Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vládce Kremlu Vladimir Putin navrhl uspořádat příští měsíc summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Jeho cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři roky trvající války na Ukrajině za podmínek výhodných pro Moskvu, napsal americký list The Wall Street Journal (WSJ).

List s odvoláním na nejmenovaného bývalého důstojníka ruských zpravodajských služeb uvedl, že Putin s tímto návrhem přišel během telefonického rozhovoru s Trumpem 9. října. V rámci tohoto rozhovoru uzavřel Trump s Putinem dohodu o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh.

Putin navrhoval třístranný summit již dříve, ale nyní se snaží využít oteplení ve vztazích s Trumpem, které znepokojilo Ukrajinu a její spojence ve Washingtonu a Evropě. Navrhovaný summit, bez účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, by byl bezprecedentní a vyvolal by poplach v evropských metropolích i jinde, píše WSJ.

Moskva v noci útočila na Kyjev, rakety zasáhly i zdravotnické zařízení
Následky nočního ruského útoku na Kyjev (19. října 2026)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov listu potvrdil, že o možném setkání se jedná. „Zatím nepanuje jasná shoda ohledně samotné schůzky ani jejího případného programu, ačkoli všechny tři strany připouštějí teoretickou možnost, že by k takovému setkání mohlo dojít,“ řekl.

Peking by podle WSJ proti summitu neměl námitky

Vysoce postavený americký představitel listu sdělil, že Trump s takovým summitem zatím nesouhlasil. Dodal však, že prezident by této myšlence mohl být nakloněn vzhledem ke své snaze splnit předvolební slib, že ukončí válku na Ukrajině.

Ruští představitelé návrh předložili Pekingu diplomatickou cestou a čínská strana dala najevo, že by proti setkání neměla námitek, pokud by s ním Trump souhlasil, uvedl WSJ s odvoláním na své zdroje. Ani Bílý dům, ani čínské velvyslanectví ve Washingtonu na žádost listu o vyjádření neodpověděly.

Podle návrhu Kremlu by se třístranné jednání mohlo uskutečnit na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), který se 18. a 19. listopadu bude konat v jihočínském městě Šen-čen.

Trump pozastavil nový balík protiruských sankcí
Americký prezident Donald Trump ve městě Youngstown v Ohiu

Šéf Bílého domu v pátek také pozastavil nový balík sankcí a cel namířených proti Rusku. Rozhodnutí zdůvodnil snahou neodradit Moskvu od mírových jednání o Ukrajině. Americký ministr zahraničí Marco Rubio podle agentury Reuters v neděli uvedl, že prezident chce využít až 60 dní k posouzení ekonomických dopadů těchto opatření.

Trump dříve tvrdil, že válku ukončí hned „první den“ po návratu do Bílého domu. Nyní se však ke konci blíží druhý rok jeho působení v úřadu.

Výběr redakce

Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích

Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Vláda odkládá snížení firemních daní

Vláda odkládá snížení firemních daní

před 9 hhodinami
Incident na vojenské základně v Kanadě si vyžádal čtyři oběti

Incident na vojenské základně v Kanadě si vyžádal čtyři oběti

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Šlachta jedná o přestupu ze senátního klubu ANO. Legitimní, míní Mračková Vildumetzová

Šlachta jedná o přestupu ze senátního klubu ANO. Legitimní, míní Mračková Vildumetzová

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Ruské útoky zabíjely ve třech ukrajinských oblastech, Ukrajinci zasáhli Petrohrad

Ruské útoky zabíjely ve třech ukrajinských oblastech, Ukrajinci zasáhli Petrohrad

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
V Ostravě se na koalici domluvili ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak

V Ostravě se na koalici domluvili ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Senátoři připraví stížnost na služební zákon k Ústavnímu soudu, řekl Vystrčil

Senátoři připraví stížnost na služební zákon k Ústavnímu soudu, řekl Vystrčil

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Po požáru na kanadské vojenské základně je devatenáct lidí v kritickém stavu

