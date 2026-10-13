Pomoc pro přeživší popravy Pikeovou se značně zpozdila, píše AP

Lékařská pomoc pro americkou vražedkyni Christu Pikeovou odsouzenou k smrti, která nedávno přežila popravu dvěma smrticími injekcemi, se kvůli zmatkům mezi představiteli věznice a záchranáři značně zpozdila, informovala v úterý agentura AP.
Poprava Pikeové se uskutečnila 30. září, ale žena přežila první i druhou dávku pentobarbitalu, což se podle AP ještě nikdy nestalo. Po „zpackané“ popravě byla žena převezena do nemocnice, kde se následně zotavila natolik, že je již zpět ve vězení.
AP nyní získala záznamy z tísňové linky, z nichž vyplývá, že záchranáři se do věznice dostali až zhruba půl hodiny po prvním volání.
První telefonát záchranáři přijali ve 20:40, volající však nebyl schopen uvést kód, který by pomohl ověřit oprávněnost žádosti. Ve 21:03 dispečer záchranářů oznámil, že hovor byl dle informací nadřízených falešný a že ve věznici žádná lékařská pomoc není potřebná.
Ve 21:07 dle „časového razítka“ hovoru centrální dispečink věznice vyvrátil, že by přivolal pomoc. Přibližně v tutéž chvíli jeden ze záchranářů ohlásil, že se od jisté osoby před branou věznice dozvěděl, že pomoc je opravdu potřebná. Kolem 21:11 představitelé věznice potvrdili, že žádost o pomoc je skutečná, a začali záchranáře propouštět branami káznice.
Vražda spáchaná Pikeovou
Nyní padesátiletá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před třiceti lety, a to za vraždu, kterou spáchala jako osmnáctiletá v roce 1995 se svým tehdy sedmnáctiletým přítelem. Svou devatenáctiletou spolužačku Colleen Slemmerovou vylákali do lesa, kde ji poté mučili, vyryli jí do hrudi pentagram a nakonec ji zabili. Tehdejší přítel Pikeové vzhledem k neplnoletosti dostal trest doživotí.
Právní tým Pikeové chce, aby její trest byl nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění.