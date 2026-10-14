Od Laosu po Džibuti. Čína buduje vojenské základny v zámoří


před 1 hhodinou|Zdroj: CNN, Foreign Policy, ČTK, Reuters, Guardian, Independent, The New York Times, The South China Morning Post, CSIS

Čína zprovoznila novou leteckou základnu v Laosu. Jde o první podobné „výcvikové centrum“ v zahraničí, které by v budoucnu mohlo sloužit pro odbavování stíhaček. Peking tak zesiluje svou vojenskou přítomnost a vliv v regionu – k nelibosti Vietnamu, USA či Tchaj-wanu. Podle expertů jde Číně zatím hlavně o logistiku. Provozuje i základny v Kambodži a Džibutsku. Kapacity v Africe se v posledních letech snaží rozšířit.

Čínsko-laoské společné podpůrné a výcvikové centrum a Čínsko-laoská letecká akademie přátelství jsou v provozu od 29. září. Základna se nachází v oblasti letiště v Ban Keunu, asi padesát kilometrů severně od laoské metropole Vientiane a pouhých čtyřicet kilometrů od nejbližší hranice s Thajskem.

Satelitní snímky od zpravodajské platformy Vantor ukazují, že ještě loni byla vidět hrubá nezpevněná dráha. Práce na novém letišti byly zahájeny koncem loňského roku a na začátku tohoto měsíce stále pokračovaly. Místo zelených polí se tam nachází dva kilometry dlouhá zpevněná přistávací dráha, pojezdová dráha, odstavná plocha pro 22 letadel i řada nových budov.

Čínské vojenské zařízení v laoském Ban Keunu
Zdroj: Vantor/Handout via Reuters

Letiště kdysi využívala CIA

Na satelitních snímcích je vidět osm letadel – pravděpodobně čínské tryskové letouny Hongdu JL-8, dvoumístný cvičný a lehký útočný letoun, který lze v boji nasadit k přepravě bomb, uvedla americká stanice CNN.

Ban Keun kdysi využívaly USA během války v Laosu a sousedním Vietnamu a Kambodži v 60. a 70. letech minulého století. Letecká společnost Air America, kterou provozovala CIA, měla letiště jako logistické a podpůrné centrum pro tajné operace v regionu.

Půl století po pádu Saigonu si jizvy nesou Vietnam i USA
Nguyen Ngọc Loan popravil kapitána Vietkongu Nguyen Van Léma. Fotografie získala v roce 1969 Pulitzerovu cenu

Čínské ministerstvo obrany tvrdí, že zařízení jsou „navržena tak, aby pomohla Laosu posílit výcvik a rozvoj pilotů jeho letectva, a budou společně udržována oběma stranami“. Základna není podle Pekingu namířena proti žádné třetí straně a má údajně sloužit k „posílení praktické spolupráce mezi oběma armádami a k ​​udržení regionálního míru a stability“.

Laoské ministerstvo zahraničí ale na dotazy Reuters nereagovalo a čínské prohlášení neupřesnilo, jaký personál, vybavení nebo zařízení by se na letišti měly nacházet. Čína by mohla monitorovat letecké aktivity hluboko v Myanmaru, Thajsku a Vietnamu, pokud se rozhodne v Ban Keunu instalovat radarový systém dlouhého dosahu YLC-8B s dosahem 700 kilometrů, upozornil server South China Morning Post (SCMP).

Údaje o letectvu Laoské lidové osvobozenecké armády jsou kusé, ale zpravodajská společnost Janes, která zpracovává informace z otevřených zdrojů, odhaduje, že Laos provozuje pět základních cvičných letounů SAIC LE500 a čtyři pokročilé cvičné proudové letouny Jakovlev Jak-130UTS, poznamenal magazín Foreign Policy (FP).

Čínské vojenské zařízení v laoském Ban Keunu
Zdroj: Vantor/Handout via Reuters

Závislost na Pekingu

Komunistický Laos v minulosti s Čínou několikrát uspořádal společná vojenská cvičení. Letos v září se například zaměřilo na humanitární pomoc. Laoský prezident Thongloun Sisoulit se v červnu v Pekingu také setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, který vyzval ke strategickému dialogu o řadě otázek, včetně obrany.

