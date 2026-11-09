Policisté prokázali vysokou profesionalitu, hodnotí exšéf speciálních operací zásah v Krakově

Zdravotní stav dvou zraněných policistů, kteří se při zásahu během sobotní střelby v Krakově dostali do přestřelky s ozbrojeným střelcem, se výrazně zlepšil, jsou již při vědomí. Bývalý velitel Útvaru speciálních operací Lumír Němec míní, že prokázali vysokou odhodlanost a profesionalitu. Pro Českou televizi Němec zanalyzoval záběry ze zásahu.
Forma zastavení útočníka podle Němce nebyla běžná. „Je potřeba si ale uvědomit, o jakou situaci se jednalo, šlo o teroristický útok nebo útok aktivního střelce, to znamená, že cílem toho člověka bylo pozabíjet co nejvíc lidí,“ popsal.
Ze záběru je patrné, že policista střílí na spodní části těla ležícího útočníka. Podle Němce věděl, že útočník měl kompletní balistickou ochranu. „Kdyby mu střílel do vesty, tak mu nic neudělá, takže si vybral oblast třísel,“ doplnil.
„Být to v Americe, tak ho střelil do hlavy. Ale jsme v Evropě. Policista je povinen šetřit život zadržované osoby,“ podotkl Němec. Doplnil, že to platí i ve chvíli, kdy je člen bezpečnostních složek v ohrožení. Upozornil na existující riziko, kdyby se zasahující mohl dostat do problémů, pokud by útočníka střelil do hlavy.
Je to strašné rychlé, popsal Němec
Další video zobrazuje moment, kdy strážci zákona střelce dojeli. „My jsme podobné situace zažívali a je to strašně rychlé. Od okamžiku, kdy (policisté) vystoupí z auta a kdy na ně (střelec) míří puškou, to je necelých deset vteřin,“ podotkl. „Ti kluci, co mohli mít za informaci, střelec, ujíždí, dojeli ho, běželi za ním, nevěděli, co to je, kdo to je, čím je vybavený,“ rozebral situaci.
„Namířili na něj pistolemi, protože ho vyzývali, nechtěli ho popravit,“ upozornil Němec. „Navíc věděli, že kdyby začali kamkoli střílet, tak všude okolo byli lidé.“ Útočník měl podle něj výhodu kvůli své útočné pušce. „Je stabilnější, náboj je výkonnější, to znamená, že prostřelí běžnou balistickou vestu,“ hodnotil.
Útočník vystoupil z auta a okamžitě začal pálit. Jeden z policistů byl zřejmě zasažen a zůstal za zadní částí vozidla, druhý se snažil dostat do přední části vozidla. „Ví, že vzhledem k tomu, že ten člověk má pušku, která má tak výkonné střelivo, že když bude střílet do zadní části, tak všechno půjde skrz. Jenom za tím motorem ... máte reálnou šanci, že ta hmota zastaví tu střelu a střela neprojde přes,“ vysvětlil.
Policisté na sobě měli jen nosiče balistických plátů. Němec upozornil, že kvůli tomu sice byli na několika citlivých částech chráněni, ale doplnil, že „kamkoliv jinam ta střela jde, tam nemáte nic“.