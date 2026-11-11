Polsko slaví Svátek nezávislosti, Varšavou prošli nacionalisté

Polsko si ve středu připomínalo obnovu své nezávislosti v roce 1918 a ve Varšavě vyšly na pochod desetitisíce nacionalistů a stoupenců krajní pravice. Do jejich čela se podle médií postavil národně-konzervativní prezident Karol Nawrocki. Oslavy polské samostatnosti letos provázejí přísnější bezpečnostní opatření než obvykle poté, co v sobotu v centru Krakova mladý Polák šest lidí zastřelil a patnáct dalších zranil.
Průvod začal ve dvě hodiny odpoledne. Před pátou hodinou dorazil pochod k Národnímu stadionu ve Varšavě, informuje polský server Rzeczpospolita. Konec průvodu se na Most Poniatowského, který k stadionu vede z centra města, dostal až téměř o hodinu později. Podle deníku Gazeta Wyborcza uzavírala průvod nejradikálnější skupina účastníků.
Bezpečnostní odbor sdělil, že se pochodu ve Varšavě zúčastnilo až 250 tisíc lidí, stejné odhady uvedla i městská policie. Lídr Všepolské mládeže Marcin Osowski předtím podle Gazety Wyborczej uvedl, že se pochodu účastní půl milionu lidí. Šéf bezpečnostního odboru hlavního města Jarosław Misztal řekl, že účastníků pochodu je více než loni, konkrétní číslo však neuvedl.
Pochod nezávislosti je dlouhodobě předmětem sporů mezi pravicovými stranami a středovou vládní koalicí, podle které je akce platformou pro rasismus a antisemitismus, poznamenala agentura Reuters. To organizátoři popírají a říkají, že jde o výraz národní hrdosti.
Akce se letos konala pod heslem „V Polsku je pánem Polák“ a účastníci s polskými bílo-červenými vlajkami ho skandovali také na trase pochodu. Podle zpravodaje ČT v Polsku Jana Řápka mělo toto heslo dát najevo sílu a spojitost Polska a zároveň odhodlanost Poláků.
Někteří lidé nesli transparenty se slogany namířenými proti proevropské vládě Donalda Tuska. „Ano Polsku, ne Tuskovi,“ stojí na jednom z nich. Podle deníku Gazeta Wyborcza lidé při pochodu skandovali požadavek na demisi varšavského starosty Rafała Trzaskowského.
V pochodu šli také skalní fanoušci polských fotbalových klubů s pokřikem „Bílo-červené barvy jsou neporazitelné“.
Tusk vyzval ke zdrženlivosti
Tusk před středečním pochodem vyzval ke zdrženlivosti. Napětí mezi vládním táborem a pravicovými stranami se v posledních dnech zvýšilo kvůli tomu, že bezprostředně po sobotní střelbě v Krakově ministr vnitra Marcin Kierwiński mluvil o možných radikálních, krajně pravicových názorech útočníka. Později vládní činitelé svá vyjádření zmírnili.
„Obracím se na všechny, včetně těch, kteří se sejdou ve Varšavě,“ řekl ve středu Tusk ve Štětíně. „Můžeme mít různé názory, ... můžeme být politickými oponenty, ale každý, komu na Polsku opravdu záleží, musí pochopit, že tento prostor, který je definovaný nezávislostí, svobodou a bezpečnou republikou, je společným dobrem,“ uvedl.
„Chceme suverénní Polsko, nezávislé na jiných zemích... Máme také vizi Polska, které bude tak monoetnické, jak to jen bude možné,“ řekl podle Reuters Rafal Buca, mluvčí Pochodu nezávislosti.
Organizátoři pochodu vyzvali účastníky, aby akci nezneužívali k politickým účelům. Očekávali rekordní účast, včetně návštěvníků ze zahraničí, mezi nimiž mají být členové španělského hnutí Revuelta, mládežnické organizace napojené na krajně pravicovou stranu Vox nebo zástupci maďarské krajně pravicové strany Naše vlast (Mi Hazánk).