Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

Vládce Kremlu Vladimir Putin navrhl uspořádat příští měsíc summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Jeho cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři roky trvající války na Ukrajině za podmínek výhodných pro Moskvu, napsal americký list The Wall Street Journal (WSJ).
List s odvoláním na nejmenovaného bývalého důstojníka ruských zpravodajských služeb uvedl, že Putin s tímto návrhem přišel během telefonického rozhovoru s Trumpem 9. října. V rámci tohoto rozhovoru uzavřel Trump s Putinem dohodu o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh.
Putin navrhoval třístranný summit již dříve, ale nyní se snaží využít oteplení ve vztazích s Trumpem, které znepokojilo Ukrajinu a její spojence ve Washingtonu a Evropě. Navrhovaný summit, bez účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, by byl bezprecedentní a vyvolal by poplach v evropských metropolích i jinde, píše WSJ.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov listu potvrdil, že o možném setkání se jedná. „Zatím nepanuje jasná shoda ohledně samotné schůzky ani jejího případného programu, ačkoli všechny tři strany připouštějí teoretickou možnost, že by k takovému setkání mohlo dojít,“ řekl.
Peking by podle WSJ proti summitu neměl námitky
Vysoce postavený americký představitel listu sdělil, že Trump s takovým summitem zatím nesouhlasil. Dodal však, že prezident by této myšlence mohl být nakloněn vzhledem ke své snaze splnit předvolební slib, že ukončí válku na Ukrajině.
Ruští představitelé návrh předložili Pekingu diplomatickou cestou a čínská strana dala najevo, že by proti setkání neměla námitek, pokud by s ním Trump souhlasil, uvedl WSJ s odvoláním na své zdroje. Ani Bílý dům, ani čínské velvyslanectví ve Washingtonu na žádost listu o vyjádření neodpověděly.
Podle návrhu Kremlu by se třístranné jednání mohlo uskutečnit na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), který se 18. a 19. listopadu bude konat v jihočínském městě Šen-čen.
Šéf Bílého domu v pátek také pozastavil nový balík sankcí a cel namířených proti Rusku. Rozhodnutí zdůvodnil snahou neodradit Moskvu od mírových jednání o Ukrajině. Americký ministr zahraničí Marco Rubio podle agentury Reuters v neděli uvedl, že prezident chce využít až 60 dní k posouzení ekonomických dopadů těchto opatření.
Trump dříve tvrdil, že válku ukončí hned „první den“ po návratu do Bílého domu. Nyní se však ke konci blíží druhý rok jeho působení v úřadu.