V posledních desetiletích je Laos stále více závislý na Pekingu, pokud jde o investice, politickou podporu a cestovní ruch. Letos v lednu Mezinárodní měnový fond varoval, že jedna z nejchudších a nejméně rozvinutých zemí Asie, má dluhovou zátěž, která je „neudržitelná“.

Laos spouští první vysokorychlostní trať. Provází ji radost i obavy z čínského vlivu
Laos má první meziměstskou železnici

Vojenský komentátor zaměřující se na Čínu Rudy Lu řekl FP, že nová základna by Pekingu umožnila formovat laoské letectvo a motivovat tuto asijskou zemi k nákupu čínského vybavení. Zařízení by bylo možné využít také při každoročních společných leteckých cvičeních s Thajskem a mohlo by posílit vliv Pekingu na Indočínském poloostrově (v Zadní Indii).

„Ban Keun je významný, protože se zdá být prvním otevřeně přiznaným zahraničním vojenským zařízením Číny pro leteckou sílu,“ uvedl pro deník The New York Times (NYT) Jing Jü Lin, docent na Tamkangské univerzitě v Tchaj-peji, který se zabývá studiem čínské armády. „(Nové zařízení) se nachází uprostřed Indočínského poloostrova a mohlo by Čínské komunistické straně umožnit snadnou projekci letecké síly v okolních oblastech,“ dodal.

Klíčový logistický uzel

„To, že se jedná o společné podpůrné a výcvikové centrum, naznačuje, že (Čínská lidová osvobozenecká armáda, PLA) by mohla usilovat o trvalý přístup k logistickému uzlu, který by mohl podporovat jednotky střídající se v Laosu, možná i s malou předsunutou podpůrnou jednotkou,“ řekla Reuters analytička Rachel Vandenbrinková z Australského institutu pro strategickou politiku.

Volba Ban Keunu je podle ní pravděpodobně spíše o příležitosti než o naplnění zjevné operační potřeby. „Laos má určitou geostrategickou hodnotu jako snadno dostupný opěrný bod v pevninské jihovýchodní Asii, vzhledem ke společné hranici s Čínou a infrastrukturnímu propojení, včetně železnice,“ dodala analytička.

Americký Institut pro studium války poznamenal, že základna „na rozdíl od amerických vojenských základen zatím není vybavena tak, aby Čínské lidové osvobozenecké armádě umožnila provádět velké bojové operace“. Podle think tanku nicméně poskytne PLA alternativní trasy pro přístup k Jihočínskému moři, citoval analytiky list Guardian.

Spojené státy vyzvaly Čínu, aby přestala s provokacemi v Jihočínském moři
Manévry v Jihočínském moři

Blízké země, jako jsou Vietnam, Thajsko a Singapur, budou pravděpodobně sledovat, zda bude ranvej v Ban Keunu prodloužena pro bombardéry nebo průzkumná letadla. Mnoho čínských stíhaček a dalších letadel může vzlétat z drah kratších než ta v Ban Keunu, ale standardní ranveje čínského letectva jsou často znatelně delší, podotkl NYT.

Znepokojení ve Vietnamu

Největší obavy budí rozvoj nového vojenského zařízení u Vietnamu, který Indočínu dlouhodobě považuje za svůj vlastní zadní dvorek. „Hanoj ​​a Peking udržují tichý a napjatý vztah, který je poháněn komplexní strategií vyvažování intenzivní ekonomické závislosti a námořních územních sporů v Jihočínském moři,“ napsal v analýze SCMP.

V roce 1978 Vietnam vtrhl do Kambodže, aby svrhl pročínskou vládu Rudých Khmerů. Když pak Peking v roce 1979 napadl Vietnam, Laos se hlasitě postavil na stranu Hanoje. Nyní však Čína udržuje v obou zemích střídavou vojenskou přítomnost, což by jí v případě krize mohlo poskytnout silnou páku na Vietnam, řekl Bloombergu Nguyen Khac Giang, hostující výzkumný pracovník z Institutu ISEAS – Yusof Ishak v Singapuru.

