Při výbuchu ve skladu výbušnin poblíž školy v provincii Kunar na severovýchodě Afghánistánu v sobotu zahynulo deset lidí a dalších 110 utrpělo zranění. Mezi oběťmi jsou převážně děti. Explozi zřejmě způsobila nedbalost ve skladu výbušnin patřících těžební společnosti, uvedl podle agentury AP mluvčí afghánského ministerstva vnitra.
K výbuchu došlo v oblasti Andarsir v okrese Asadábád. První zprávy o neštěstí hovořily o explozi přímo ve škole. Přesné okolnosti incidentu úřady vyšetřují. Podle policejního mluvčího na místě působí vyšetřovací týmy.
Z celkového počtu zraněných jich patnáct zůstalo v nemocnici, ostatní zdravotníci po ošetření propustili domů. Záběry z nemocnice zveřejněné místními médii zachycují děti převážně s obvázanými hlavami. Některé z nich ležely po dvou na jedné posteli.
Na záběrech ze sociálních sítí jsou pak vidět automobily převážející zraněné děti do nemocnice a školní budova, jejíž část se zřejmě zřítila. Výbuch poškodil také okolní domy.
Těžba představuje významné průmyslové odvětví Afghánistánu, který disponuje bohatými ložisky nerostných surovin, včetně železné rudy, mědi, zlata, uhlí či drahých kamenů. V provincii Kunar, která sousedí s Pákistánem, se rozmáhá zejména těžba drahých kamenů. Nedostatečné bezpečnostní standardy těžebních společností však bývají častou příčinou neštěstí.
V srpnu utrpělo při explozi ve vzdělávacím centru v afghánském hlavním městě Kábulu zranění nejméně 42 dětí, informovala tehdy Asistenční mise OSN v Afghánistánu (UNAMA).