Při požáru, který v kanadské provincii Alberta připravil o život čtyři kanadské vojáky, bylo hospitalizováno 39 lidí, z toho devatenáct je v kritickém stavu, uvedly úřady podle tiskových agentur. Kanadský premiér Mark Carney označil neštěstí za jednu z nejhorších tragédií, jakou kdy zažila kanadská armáda na domácí půdě v době míru. Nařídil spustit vlajky na federálních budovách po celé zemi na půl žerdi k uctění památky obětí.
před 15 mminutami

Moskva v noci útočila na Kyjev, rakety zasáhly i zdravotnické zařízení

Nejméně jednu oběť a tři zraněné si vyžádaly ruské raketové útoky na Kyjev v noci na pondělí, uvedl starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko. Ruské rakety zasáhly mimo jiné zdravotnické a vzdělávací zařízení. Zatímco při prvním útoku se podle serveru The Kyiv Independent sirény rozezněly prakticky současně s výbuchy, při dalším útoku v pondělí nad ránem již obyvatelé dostali varování předem.
02:29Aktualizovánopřed 37 mminutami

Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

Vládce Kremlu Vladimir Putin navrhl uspořádat příští měsíc summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Jeho cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři roky trvající války na Ukrajině za podmínek výhodných pro Moskvu, napsal americký list The Wall Street Journal (WSJ).
před 1 hhodinou

Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích

Francouzská policie zadržela v souvislosti s násilím při sobotních demonstracích 2397 lidí, oznámil v neděli ministr vnitra Laurent Nuňez, který také informoval o 997 zraněných policistech, hasičích a materiálních škodách. O zraněných z řad demonstrantů se nezmínil. Prezident Emmanuel Macron večer slíbil tvrdě zasáhnout proti lidem, kteří se dopustili v sobotu střetů v ulicích.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

Předávání informací amerických zpravodajských služeb o blížících se ruských balistických raketách Ukrajině je opět „odblokováno“. Stanici NBC News to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Jsme za to velmi vděční, teď to funguje,“ sdělil poté, co Spojené státy sdílení na několik dní přerušily. Doplnil však, že Ukrajina stále čelí omezení rychlosti při využívání služby Starshield a agentuře Bloomberg řekl, že americký prezident Donald Trump se na Kyjev snaží vyvinout tlak, aby se vzdal Moskvě.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

VideoKdyž Kyjevané chtějí strávit klidnou a bezpečnou noc, míří do metra

Je krátce po půlnoci. Během poslední hodiny se z kyjevského metra opět stává noclehárna. Jen během posledních měsíců v něm přespávalo až kolem padesáti tisíc lidí. Podzemní stanice se znovu plní obrazy známými z prvních týdnů ruské invaze na Ukrajinu. Od září, kdy Moskva zesílila útoky na Kyjev, tu podle úřadů nocuje i bez poplachu pravidelně až pět tisíc lidí. Přicházejí preventivně, kvůli vlastnímu klidu i potřebě ráno fungovat. S sebou si přinášejí například pas, studentský průkaz, jídlo a teplé oblečení. Mnohdy také domácí mazlíčky. Krátce po páté přijíždějí první soupravy. Cestující kličkují mezi stany, matracemi a stále spícími lidmi. Nocující pomalu balí. Ze 46 podzemních stanic, které slouží jako kryty, se znovu stávají místa hromadné dopravy.
před 9 hhodinami

Incident na vojenské základně v Kanadě si vyžádal čtyři oběti

Při sobotním incidentu na vojenské základně v kanadské provincii Alberta zemřeli čtyři vojáci. V neděli večer SELČ to řekl kanadský premiér Mark Carney. Dodal, že zraněných jsou desítky. Výcvikový prostor kanadské armády, kde se základna nachází, zasáhl rychle se šířící požár, dodal Carney.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Německo vyšetřuje díru v plotě letiště v Lipsku, kde došlo k incidentu s dronem

Německé úřady vyšetřují, jak se přes noc objevila velká díra v plotě kolem letiště Lipsko/Halle na východě Německa, píše s odvoláním na místní média agentura AP. K tomuto dosud nevysvětlenému poškození došlo na stejném letišti, které v srpnu zažilo pokus o útok pomocí dronu.
před 12 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026