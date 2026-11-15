Papež v Peru odsoudil utrpení a ponížení, které snášeli zotročení Afričané, píše AP


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Papež Lev XIV. při cestě po Peru odsoudil utrpení a ponížení, které museli v minulosti snášet zotročení Afričané. Nejvyšší představitel katolické církve, mezi jehož předky byli jak otroci, tak majitelé otroků, se tak vyjádřil v peruánském městě Zaňa, které UNESCO před lety uznalo jako místo připomínající otroctví a africké kulturní dědictví, napsala v noci na neděli agentura AP.

Zaňa podle papeže uchovává památku generací Afričanů, kteří byli vyrváni z domovů a uvrženi do otroctví. „Mnozí z nich zakusili obrovské utrpení a ponížení. Drazí bratři a sestry afrického původu, chci vám dnes (v sobotu, pozn. red.) vyjádřit svou náklonnost a blízkost,“ uvedl Lev XIV. v sobotním projevu k místní komunitě.

Do Peru bylo podle AP po příchodu španělských dobyvatelů přivezeno přibližně 100 tisíc afrických otroků, kteří dřeli na cukrových plantážích nebo ve stříbrných dolech. V jednu chvíli tvořili tito lidé a jejich potomci více než 40 procent obyvatel metropole Limy, napsala AP s tím, že v současné době černoši představují malou část z 35 milionů obyvatel jihoamerické země.

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Papež Lev XIV.

Lev XIV. se narodil ve Spojených státech pod občanským jménem Robert Prevost. Jeho pradědečkové a prababičky z matčiny strany byli v záznamech sčítání lidu ve státě Louisiana v 19. století vedeni jako „svobodní lidé“ jiné než bílé barvy pleti, napsala AP s tím, že předky nejvyššího představitele katolické církve z matčiny strany lze označit za kreoly. Samotný papež už dříve uvedl, že má mezi předky z matčiny strany otroky i majitele otroků.

Letos v květnu se Lev XIV. ve své encyklice poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví, a za to, že jej po staletí neodsoudil.

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Ilustrační fotografie (výroba kubánského doutníku)

Zaňa je součástí provincie Chiclayo, kde Lev XIV. působil coby biskup v letech 2015 až 2023, tedy před odchodem do Vatikánu.

Peru je poslední etapou papežovy cesty do Latinské Ameriky, kde od 6. listopadu navštívil Argentinu a Uruguay. V Peru, které mu v minulosti udělilo své občanství, zůstane do pondělí.

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