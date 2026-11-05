Polsko zadrželo šest lidí podezřelých z aktivit ve prospěch ruských tajných služeb

Polská kontrarozvědka (ABW) zadržela šest lidí podezřelých z aktivit ve prospěch ruských tajných služeb, oznámil ve čtvrtek na síti X Tomasz Siemoniak, ministr odpovědný za koordinaci polských tajných služeb. Podle vyšetřovatelů tito lidé nelegálně dodávali do Ruska velké množství materiálu vojenského určení používaného k výrobě munice a zbraňových systémů.
Mezi zadrženými je pět Poláků a jedna Ruska. Členové ABW v souvislosti s tímto případem v uplynulých dnech prohledali 21 míst ve třech polských regionech.
„Shromážděný důkazní materiál nasvědčuje tomu, že zadržení podnikali aktivity ve prospěch ruských speciálních služeb a podíleli se na praktikách podporujících vojenský potenciál Ruska,“ napsal také Siemoniak. Čtyři zadržené soud poslal do vazby.
Varšava se jednoznačně staví na stranu Ukrajiny, proti které Moskva pátým rokem vede plnohodnotnou útočnou válku. Napadenou zemi podporuje vojensky i politicky, poskytuje jí také humanitární pomoc.
Polští představitelé dlouhodobě varují, že Rusko proti Evropě vede hybridní válku, jejíž součástí jsou sabotáže či žhářské útoky. Takové případy se už v Polsku staly a tamní úřady často ohlašují dopadení lidí podezřelých ze spolupráce s ruskými tajnými službami.
Siemoniak doplnil, že od začátku roku 2024 bylo v případech týkajících se špionáže a diverzí, kterými se zabývá kontrarozvědka, obviněno skoro sto lidí.