Vietnamský lídr „Hořící pece“ koncentruje moc po vzoru Číny
Zvolení To Lama prezidentem Vietnamu v dubnu 2026

Znepokojení neskrývá ani Tchaj-pej. V případě konfliktu v Jihočínském moři nebo o samotný Tchaj-wan by základna mohla Číně pomoci zachycovat letouny amerického letectva mířící přes Indočínu z jejich základny Diego Garcia v Indickém oceánu, uvedl v rozhovoru pro Taipei Times Su Tzu-yun, vojenský expert z tchajwanského Institutu pro výzkum národní obrany a bezpečnosti.

V obtížné situaci se ocitlo Thajsko, které uvedlo, že bude aktivity na místě bedlivě sledovat. Země je smluvním spojencem USA a má s Laosem dlouhou hranici, zároveň však pěstuje vřelé vztahy se svým sousedem i s Čínou. Mluvčí thajského ministerstva obrany Reuters sdělil, že Bangkok je blízkým partnerem Laosu i Číny a že Laos má suverénní právo rozhodnout o hostování čínské základny.

Thajský místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Sihasak Phuangketkeow, který Laos navštívil těsně před oznámením o otevření základny, médiím podle FP sdělil, že Spojené státy Thajsko předem varovaly, ale Bangkok do situace nemohl zasahovat. Poznamenal také, že rostoucí angažovanost supervelmocí v regionu zvyšuje význam Thajska, protože Bangkok „si nevybírá strany“.

Na Tchaj-wanu trénovali pro případ čínské invaze
Tchaj-wanský viceprezident Hsiao Bi-khim pozoruje během nácviku v Nan-tchou zdravotnický personál, jak ošetřuje figurínu pacienta v podzemním parkovišti přeměněném na dočasné lékařské oddělení

I když se jedná o první leteckou základnu PLA v zahraničí, podle expertů jde spíše o symbolický krok než o výrazný posun v mocenské rovnováze mezi USA a Čínou v této části světa.

Vedoucí pracovník singapurské Školy mezinárodních studií S. Rajaratnama Drew Thompson řekl CNN, že zařízení může jen těžko představovat jakoukoli hrozbu pro americké síly v regionu. „Nedokážu si představit scénář, kdy by (Čína) chtěla odtamtud provádět letecké výpady,“ konstatoval expert s tím, že základna se nachází poblíž Thajska, významného spojence USA mimo NATO.

Námořní základna v Kambodži

Globální vojenská přítomnost PLA je ve srovnání s USA zanedbatelná, jelikož Američané ovládají přibližně 750 základen v nejméně osmdesáti zemích světa. Čína má tři základny na atolech Fiery Cross, Mischief a Subi ve sporné oblasti Spratlyho ostrovů v Jihočínském moři a od roku 2025 provozuje další společné výcvikové a podpůrné centrum na kambodžské námořní základně Ream v Thajském zálivu.

Peking po fázi popírání sdělil, že centrum bude podporovat obě armády v „provádění regionálního boje proti terorismu, předcházení katastrofám a jejich zmírňování, humanitární pomoci, společného výcviku a dalších operací“.

Námořní základna Ream v Kambodži (snímek z roku 2019)
Zdroj: Reuters/Samrang Pring

Nově vybudované molo, které je dostatečně velké pro letadlové lodě PLA, nedávno vyvolalo obavy ohledně záměrů Pekingu v tomto regionu. Kambodžská vláda však tvrdí, že je otevřená i pro ostatní aktéry, včetně amerického námořnictva, jehož pobřežní bojová loď zde letos v lednu zakotvila.

