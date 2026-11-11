Po nárazu auta do chodců v Los Angeles zemřeli nejméně tři lidé


před 30 mminutami|Zdroj: Reuters, CNN

V losangeleské čtvrti North Hollywood narazilo v úterý večer místního času auto do skupiny chodců poblíž vstupu do metra, píše web americké stanice CNN. Nejméně tři lidé zemřeli, další tři jsou v kritickém stavu. Vyšetřovatelé podle policejního mluvčího zatím neurčili, zda šlo o nehodu, nebo úmyslný čin, uvedla agentura Reuters.

Bílé SUV podle losangeleské policie srazilo pět chodců na bulváru Lankershim kolem 17:55 místního času (ve 2:55 SEČ). Tři z nich zemřeli na místě. Dva další chodce a řidiče vozu převezli záchranáři v kritickém stavu do nemocnic, uvedli policisté a hasiči.

Incident se stal na rušné křižovatce v obchodní a kulturní čtvrti NoHo v údolí San Fernando. Záchranné složky křižovatku během zásahu uzavřely, informovala CNN.

Podle místní televize KCAL-TV vůz narazil také do stánku s občerstvením u autobusové zastávky. Letecké záběry stanice zachycují poškozené SUV, které zůstalo na chodníku pod modrou plachtou těsně vedle krytého vstupu do metra.

Vůz v americké Wichitě vjel na fotbalové hřiště během zápasu, dva lidé zemřeli
Místo incidentu v americkém městě Wichita ve státě Kansas

Výběr redakce

V Abú Dhabí se jednalo o výměně zajatců a návratu ukrajinských dětí, řekl Zelenskyj

V Abú Dhabí se jednalo o výměně zajatců a návratu ukrajinských dětí, řekl Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Britská policie zatkla příslušníka americké armády. Záležitost souvisí s Ruskem

Britská policie zatkla příslušníka americké armády. Záležitost souvisí s Ruskem

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Ve Vysoké u Příbramě půjdou lidé volit znovu, hlasování je podle soudu neplatné

Ve Vysoké u Příbramě půjdou lidé volit znovu, hlasování je podle soudu neplatné

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Polsko řeší, jak reformovat ústavní soud. Variantou je kompletní obměna

Polsko řeší, jak reformovat ústavní soud. Variantou je kompletní obměna

před 8 hhodinami
Ukrajině platíme účty, ale u jednacího stolu nejsme, řekli Babiš a Fico

Ukrajině platíme účty, ale u jednacího stolu nejsme, řekli Babiš a Fico

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Hypotéky dál zdražují, lidé jsou opatrnější při nákupu realit

VideoHypotéky dál zdražují, lidé jsou opatrnější při nákupu realit

před 9 hhodinami
Srážka skoro devadesáti aut si v Bulharsku vyžádala dvanáct mrtvých

Srážka skoro devadesáti aut si v Bulharsku vyžádala dvanáct mrtvých

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
NÚKIB upozorňuje na ruské kyberútoky. Hrozí prý i destruktivní

NÚKIB upozorňuje na ruské kyberútoky. Hrozí prý i destruktivní

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Po nárazu auta do chodců v Los Angeles zemřeli nejméně tři lidé

V losangeleské čtvrti North Hollywood narazilo v úterý večer místního času auto do skupiny chodců poblíž vstupu do metra, píše web americké stanice CNN. Nejméně tři lidé zemřeli, další tři jsou v kritickém stavu. Vyšetřovatelé podle policejního mluvčího zatím neurčili, zda šlo o nehodu, nebo úmyslný čin, uvedla agentura Reuters.
před 30 mminutami

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů zablokovali snahu o odvolání Hegsetha

Republikánská většina v americké Sněmovně reprezentantů v úterý fakticky zablokovala snahu o odvolání ministra obrany Petea Hegsetha kvůli válce proti Íránu. Návrh na ústavní žalobu poslanci postoupili soudnímu výboru, který ovládají republikáni. Informovaly o tom agentury.
před 2 hhodinami

