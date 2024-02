Požadavky Maďarska jsou těžko přijatelné, řekl Fiala před summitem, který rozhodne o pomoci Ukrajině

„Budu se snažit v diskuzi podpořit kompromisní návrh a všichni se budeme snažit dosáhnout toho, aby byl přijat všemi 27 členskými státy. Jednoduché to nebude, z těch dosavadních vyjádření Maďarska při předběžných jednáních vyplývá, že klade celou řadu požadavků, které ani nesouvisí s tím víceletým finančním rámcem. To dnešní jednání v žádném případě nemusí být jednoduché,“ pronesl premiér.

Fiala před odletem do Bruselu novinářům řekl, že Česko podle něj stojí za kompromisním návrhem, který obsahuje priority země. Dovede si představit větší díl unijního rozpočtu na ochranu vnějších hranic, další požadavek Maďarska – každoroční schvalování revize rozpočtu, by podle něj unijní státy pravidelně vracelo do stejné situace.

Podle zahraničního zpravodaje ČT Petra Obrovského je jedním z hlavních požadavků Budapešti to, aby se nerozhodlo o balíku pomoci Ukrajině najednou. „Chce pomoc dávkovat po částech. Každý rok by se o ní rozhodovalo znovu a znovu, což by mu dávalo příležitost využívat případné veto,“ informoval zpravodaj.

„Chceme dodržet závazky na podporu Ukrajiny tak, jak je Evropská unie v minulém roce udělala. Zároveň bychom chtěli, a to také v tom kompromisním návrhu je, aby byly zohledněny požadavky zemí, jež mají na svém území ukrajinské uprchlíky, a to se nám také povedlo,“ dodal český předseda vlády.

Doplnil, že unijní státy mohou přijmout dohodu i bez Maďarska, znamenalo by to ale složitou a zdlouhavou proceduru přijímání v každé zemi zvlášť. Dohoda všech 27 zemí má svou hodnotu, podotkl. Důležité je podle něj posílení pomoci Ukrajině, která čelí ruské invazi.

Na adresu maďarského premiéra uvedla, že „Viktor chce být vždy středem pozornosti, když je tady“. Pokud jde o vojenskou pomoc Ukrajině, cíle, že EU poskytne Kyjevu do března milion kusů dělostřelecké munice, dosaženo nebylo, ale to neznamená, že by státy měly polevit. Produkci munice v Evropě je podle Kallasové potřeba nadále zvýšit.

Podle německého kancléře Olafa Scholze musí být všech 27 zemí připraveno „dát Ukrajině, co potřebuje, aby se mohla bránit“. V této souvislosti kancléř zmínil i potřebu zvýšit vojenskou pomoc Kyjevu. Podle estonské premiérky Kaji Kallasové je cílem čtvrtečního summitu najít řešení, do něhož bude zapojeno všech 27 zemí EU. „Chceme, aby se toho účastnili všichni,“ řekla.

Stejná výzva zazněla i v otevřeném dopise, jenž tento týden zveřejnil list Financial Times a který podepsala právě Kallasová, ale i Scholz, Rutte, dánská premiérka Mette Frederiksenová a Fiala. „Musíme obnovit své odhodlání a zdvojnásobit úsilí, abychom zajistili trvalou podporu Ukrajiny tak dlouho, jak to bude potřeba. Urgentně je potřeba poskytnout munici a zbraňové systémy, včetně houfnic, tanků, bezpilotních letounů a protivzdušné obrany,“ uvádí se mimo jiné v dopise.

Na summitu se bude jednat o Evropském mírovém nástroji

Podle zatím posledního návrhu závěrů summitu unijní vůdci na mimořádné Evropské radě navrhnou pořádání každoroční debaty o tom, jak Ukrajina s penězi EU nakládá. Maďarsko by tak nezískalo právo finance vetovat, nicméně mohlo by to rozptýlit jeho obavy. Zda to bude maďarskému premiérovi stačit, ukáže až čtvrteční schůzka.

„Není jasné, jak to dopadne. Nikdo si netroufá odhadovat, co se dnes přesně stane. Diplomaté se shodují v jednom, záleží to na Orbánovi. Jen on rozhodne, kam až je Maďarsko ochotno ustoupit a na jaký kompromis případně přistoupit,“ podotkl Obrovský. Zdůraznil, že evropští lídři mají na jednání celý čtvrtek, schůze se ale může protáhnout do noci nebo až do pátku.

Kromě finanční pomoci Ukrajině v rámci revize unijního rozpočtu budou ve čtvrtek členské státy jednat i o navýšení prostředků v takzvaném Evropském mírovém nástroji (EPF) o pět miliard eur (124 miliard korun) s tím, že by tyto peníze měly být určeny pouze na vojenskou pomoc pro Ukrajinu. Jak napsal server Politico, s posílením této pomoci souhlasí nakonec i Maďarsko, nicméně za podmínky, že jeho příspěvek půjde na „nesmrtící vybavení“.

Očekává se rovněž, že předmětem debaty bude i situace na Blízkém východě, zejména konflikt mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem. Vzhledem k některým rozdílným názorům členských států ale k této části jednání pravděpodobně nebudou žádné závěry.