Rozšiřování kapacit v Džibuti

Peking provozuje rovněž logistickou základnu ve východoafrickém Džibutsku, která byla otevřena v roce 2017. Zatímco v Reamu nejsou podle Phnompenhu trvale žádní čínští vojáci ani válečné lodě, v Džibutsku by podle Pentagonu mohlo být 400 vojáků námořní pěchoty. Nachází se poblíž úžiny Báb al-Mandab – jedné z nejdůležitějších úžin pro globální námořní obchod.

„Na rozdíl od námořní základny Ream se laoská vojenská logistická základna zjevně více podobá té v (džibutské metropoli) Džibuti. Není snad mylné usoudit, že se jedná o první plnohodnotnou zámořskou základnu PLA v jihovýchodní Asii,“ sdělil Reuters odborník na bezpečnost Collin Koh.

Si čistí armádu a stalinskou logikou upevňuje moc
Čínská Ústřední vojenská komise na snímku z března 2023

Poslední dva roky Čína svou africkou základnu rozšiřuje. Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) s odkazem na komerční satelitní snímky informovalo, že čínská armáda instalovala v oblasti nové vybavení.

Přidala mimo jiné dvě zařízení integrující radiokomunikaci, satelitní komunikaci a vybavení schopné sloužit k účelům dohledu a shromažďování informací. Zpráva CSIS naznačuje, že oba komplexy pravděpodobně patří k širší síti vojenské rozvědky a velení, které asijská velmoc buduje, píše server Vietnam.vn.

Systém by mohl Číně pomoci monitorovat vojenskou aktivitu v regionu analýzou směru, zdroje, frekvence a rytmu signálů od zahraničních sil. I když je vojenská komunikace šifrována, zachycení charakteristik signálu stále poskytuje cenné informace.

Toto vylepšení základních kapacit podpoří čínské námořnictvo v nasazení stále sofistikovanějších operací v Rudém moři a Adenském zálivu, čímž se rozšíří vojenská přítomnost Pekingu. „To je o to významnější vzhledem ke konfliktům mezi hútíi, Íránem, USA a Izraelem, které zvýšily vojenskou aktivitu v regionu a zvýšily hodnotu zpravodajských informací,“ píše server Vietnam.vn.

Si Ťin-pching Africe výměnou za vliv slíbil desítky miliard dolarů
Čínský vládce Si Ťin-pching pronáší projev na zahajovacím ceremoniálu summitu Fóra o čínsko-africké spolupráci (FOCAC)

Zařízení se navíc nachází ve zvláště citlivé oblasti, necelých šestnáct kilometrů od vojenských základen Spojených států, Francie, Itálie a Japonska v Džibutsku. Americké vojenské činitele výstavba základny znepokojila a v době jejího vzniku si formálně Číně stěžovali na aktivitu na této základně, ale mezi personálem obou zemí nedošlo k žádným problémům, uvedl dříve generál americké armády Stephen Townsend.

Výběr redakce

Od Laosu po Džibuti. Čína buduje vojenské základny v zámoří

Od Laosu po Džibuti. Čína buduje vojenské základny v zámoří

před 1 hhodinou
Mýtus o hysterii trvá. Lékaři u žen častěji než u mužů přisuzují autoimunitní nemoci psychice

Mýtus o hysterii trvá. Lékaři u žen častěji než u mužů přisuzují autoimunitní nemoci psychice

před 1 hhodinou
Spojenci nás nevarovali před posledním útokem na Kyjev, uvedl Zelenskyj

Spojenci nás nevarovali před posledním útokem na Kyjev, uvedl Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Vzájemná důvěra je k budování nezbytná, říká bývalý prezident Polska Lech Walesa

Vzájemná důvěra je k budování nezbytná, říká bývalý prezident Polska Lech Walesa

před 9 hhodinami
Rusové na Ukrajině opět zabíjeli, v Charkově je více mrtvých

Rusové na Ukrajině opět zabíjeli, v Charkově je více mrtvých

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
U papeže Lva XIV. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, je po operaci

U papeže Lva XIV. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, je po operaci

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
V Olomouci chystají koalici v čele se STAN

V Olomouci chystají koalici v čele se STAN

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Sněmovna podpořila mimořádnou daň na rafinerie

