v žaludku íránský nukleární program. Podle Břízy se sice islámské republice daří překvapivě rychle obnovovat raketový arzenál, u jaderných kapacit je to ale výrazně složitější.
„Klíčovým problémem zůstává přibližně 441 kilogramů uranu obohaceného na šedesát procent (mnohem více, než je potřeba pro civilní použití – pozn. red.), jehož aktuální stav nelze ověřit. Írán přišel o infrastrukturu, nikoli o znalosti,“ konstatoval expert.
Íránský šéf bezpečnostní služby Mohsen Rezáí ve středu v televizním projevu prohlásil, že Teherán nedovolí, aby ani jediná částice obohaceného jaderného materiálu opustila zemi. Podle něj chce země použít materiál ke stavbě jaderných ponorek.
„Pokud americká letadla vzlétnou z americké vojenské základny, byť jen takové, která se nachází v evropské zemi nebo jiném vzdáleném regionu, aby bombardovala Írán, zaútočíme i na tyto základny,“ varoval také Rezáí. USA v posledních dnech přesouvaly letadla z britských základen kvůli obavám z možných íránských útoků.
Islámská republika mezitím kritizuje odměnu 20 milionů dolarů (441,8 milionu korun), kterou Washington nabídl za informace o jejím jaderném programu, a označil ji za „odpornou a politováníhodnou“. Americkou armádu zajímají detaily ohledně „zařízení, vybavení a souvisejícím personálu“ a jejich „možném přemístění“.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí vyzval Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE) a Radu bezpečnosti OSN, aby tento krok USA odsoudily, přičemž zopakoval dřívější tvrzení o „mírovém charakteru“ nukleárního programu.
Trump opakovaně prohlásil, že íránský jaderný program byl fakticky zničen již americkými údery na klíčová íránská jaderná zařízení během dvanáctidenní války mezi Íránem a Izraelem v červnu 2025. Islámská republika ale od té doby brání inspektorům MAAE v návštěvách bombardovaných zařízení ve Fordu, Natanzu a Isfahánu.
Během nejintenzivnější fáze nejnovější války americko-izraelské údery znovu zasáhly íránská jaderná zařízení, rozsah škod však zůstává nejasný, podotýká ToI. Podle Jeruzaléma Teherán nejspíš přestěhoval centrifugy do pohoří u Natanzu.
MAAE tento týden vyjádřila silné znepokojení nad podzemním zařízením na obohacování uranu v Isfahánu. „Agentura nezná přesnou polohu zařízení, jeho status z hlediska jaderných záruk ani to, zda obsahuje jaderný materiál,“ uvedla organizace ve čtvrtletní zprávě určené členským státům. „Agentura je rovněž stále více znepokojena tím, že Írán jí neumožnil provést inspekci zařízení ani nahlédnout do projektových plánů,“ dodala.
Íránský nukleární program je již léta hlavním bodem sváru mezi Teheránem a Washingtonem. V roce 2018, během prvního Trumpova funkčního období, USA odstoupily od klíčové dohody uzavřené za Baracka Obamy, jejímž cílem bylo zastavit Írán ve vývoji jaderných zbraní výměnou za zmírnění sankcí.
Washington nyní trvá na tom, že jaderné otázky musí být úvodní součástí jakýchkoli jednání o ukončení konfliktu s Íránem, podle Arakčího naopak toto téma může počkat na později. Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Kataru jaderný návrh, který bude projednán až poté, co Washington splní sedm požadavků předložených Teheránem, řekl minulý týden agentuře Reuters vysoce postavený íránský úředník.
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