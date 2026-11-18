Francouzská policie při podzimních protestech zadržela zhruba 15.000 lidí. Podle agentury AFP to uvedl v úterý ministr spravedlnosti Gérald Darmanin. Zhruba polovina zadržených připadá na víkendové protesty proti zdražování.
Při demonstracích studentů za zlepšení kvality vyučování na středních školách bylo zadrženo na 8000 lidí, uvedl Darmanin. Demonstrace začaly v září a policie čelí kritice, že proti studentům v některých případech použila nadměrné násilí. Několik demonstrantů se v souvislosti s policejními zásahy vážně zranilo.
Na 7200 lidí pak policie zadržela při demonstracích proti nárůstu životních nákladů, které odstartovaly v sobotu 17. října. Na okraji protestu se odehrály střety s policií. Justice rozhodla zahájit stíhání zhruba 3000 zadržených a dosud uložila 466 trestů odnětí svobody, z nichž zhruba polovina je nepodmíněná.
Po střetech a rabování v ulicích na okraji demonstrací 17. října Darmanin sliboval, že justice přísně zasáhne proti lidem, kteří způsobili škody a dopustili se násilností.