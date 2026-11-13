Po zákazu nelegální těžby zlata v Guineji vypukly střety, zemřelo nejméně deset lidí

Nejméně deset lidí včetně pěti cizinců zahynulo při střetech mezi bezpečnostními složkami a těžaři zlata na severovýchodě Guineje. Dalších třináct lidí utrpělo zranění, informovala agentura AFP s odvoláním na guinejskou vládu. Násilnosti vypukly po zákazu nelegální těžby zlata v oblasti Siguiri, kam úřady následně vyslaly vojáky. Zásahy proti těžařům vedly také k rozsáhlému zatýkání a vyhošťování zahraničních pracovníků. Podle malijských úřadů přišlo ze sousední Guineje do země přibližně 160 tisíc lidí.
Střety vypukly ve středu v oblasti Siguiri, která patří k významným nalezištím zlata v zemi. Guinejská vláda tam 2. listopadu zakázala neregulovanou a nelegální těžbu a následně do oblasti vyslala bezpečnostní složky. Podle vládního prohlášení demonstranti během společné hlídky policie a armády postavili barikády, načež situace vyústila v násilné střety a střelbu.
Úřady neuvedly, kdo střelbu zahájil, ani zda všechny oběti patřily k demonstrantům. Mezi třinácti zraněnými jsou podle vlády také příslušníci bezpečnostních složek.
Jeden z místních obyvatel agentuře AFP sdělil, že po částečném uklidnění situace viděl mrtvá těla a poničené obchody. Další uvedl, že jeho otec při střetech utrpěl zranění, ale nedostalo se mu pomoci, protože oblast obsadily bezpečnostní složky.
Vyhoštění zahraničních pracovníků
Guinejské úřady v rámci zásahů proti nelegální těžbě zadržely více než 1200 lidí. Podle serveru Africanews začalo ve středu v hlavním městě Konakry soudní řízení s obviněnými těžaři, kteří byli zadrženi v oblasti Siguiri. Mezi nimi jsou kromě Guinejců také občané Burkiny Faso, Mali, Toga, Nigeru, Pobřeží slonoviny a Ghany. Obhájci zadržených postup úřadů zpochybňují.
Zákaz těžby zároveň vedl k vyhoštění desetitisíců zahraničních pracovníků. Podle serveru začaly stovky těžařů opouštět shromaždiště v sousedním Mali, kam je po vyhoštění z Guineje přepravovaly autobusy a nákladní automobily.
Malijské úřady 7. listopadu oznámily, že od zahájení zásahů přijaly přibližně 160 tisíc lidí vyhoštěných z Guineje. Zaznamenaly také šest úmrtí a varovaly před humanitární krizí. Burkina Faso mezitím kritizovala údajně nelidské zacházení se svými občany při vyhošťování.
Guinea patří mezi africké země bohaté na nerostné suroviny, zejména zlato a bauxit. Vláda zásahy proti nelegální těžbě zdůvodňuje mimo jiné jejími negativními dopady na životní prostředí. Podle úřadů těžba poškozuje zemědělskou půdu, způsobuje odlesňování a znečišťuje vodní toky.