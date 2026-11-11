Po nárazu auta do chodců v Los Angeles zemřeli nejméně tři lidé

V losangeleské čtvrti North Hollywood narazilo v úterý večer místního času auto do skupiny chodců poblíž vstupu do metra, píše web americké stanice CNN. Nejméně tři lidé zemřeli, další tři jsou v kritickém stavu. Vyšetřovatelé podle policejního mluvčího zatím neurčili, zda šlo o nehodu, nebo úmyslný čin, uvedla agentura Reuters.
Bílé SUV podle losangeleské policie srazilo pět chodců na bulváru Lankershim kolem 17:55 místního času (ve 2:55 SEČ). Tři z nich zemřeli na místě. Dva další chodce a řidiče vozu převezli záchranáři v kritickém stavu do nemocnic, uvedli policisté a hasiči.
Incident se stal na rušné křižovatce v obchodní a kulturní čtvrti NoHo v údolí San Fernando. Záchranné složky křižovatku během zásahu uzavřely, informovala CNN.
Podle místní televize KCAL-TV vůz narazil také do stánku s občerstvením u autobusové zastávky. Letecké záběry stanice zachycují poškozené SUV, které zůstalo na chodníku pod modrou plachtou těsně vedle krytého vstupu do metra.