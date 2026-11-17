Jedna starší Palestinka v noci na úterý zahynula a deset dalších osob utrpělo zranění nedaleko Jericha na okupovaném Západním břehu Jordánu při střelbě, kterou oficiální palestinská televize připisuje radikálním izraelským osadníkům. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izraelská armáda uvedla, že se toto násilí odehrálo po útoku na předměstí Jericha v pondělí večer, kdy podle ní Palestinci narazili svým vozem do auta Izraelců a poté je napadli zbraněmi.
Podle palestinské televize se střílelo ve vesnici Dújúk Tahta západně od Jericha. Ředitel pohotovostního oddělení tamní nemocnice Jahjá Mufrih sdělil, že žena zemřela na následky střelného poranění hlavy.
Izraelská armáda informovala, že násilí předcházel pondělní incident na předměstí Jericha, při němž podle ní Palestinci najeli vozem do izraelského automobilu a následně jeho posádku napadli se zbraněmi.
Podle izraelské armády poté Palestinci na Izraelce házeli kameny, načež Izraelci zahájili palbu s cílem odvrátit hrozbu. Armáda podle agentura Reuters uvedla, že střet si vyžádal oběti na obou stranách, další podrobnosti však neposkytla. Neupřesnila ani to, zda mezi postřelenými byla Palestinka, o jejíž smrti informovaly palestinské úřady.
Napětí v oblasti roste od začátku listopadu, kdy palestinské domy v oblasti Jericha obsadila skupina izraelských osadníků. Někteří Palestinci se tak nemohou dostat ke svým nemovitostem, zatímco obavy z dalších útoků extremistických osadníků sílí, napsala agentura.