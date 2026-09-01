Po útoku na newyorském Times Square zemřela žena, po smrti je i pachatelka

Dvě osoby pobodala žena na newyorském náměstí Times Square, oběti si podle svědků vybrala náhodně. Jeden z nich útok nepřežil, napsala agentura AP. Tamní policie ji postřelila, žena následně zemřela. Podle médií
Incident se stal v bezprostřední blízkosti policejní stanice, přímo před budovou One Times Square, kde se každoročně koná oslava silvestrovského spouštění koule. Jde o jedno z nejnavštěvovanějších a nejvíce hlídaných míst v celém New Yorku. Devětačtyřicetiletá žena z Queensu tam z nákupní tašky vytáhla dva nože a bodla do břicha 68letého muže a pár sekund poté i 32letou ženu. Oba skončili v nemocnici, kde žena později zemřela a muž zůstává ve stabilním stavu. Úřady zatím neuvedly, zda byli napadení turisté, nebo místní.
Na videích kolujících po internetu je vidět nejméně deset policistů shromážděných kolem ženy, která drží dva velké kuchyňské nože, šermuje s nimi a rozběhne se k jednomu ze strážců zákona. Na dalších záběrech je vidět, jak se jeden z policistů zřejmě pokouší ženu zneškodnit taserem, ten ji však nezastavil. Nejméně dva další muži zákona pak vytáhli pistole a byly slyšet výstřely. Žena následně upadla na zem, kde ji policisté spoutali, otočili na záda a poskytli první pomoc.
Policejní komisařka Jessica Tischová uvedla, že pachatelka měla v minulosti duševní problémy a že neexistují žádné důkazy naznačující teroristický útok. Policisté uzavřeli část 7. avenue a varovali veřejnost, aby se této oblasti vyhýbala. Oblast ohraničili policejní páskou a prověřovali místo činu. Jména napadených nezveřejní, dokud neinformují nejbližší příbuzné.
„Víme, že životy těchto rodin byly dnešními (pondělními) událostmi zcela rozvráceny, a budeme jim i nadále stát po boku v následujících hodinách, dnech a týdnech,“ řekl newyorský starosta Zohran Mamdani.
Množství násilných trestných činů v New Yorku letos výrazně pokleslo. Počet vražd se snížil o 24 procent a vše nasvědčuje tomu, že by mohl dosáhnout nejnižší úrovně za poslední dekádu. Pondělní incident je však už druhou letošní vraždou na Times Square, protože v květnu tam byl smrtelně pobodán muž.