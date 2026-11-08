Paraguayský soud poslal exprezidenta Peňu do vazby

Soud v Paraguayi v sobotu rozhodl o vazbě pro bývalou hlavu státu Santiaga Peňu. V noci na neděli o tom informovala agentura Reuters s tím, že prokuratura vyšetřuje Peňovy vazby na Ueno Bank, jejíž krach připravil téměř polovinu z 6,5 milionu obyvatel země o přístup k jejich penězům. Soud poslal do vazby i bývalého guvernéra centrální banky Carlose Carvalla.
Soud uvedl, že vzetí exprezidenta do vazby je „nezbytné“ k zajištění toho, aby Peňa zůstal v zemi do vyšetření případu. Bývalá hlava státu čelí obviněním ze zneužití důvěry a zneužití úřadu k osobními obohacení.
Peñův právní zástupce uvedl, že jeho klient vinu popírá. Carvalla, bývalého šéfa Ueno Bank, pak vyšetřovatelé obvinili ze zneužití důvěry, vystavování falešných úředních listin a ze zneužití správy k osobnímu obohacení.
Centrální banka uvalila na Ueno Bank nucenou správu poté, co schopnost tohoto finančního ústavu splácet závazky klesla pod polovinu zákonem povoleného minima. Na rozdíl od běžného krachu umožňuje tento postup úřadům převést peníze klientů do stabilnějších bank ještě předtím, než se zbytek majetku zkrachovalé banky rozprodá na zaplacení jejích dluhů.
Ueno Bank uvádí, že má přibližně tři miliony zákazníků, což odpovídá zhruba 60 procentům dospělé populace této jihoamerické země, a také spravuje 800 až 850 milionů dolarů (asi 17,4 až 18,5 miliardy korun) z veřejných prostředků. Podle údajů samotného fondu je v této částce zahrnuto přibližně 380 milionů dolarů investovaných paraguayským státním penzijním a zdravotním fondem IPS.