Novým personálním šéfem Bílého domu bude Stephen Miller

Ve funkci personální šéfky Bílého domu končí Susie Wilesová, kterou v pondělí nahradí její dosavadní zástupce Stephen Miller, oznámil na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Změna přichází krátce po porážce republikánů v úterních volbách, píše agentura AP, která připomněla, že Miller je strůjcem Trumpovy protiimigrační politiky.
Trump na síti Truth Social Wilesové poděkoval s tím, že odvedla skvělou práci. V příspěvku zároveň bez dalších podrobností uvedl, že Wilesová bude nyní pracovat pro jeho politický tým.
Končící personální šéfka krátce po oznámení změny napsala, že službu prezidentu Trumpovi v Bílém domě považuje za největší čest v životě. „Moje role se může změnit, moje oddanost prezidentovi a poslání se nezmění nikdy,“ zdůraznila.
Miller, který Wilesovou nahradí, je v současnosti také prezidentovým poradcem pro vnitřní bezpečnost a sehrál klíčovou roli v protiimigrační kampani Trumpovy administrativy, včetně zásahů maskovaných federálních agentů či deportací zadržených migrantů do třetích zemí.