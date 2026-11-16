Při požáru obchodu v thajském letovisku zemřelo jedenáct lidí

Při požáru obchodu v thajském letovisku Patong v pondělí časně ráno místního času zemřelo jedenáct lidí, dalších nejméně šestnáct osob bylo zraněno. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na místní policii, podle ní mezi oběťmi ani zraněnými nejsou turisté.
Požár vypukl kolem třetí ráno místního času (kolem 21:00 SEČ) a hasičům trvalo asi dvě hodiny, než ho dostali pod kontrolu. Podle některých místních médií hořelo v prodejně a půjčovně motocyklů.
Většina z obětí se udusila kouřem v horních patrech budovy, v níž jsou i byty. Z vyšších pater se lidé nemohli dostat ven. Asi 20 lidí se podařilo evakuovat. Mezi zraněnými je patnáct thajských občanů a jeden člověk z Myanmaru, uvedla stanice NDTV.
Příčina neštěstí se vyšetřuje. Místní média píší, že požár mohl vzniknout v důsledku zkratu na blízkém sloupu elektrického vedení.