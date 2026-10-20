Při sesuvu v nelegálním zlatém dole v Kolumbii zemřelo čtrnáct lidí

Při závalu v nelegálním zlatém dole na jihozápadě Kolumbie zahynulo čtrnáct lidí a dalších sedm utrpělo zranění, uvedla agentura Reuters. Podle místních úřadů se pohřešuje dalších dvanáct až patnáct horníků, informovala stanice al-Džazíra. Neštěstí se stalo v odlehlé oblasti departementu Nariño, která je přístupná pouze lodí nebo malými letadly.
K neštěstí došlo ve venkovské oblasti Chambero v obci Santa Bárbara de Iscuandé. Guvernér departementu Nariño Luis Alfonso Escobar podle agentury Reuters oznámil, že pátrací a záchranné operace již skončily.
Podle představitele místního krizového řízení Jorgeho Tovara Castilla se však nadále pohřešuje dvanáct až patnáct horníků, uvedla al-Džazíra. Reakci na neštěstí zajišťují místní úřady, komunikaci ale komplikuje odlehlost oblasti. Santa Bárbara de Iscuandé se nachází uprostřed hustého tropického pralesa a je dostupná pouze lodí nebo malými letadly.
Escobar na sociální síti X uvedl, že se jednalo o neformálně provozovaný zlatý důl. „Naší prioritou je nyní zachraňovat životy, podporovat rodiny a zajistit včasnou reakci na tuto bolestnou tragédii,“ napsal.
Guvernér zároveň vyzval kolumbijskou vládu, Národní báňskou agenturu a ministerstvo hornictví a energetiky, aby urychlily legalizaci nelegální a drobné těžby s cílem zlepšit pracovní podmínky a bezpečnost horníků.
Neformální a neregulovaná těžba je v odlehlých oblastech Kolumbie rozšířená. Doly často postrádají odpovídající bezpečnostní vybavení a opatření, což zvyšuje riziko smrtelných nehod.
Podobné neštěstí se v departementu Nariño odehrálo také letos v srpnu. Při sesuvu půdy ve zlatém dole v obci Policarpa tehdy zahynulo třináct lidí