Záporožská oblast čelí pravidelně ruským útokům. Jen během toho nočního, kdy město zasáhla letecká puma, zemřeli nejméně dva lidé. Největší problém tam způsobují bezpilotní letouny, které Moskva využívá i k úderům na civilisty. Město se snaží obyvatele chránit pomocí speciálních sítí. Jen za červenec vojáci pokryli přes dvě stě kilometrů cest. V metropoli Záporožské oblasti nazelenalá bariéra zakrývá přes 400 tisíc metrů čtverečních ulic. „Skutečně pomáhají. Díky tomu existují alespoň nějaké koridory, kterými se dá projet relativně bezpečněji,“ říká řidič Oleh, který evakuuje raněné z fronty. Síť není neprůstřelná, ale i tak dokáže drony výrazně zpomalit nebo zastavit. Kromě civilní infrastruktury zakrývá i evakuační a příjezdové trasy nebo vojenské checkpointy.
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Při požáru pákistánské nemocnice zemřelo čtrnáct novorozenců
Při požáru nemocnice v pákistánské metropoli Islámábádu zemřelo nejméně čtrnáct novorozenců, informují agentury AFP či AP s odvoláním na místní úřady. Některá pákistánská média dříve psala o patnácti obětech. Příčinou tragédie byla závada na klimatizaci.
VideoOchranné sítě v Záporoží chrání civilisty i raněné vojáky před ruskými útoky
Záporožská oblast čelí pravidelně ruským útokům. Jen během toho nočního, kdy město zasáhla letecká puma, zemřeli nejméně dva lidé. Největší problém tam způsobují bezpilotní letouny, které Moskva využívá i k úderům na civilisty. Město se snaží obyvatele chránit pomocí speciálních sítí. Jen za červenec vojáci pokryli přes dvě stě kilometrů cest. V metropoli Záporožské oblasti nazelenalá bariéra zakrývá přes 400 tisíc metrů čtverečních ulic. „Skutečně pomáhají. Díky tomu existují alespoň nějaké koridory, kterými se dá projet relativně bezpečněji,“ říká řidič Oleh, který evakuuje raněné z fronty. Síť není neprůstřelná, ale i tak dokáže drony výrazně zpomalit nebo zastavit. Kromě civilní infrastruktury zakrývá i evakuační a příjezdové trasy nebo vojenské checkpointy.
VideoSlovensko čekají na podzim komunální volby, zajímavý souboj slibuje Bratislava
Kromě Česka letos čekají komunální volby i Slovensko, kde proběhnou za dva měsíce. V úterý tam skončil termín pro podání kandidátek. Vedle starostů a primátorů Slováci vyberou i vedení krajů. Spojené hlasování proběhne historicky teprve podruhé. Takzvané spojené volby měly ušetřit náklady, což se dle expertů příliš nepodařilo. Zamýšlené zvýšení zájmu voličů se projevilo pouze ve volbách krajských. Zajímavý souboj letos slibuje Bratislava. Dlouholetému primátorovi Matúšovi Vallovi (Team Bratislava) se postaví ministr dopravy Jozef Ráž mladší (za Smer), pocházející ze slavné rodiny hudebníků. „Po osmi letech je možná čas na nový impulz,“ řekl dříve Ráž mladší, který do voleb formálně půjde jako nezávislý kandidát. Favoritem je ale nadále Vallo, za kterým stojí hned několik opozičních stran.
Republikánské primárky v Jižní Karolíně vyhrála sestra zesnulého senátora Grahama
Sestra nedávno zesnulého amerického senátora Lindseye Grahama – Darline – získala republikánskou nominaci pro listopadové kongresové volby, v nichž budou Američané vybírat jeho nástupce. Grahamová se po smrti bratra stala prozatímní senátorkou do konce volebního období, v primárkách ve státě Jižní Karolína porazila kongresmana Ralpha Normana, informovaly agentury AP a Reuters.
USA nechystají nové útoky na Írán, řekl Rubio spojencům
USA nyní nechystají nové útoky na Írán, tlak na něj budou vyvíjet jiným způsobem, řekl podle zpravodajského webu Axios americký ministr zahraničí Marco Rubio kolegům ze spojeneckých zemí. Náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí naopak do Washingtonu vzkázal, že jestli se chtějí USA dočkat otevření Hormuzského průlivu, musí napravit své chyby a plnit závazky, napsala agentura Reuters.
Velitel kurdských Syrských demokratických sil oznámil jejich rozpuštění
Velitel kurdských Syrských demokratických sil (SDF) Mazlúm Abdí v úterý oznámil jejich rozpuštění a plné začlenění do státních institucí. Učinil tak v televizním projevu vysílaném z prezidentského paláce v Damašku. Podle agentury AFP jde o naplnění dohody s prozatímním prezidentem Sýrie Ahmadem Šaráem, který usiluje o sjednocení země. Zvláštní vyslanec USA pro Sýrii Tom Barrack označil rozhodnutí za „naprosto historické“.
Imigrační agenti v USA v červenci zatkli 50 tisíc lidí, nejvíce od návratu Trumpa
Agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v červenci zadrželi téměř 50 tisíc lidí, jde o nejvyšší počet za jediný měsíc od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu v lednu loňského roku. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na vládní údaje.
Slovenská policie oznámila, že překazila útok na továrnu na drony
Slovenská policie v úterý oznámila, že příslušníci úřadu pro boj proti organizovanému zločinu (ÚBOK) překazili žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá tři cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. Dva z nich byli zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Podle listu Denník N se terčem útoku měl stát závod společnosti Skyeton, kterou založil ukrajinský podnikatel Oleksandr Stepura.
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