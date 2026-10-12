Panama po pátečním zemětřesení hlásí přes 200 následných otřesů

Panama zaznamenala více než 200 následných otřesů po pátečním zemětřesení o síle 7,7 stupně, které poškodilo stovky domů a infrastrukturu v centrálních provinciích země. Vláda kvůli němu o víkendu vyhlásila stav nouze, podotkla agentura Reuters. Zemětřesení si nevyžádalo žádné oběti, jsou ale bezmála tři desítky zraněných.
Americká geologická služba (USGS) uvedla, že otřesy vycházely z hloubky 12,6 kilometru a že epicentrum se nacházelo v řídce obydlené oblasti asi 200 kilometrů od metropole Panama v centrální provincii Herrera.
„Zaznamenali jsme už více než 200 následných otřesů, které stále pokračují. Jejich síla však klesá a intervaly mezi nimi se prodlužují,“ řekl Nestor Luke z Panamské univerzity.
Po zemětřesení nebyly podle záchranářů hlášeny žádné oběti na životech, nejméně 27 lidí ale bylo zraněno a téměř 900 domů poškozeno. Čísla by se mohla ještě zvýšit, protože se v odlehlých obcích stále vyhodnocují škody. Panamský prezident José Raúl Mulino navštívil postižené oblasti a vyzval k urychleným opravám silnic a mostů, které by usnadnily záchranné práce. V provinciích Veraguas a Los Santos je poškozeno nejméně čtrnáct mostů.
Vyhlášení nouzového stavu umožní vládě vyčlenit až 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun) na pomoc, aniž by překročila svůj cíl pro rozpočtový deficit na letošní rok ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), uvedlo ministerstvo hospodářství.
„USA přislíbily pomoc ve výši pěti milionů dolarů a vysílají také dvacetičlenný tým, který pomůže se záchrannými operacemi a posouzením stavu infrastruktury,“ uvedl americký velvyslanec v Panamě Kevin Marino Cabrera.
V celé středoamerické zemi se v pondělí nebude vyučovat. Provoz Panamského průplavu je podle jeho představitelů nedotčen.