Otce vévodkyně Meghan zadržela kvůli držení dětské pornografie FBI


6. 11. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, BBC

Thomase Marklea, otce vévodkyně ze Sussexu Meghan Markleové, která je manželkou prince Harryho, zadržela v pátek ráno na Floridě kvůli obvinění z držení materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí FBI. Oznámila to podle agentury Reuters tamní prokuratura. Americké ministerstvo spravedlnosti podle BBC v prohlášení uvedlo, že dvaaosmdesátiletý Markle v oblasti Los Angeles „uchovával materiály o sexuálním zneužívání dětí“, včetně sexuálně explicitních fotografií, na nichž byl zobrazen s dívkami v předpubertálním věku.

Markle byl podle BBC zadržen v pátek ráno na Floridě. Fotografie, které podle serveru zveřejnily deníky Daily Mail a The Sun, ukazují agenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), kteří Marklea upoutaného na invalidním vozíku odvážejí z domova pro seniory. Markle byl umístěn do vazby nedaleko města Tampa.

„Pan Markle je viněn z držení dětské pornografie, včetně fotografií, na kterých je zachycen s nezletilými dívkami,“ sdělil Bill Essayli z kalifornské prokuratury. FBI podle něj ve dvou skladech v oblasti Los Angeles, které si Markle pronajímal od roku 2008, nalezla 78 předmětů, včetně diapozitivů, negativů a knih, u nichž bylo podezření, že zobrazují sexuální zneužívání dětí.

Zatčení přichází poté, co bulvární deník The Sun už dříve napsal, že Markleův syn nalezl při vyklízení otcova domu na Filipínách sbírku „stovek, možná tisíců“ fotografií a videí zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Syn nález ohlásil filipínské policii a kontaktoval FBI.

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Markle žil na Filipínách, ale začátkem roku dostal mrtvici a byla mu amputována noha, což ho donutilo k návratu do Spojených států. Již dříve veškerá obvinění proti své osobě důrazně popřel a tvrzení, že vlastnil fotografie zobrazující zneužívání dětí, označil podle BBC za lži.

Vévodkyně v říjnu v prohlášení zveřejněném poté, co se obvinění týkající se jejího otce objevila, uvedla, že je těmito zprávami „hluboce zdrcena“. „A myslím na všechny děti, kterým mohlo být ublíženo,“ dodala. Markleová podle agentury AP také sdělila, že v roce 2019 obdržela od londýnské policie dopis, který obsahoval „znepokojující obvinění“ vůči jejímu otci. „Doufám, že nyní je zřejmé, že navzdory zkresleným informacím v některých médiích měl můj odstup od otce a moje rozhodnutí neumožnit mu kontakt s našimi dětmi jediný důvod: chránit je,“ zdůraznila.

Princ Harry se s Markleovou oženil v roce 2018. Thomas Markle se svatby nezúčastnil, což vyvolalo spekulace médií o jejich vztahu. Meghan a Harry mají sedmiletého syna Archieho a pětiletou dceru Lilibet.

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