Operace v Íránu ještě neskončila, dál se snaží získat jadernou zbraň, tvrdí Kac

Izraelská operace v Íránu ještě neskončila, prohlásil v neděli podle agentury AFP ministr obrany židovského státu Jisra'el Kac. Zároveň znovu obvinil Teherán, že usiluje o získání jaderné zbraně, což Írán dlouhodobě odmítá.
„Pokud jde o Írán, mise ještě neskončila. (...) Írán se pokouší obnovit své úsilí o získání jaderné zbraně,“ prohlásil konkrétně Kac během vzpomínkové bohoslužby v Jeruzalémě za padlé vojáky ve válce o Suez z roku 1956. Dodal, že Izrael je „připraven na všechny scénáře a podnikne nezbytné kroky k ochraně svých občanů“.
Před americkými volbami do Kongresu 3. listopadu panovaly obavy z nových izraelsko-amerických úderů na Írán. Zatím k nim nedošlo.
Krátké a intenzivní údery
Deník The New York Times dříve napsal, že Spojené státy a Izrael plánují krátkou a intenzivní sérii úderů, které mají cílit na jaderná a vojenská zařízení a energetickou infrastrukturu s cílem přimět Teherán přistoupit na americké podmínky při vyjednáváních, což se Washingtonu od začátku konfliktu zatím nepovedlo.
Spojené státy na konci února rozpoutaly válku s Íránem společnými údery právě s Izraelem. Americký prezident Donald Trump původně tvrdil, že cílem je odstranit íránský režim a že operace potrvá několik týdnů. Teherán však v reakci na údery začal útočit mimo jiné na lodě v Hormuzském průlivu, což přispělo k výraznému růstu cen ropy, který se projevil i velkým zdražováním paliv u čerpacích stanic v USA.