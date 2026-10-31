El-Sayed z Michiganu má šanci stát se prvním muslimem v americkém Senátu

Velkou šanci proniknut do amerického Senátu má vůbec poprvé muslim. Abdul El-Sayed z levicově progresivního křídla Demokratů kandiduje v Michiganu, kde žije největší arabská komunita v USA – více než 400 tisíc lidí s kořeny v arabských zemích. Právě ta může rozhodnout vyrovnaný souboj mezi El-Sayedem a republikánským kandidátem Mikem Rogersem. Před dvěma lety v prezidentských volbách se muslimové často přikláněli k republikánu Donaldu Trumpovi. „Hlavním tématem je Palestina a práva Palestinců. Na to myslí vždy, když jdou k volbám. Pro letošní hlasování však průzkumy ukazují, že lidé nejčastěji zmiňují vysoké životní náklady,“ sdělil Matt Stiffler z Národní rady pro arabsko-americké komunity.
VideoEl-Sayed z Michiganu má šanci stát se prvním muslimem v americkém Senátu
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