Sněmovna podpořila mimořádnou daň na rafinerie

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Od Laosu po Džibuti. Čína buduje vojenské základny v zámoří

Čína zprovoznila novou leteckou základnu v Laosu. Jde o první podobné „výcvikové centrum“ v zahraničí, které by v budoucnu mohlo sloužit pro odbavování stíhaček. Peking tak zesiluje svou vojenskou přítomnost a vliv v regionu – k nelibosti Vietnamu, USA či Tchaj-wanu. Podle expertů jde Číně zatím hlavně o logistiku. Provozuje i základny v Kambodži a Džibutsku. Kapacity v Africe se v posledních letech snaží rozšířit.
před 1 hhodinou

USA rozbily síť, která pomáhala Severokorejcům získávat práci v IT

Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo zatčení dvou Američanů podezřelých z toho, že pomáhali severokorejským pracovníkům v IT krást identity. Také se podle něj pokoušeli podvodně získávat zaměstnání v amerických firmách s cílem vydělávat peníze pro KLDR. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP.
před 4 hhodinami

Saúdská Arábie hlásí čtyři zraněné po útocích hútíů na Rijád

Útoky jemenských povstalců hútíů si v noci na středu vyžádaly čtyři zraněné v saúdskoarabském hlavním městě Rijádu. Zasažena byla také budova, která patří státní ropné společnosti Saudi Aramco, informovala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.
před 5 hhodinami

Spojenci nás nevarovali před posledním útokem na Kyjev, uvedl Zelenskyj

Spojenci nevarovali Ukrajinu před nedávným útokem ruských balistických raket na Kyjev, uvedl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zásah utrpěla také obytná budova, jeden člověk zemřel. Krátce předtím ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že Ukrajina dále dostává zpravodajské informace od spojenců, napsala agentura Reuters. Později během dne to řekl i americký prezident Donald Trump. Dodal, že chce, aby válka skončila.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Vzájemná důvěra je k budování nezbytná, říká bývalý prezident Polska Lech Walesa

Bývalý polský prezident, držitel Nobelovy ceny za mír a zakladatel hnutí Solidarita Lech Walesa převezme ve čtvrtek v Praze Výroční cenu Liberálního institutu. Institut mu ji udělí za celoživotní boj proti komunistické totalitě a prosazování demokratických hodnot. V minulosti cenu obdržel například nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman. Rozhovor pro Události, komentáře s Walesou natáčel Tomáš Šponar.
před 9 hhodinami

Rusové na Ukrajině opět zabíjeli, v Charkově je více mrtvých

Po ruských útocích zahynuli v Charkově čtyři lidé, informoval v úterý šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Ruské drony útočily i v jiných částech Ukrajiny. Ve městě Rivne, kde dron zasáhl budovu univerzity, je 25 zraněných, napsal šéf tamní vojenské správy Oleksandr Koval. Nejméně jeden člověk byl zabit a jedenáct bylo zraněno při útocích na Slovjansk a Kramatorsk. Naopak Ukrajina cílila na ruský Stavropolský kraj, kde trosky sestřeleného dronu poškodily průmyslovou zónu v Něvinnomyssku, tvrdí tamní gubernátor Vladimir Vladimirov.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

U papeže Lva XIV. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, je po operaci

U papeže Lva XIV. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, informoval v úterý pozdě večer podle agentury Reuters Vatikán. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Ve Francii opět demonstrovali studenti

Demonstrací středoškoláků se v úterý po celé Francii zúčastnilo 480 tisíc lidí, tvrdí podle agentur představitelé jejich sdružení. Protestující, kteří kritizují mimo jiné podfinancování školství, nedostatek učitelů, špatný stav škol a přetížené rozvrhy, nedaleko Paříže podpořila i prominentní švédská aktivistka Greta Thunbergová. Francouzská policejní inspekce IGPN v úterý uvedla, že dosud vede 36 vyšetřování případů sporných střetů mezi policisty a demonstranty.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

před 17 hhodinami
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

před 19 hhodinami
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026