V Abú Dhabí se jednalo o výměně zajatců a návratu ukrajinských dětí, řekl Zelenskyj

Zástupci Ukrajiny, Ruska a USA jednali v Abú Dhabí o výměnách zajatců a návratu Moskvou unesených ukrajinských dětí do vlasti, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kromě humanitárních problémů strany diskutovaly také o bezpečnostních zárukách, dodal. Tématem jednání, které bude pokračovat ve středu, by měla být cesta k ukončení ruské války i budoucí systém evropské bezpečnosti. Analytici průlom nečekají. Někteří připomínají, že úpravy evropské bezpečnostní architektury požaduje Rusko, které si tak chce vytvořit sféru vlivu.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Britská policie zatkla příslušníka americké armády. Záležitost souvisí s Ruskem

Britská policie zatkla příslušníka amerických ozbrojených sil, který je podezřelý z trestných činů podle zákona o národní bezpečnosti. Věc souvisí s Ruskem, uvedla v úterý večer britská policie s tím, že spolupracuje s americkými úřady včetně Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Ředitel FBI Kash Patel podle britského prohlášení uvedl, že zatčení se týká obvinění ze špionáže.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

VideoJak Jeffrey Epstein přispěl k pádu prince Andrewa i britského premiéra

Bývalý princ Andrew přišel o tituly, z Windsoru se stěhoval nedobrovolně a nyní čelí vyšetřování a řadě obvinění. Nové tisíce e-mailů v kauze Jeffreyho Epsteina ale neotřásají jen Buckinghamským palácem. Londýnská zpravodajka ČT Katarína Sedláčková v páté epizodě série vysvětluje, jak citlivé informace z britské diplomacie proudily k americkému miliardáři Jeffremyu Epsteinovi nebo proč aféra kromě královské rodiny potápí i klíčové postavy britské politické scény.
před 7 hhodinami

Polsko řeší, jak reformovat ústavní soud. Variantou je kompletní obměna

Polská vláda poprvé po víc než dvou a půl letech zveřejnila rozhodnutí ústavního soudu. Premiér Donald Tusk to považuje za počátek nové éry. Ústavní krize v zemi ale nekončí. Opozice nové vedení instituce neuznává a dál ho považuje za nelegální. Objevují se proto hlasy ohledně nutnosti ústavní soud radikálně reformovat.
před 8 hhodinami

Ukrajině platíme účty, ale u jednacího stolu nejsme, řekli Babiš a Fico

Evropa by se měla aktivně podílet na vyjednávání o ukončení války na Ukrajině, shodli se premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš (ANO) a Robert Fico (Smer) po společném rokování kabinetů v Bratislavě. Oběma vadí, že EU napadené zemi pomáhá finančně, avšak o míru přímo její zástupci nejednají. Fico jako možného vyjednavače sedmadvacítky navrhl slovenského eurokomisaře Maroše Šefčoviče. Předsedové vlád se též ohradili vůči výzvě německého kancléře Friedricha Merze k další finanční podpoře Ukrajiny.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoSoukromí těžaři poprvé po dlouhé době prodali část plynu z Ukrajiny do zahraničí

Poprvé po téměř pěti letech prodali soukromí těžaři na Ukrajině část plynu do zahraničí. V říjnu to umožnila ukrajinská vláda kvůli poklesu domácí poptávky. Jednou z největších zahraničních firem v oboru působících na Ukrajině je i česká společnost Moravské naftové doly. Nedávno podepsala memorandum o spolupráci se státní firmou Naftogaz. Nejvíce plynu česká firma zatím získává na západní Ukrajině. Ještě větší potenciál podle ní nabízejí východní regiony. Vláda povolila export hlavně kvůli tomu, že se poptávka továren jako hlavních odběratelů snížila. Mnozí po útocích buď zastavili nebo omezili provoz. Na komerčním trhu Ukrajiny tak vzniká přebytek, který mohou využít spotřebitelé ze zahraničí.
před 9 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

před 11 hhodinami
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

před 12 hhodinami
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026