Policie zapojila proti demonstrantům v Paříži vodní děla, u Bordeaux hořelo lyceum


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Francouzští studenti ve čtvrtek opět blokovali některé střední školy a pochodovali ulicemi měst. Vláda už slíbila, že se bude zabývat jejich stížnostmi na nedostatek učitelů a zchátralé školní budovy, nebyla ale příliš konkrétní, napsala agentura Reuters. Někteří protestující v Paříži mezitím házeli dlažební kostky na policii, která reagovala nasazením vodních děl, zatímco v Lormontu u Bordeaux na jihozápadě země demonstranti vyrabovali a zapálili části jednoho lycea, dodala agentura AFP.

U pařížského náměstí Bastily se shromáždilo několik desítek tisíc lidí. Někteří z nich na policii v ulici Rue de la Bastille okolo 16:20 házeli dlažební kostky a stříleli pyrotechniku, uvedla policejní prefektura s tím, že nikdo nebyl zraněn. Skupina asi dvaceti osob pak na policisty o půl hodiny později také házela městský mobiliář. Na videozáznamech je vidět, jak mladí lidé házejí různé předměty či větve. Policie v reakci nasadila vodní dělo a slzný plyn.

„Vodní dělo se používá k udržení násilných osob, které více než hodinu útočí na policejní jednotky, v bezpečné vzdálenosti,“ uvedla prefektura.

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Několik tisíc lidí, z nichž mnozí měli na nose šátky nebo roušky, zůstalo na místě i po použití slzného plynu a skandovalo „Acab“ (All cops are bastards, Všichni policisté jsou šmejdi) nebo „Macrone, odstup“ s odkazem na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Demonstranti na Place de la Bastille v Paříži (8. října 2026)
Zdroj: Reuters/Abdul Saboor

Po shromáždění, které se konalo v Lormontu východně od Bordeaux, se mladíkům v kuklách a maskách podařilo vniknout do jednoho z místních lyceí, kde vyrabovali několik učeben, ukradli asi deset počítačů, rozbili okna, poškodili počítačové vybavení a zapálili sklad papíru.

Celkové škody zatím nebyly vyčísleny, jen hodnota spáleného papíru se ale odhaduje na 100 tisíc až 200 tisíc eur (mezi 2,4 až 4,8 milionu korun), zatímco v případě ukradených počítačů se odhaduje přibližně na 3000 eur za kus (73 tisíc korun), řekl ředitel školy Thierry Malewicz.

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