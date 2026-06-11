Ozbrojené konflikty formovaly americkou identitu i postavení USA ve světě


před 18 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Americká armáda se od svého vzniku zapojila do téměř čtyř stovek ozbrojených konfliktů. Populární kultura přitom v tamní veřejnosti zakořenila představu, že Spojené státy se nikdy nedopustily ničeho špatného.

Od vyhlášení nezávislosti Spojených států až po znovuzvolení Donalda Trumpa zaplňovaly dějiny největší světové mocnosti konflikty. Válka sehrála rozhodující roli při upevňování amerického státu i jeho postavení ve světě. Vojenská hegemonie umožnila Spojeným státům stát se mocností, jakou jsou dnes, proměnila mezinárodní řád a pomohla šířit americké hodnoty za hranice země.

První válka Spojených států

V roce 1775 byla Nová Anglie stále britskou kolonií pod vládou krále Jiřího III. Skupina kolonistů, unavená daňovým břemenem uvaleným mateřskou zemí, se chopila zbraní, aby založila americkou republiku. Začínaly první bitvy americké války za nezávislost a 4. července 1776 byla přijata Deklarace nezávislosti.

„Spojené státy se zrodily uprostřed války a tento princip ozbrojené republiky, připravené se bránit, si neseme až do současnosti,“ popisuje Erik Villard, historik z Centra vojenské historie americké armády.

V průběhu 19. století se Spojené státy zapojily do několika ozbrojených konfliktů na různých frontách. Kromě nejkrvavějšího z nich, americké občanské války, sloužily ostatní konflikty jednomu z cílů nového státu – expanzi.

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Ve snaze rozšířit své území se Spojené státy střetly s Francií, Španělskem, Anglií, Mexikem i původními obyvateli. Právě vůči nim se dle historika Tima McClearyho z Little Big Horn College „americká armáda záměrně dopouštěla genocidních činů“.

Tyto ozbrojené konflikty formovaly národní identitu země a příslušné mýty i hrdinové přispěli k tomu, jak američtí občané vnímají smysl existence Spojených států. „Vždy jsme se drželi představy, že jsme ti dobří a že bojujeme za spravedlivou věc,“ vysvětluje David Silbey, vojenský historik z Cornellovy univerzity.

USA a dvě světové války

Dvacáté století a jeho krvavé světové války byly rozhodující pro expanzi Spojených států za vlastní hranice. Podle expertů si Washington uvědomil rozsah své moci během první světové války. Do Evropy vyslaly USA dva miliony mužů, zbrojní průmysl země se rychle rozvíjel a Spojené státy se také naučily přesouvat vojáky přes oceán. Právě tato rozsáhlá logistická a lidská operace americkou armádu navždy proměnila.

Historička Lora Vogtová z Národního muzea první světové války v Kansasu uvádí, že první světová válka znamenala zrod moderní americké armády. „Znamenala začátek toho, co někteří historici začali označovat za éru Spojených států jako supervelmoci,“ podotkla. Bylo to však až zapojení Washingtonu do druhé světové války, co proměnilo americkou ekonomiku a položilo základy tomu, aby země zaujala bezprecedentní mocenské postavení.

16. července 1945 se pak Spojené státy staly první zemí, která disponovala jadernými zbraněmi. „Je to atomová bomba, což znamená, že jsme spoutali přirozenou sílu vesmíru,“ prohlásil tehdy prezident Harry Truman. Bomby svržené na Hirošimu a Nagasaki znamenaly konec druhé světové války.

První světová válka skončila příměřím, druhá drtivou převahou Ameriky nad jejími nepřáteli. „Američané jsou přesvědčeni, že jejich země zachránila civilizaci před strašlivým zlem,“ poznamenává Stephen Biddler, vojenský historik z Kolumbijské univerzity v New Yorku. V roce 1945 vojenská hegemonie Spojených států ustavila nový mezinárodní řád, který nyní prochází proměnou.

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Snaha prosadit své hodnoty

Novodobé americké intervence na asijském kontinentu, tedy válka ve Vietnamu a konflikty v Iráku a Afghánistánu, nepřinesly kýžené výsledky. „Spojené státy se jen velmi těžko učí z vlastních chyb,“ říká Richard Lee Armitage, bývalý náměstek ministra zahraničí USA. I přesto se tato supervelmoc snažila vnutit světu svůj morální kodex. „Možná nejsme nutně ti dobří,“ zdůrazňuje Silbey.

Ačkoli tyto konflikty nepřinesly nic než smrt a chaos, potřeba udržovat od konce roku 1945 globální přítomnost vedla k rozmístění 200 tisíc vojáků na více než osmi stech základnách na pěti kontinentech. 

K tomu je třeba připočíst jedenáct letadlových lodí, 11 tisíc vojenských bojových letounů a více než čtyři tisíce hlavic připravených k odpálení z kterékoli z 68 ponorek nebo strategických bombardérů. To Spojeným státům umožňuje zasáhnout během několika hodin kdekoli na planetě.

Žádná jiná armáda není schopna udržovat takovou přítomnost po celém světě. Válka není v této zemi náhodou; už 250 let stojí v samém středu americké politiky. Ani dnes se nic nezměnilo – změnil se pouze nepřítel: Írán.

Článek napsal Milagros de Diego Cerezo (RTVE), poprvé byl publikován 10. června 2026 v 08:33 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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