Norsko zadrželo ruskou loď, chce s ní vymáhat náhradu škod ukrajinské firmě

Norsko v Arktidě zadrželo ruskou loď, aby zajistilo možnost vymáhat náhradu škody ve výši 4,22 miliardy dolarů (přibližně 88,16 miliardy korun). Tuto částku přiznal arbitrážní soud ukrajinské státní energetické společnosti Naftohaz jako odškodnění za aktiva zabavená Ruskem během anexe Krymu v roce 2014. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na norské představitele. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí to podle agentury TASS označil za pirátství.
Loď s názvem „Profesor Molčanov“ byla zadržena u norského arktického souostroví Špicberky, uvedla americká advokátní kancelář Covington, která zastupuje společnost Naftohaz.
Norská vláda je přesvědčena, že se jí tento incident netýká a že jde o právní záležitost mezi společností Naftohaz a Ruskem. „Norsko není účastníkem řízení. Rusko jako účastník řízení může požádat okresní soud o přezkoumání případu,“ uvedlo podle Reuters norské ministerstvo spravedlnosti.
Rusko označuje krok za pirátství
Moskva má v plánu rozhodnutí norských úřadů napadnout, uvedl podle TASS ruský ministr pro rozvoj Dálného východu a Arktidy Alexej Čekunkov. Podle jeho slov zadržení porušuje mezinárodní právo, protože loď je státní plavidlo a plní vědecké a výzkumné účely. Dodal, že posádka zadržené lodě je v bezpečí.
V očekávání příjezdu lodi na Špicberky, odkud měla pokračovat do ruské těžební osady Barentsburg, požádali právníci společnosti Naftohaz norský soud o její zadržení a nucený prodej.
Společnost Naftohaz vede od roku 2016 soudní spor s Ruskem s cílem získat odškodnění za vyvlastnění svého majetku na Krymu. Arbitrážní soud v Haagu v dubnu 2023 nařídil Rusku zaplatit společnosti Naftohaz 4,22 miliardy dolarů spolu s úroky a soudními náklady, Moskva však tento rozsudek nesplnila.