Německo a Francie se dohodly na návrhu, který má pomoci automobilovému odvětví

Německo a Francie se dohodly na návrhu, který má pomoci zajistit budoucnost automobilového odvětví v Evropě. Cílem je snížit do roku 2035 emise oxidu uhličitého a posílit výrobu a vývoj nové generace elektromobilů v Evropě. S odkazem na oznámení obou vlád o tom informují světové tiskové agentury.
Plán vytyčuje evropskou cestu k dekarbonizaci. Počítá s regulační flexibilitou a obsahuje pobídky pro investice, výzkum, výrobu a odolné dodavatelské řetězce.
„Jsme povinni zajistit našim zaměstnancům, našemu průmyslu i našim občanům, aby Evropa zaujala vedoucí roli v rámci globální transformace automobilového odvětví. Náš cíl je jasný: konkurenceschopný, inovativní a dekarbonizovaný evropský automobilový průmysl, který vyrábí v Evropě a vytváří pracovní místa budoucnosti,“ uvedly vlády dvou největších evropských ekonomik.
Spolkový kancléř Friedrich Merz na síti X napsal o signálu pro investice do průmyslu a o dobrém dni „pro řidičky a řidiče i pro pracovní místa v Německu, Francii a Evropě.“
„Evropa musí být kontinentem, který inovuje, investuje a vyrábí – a to vše při ochraně klimatu a zajišťování našich pracovních míst; v tom spočívá jádro našeho závazku,“ napsal na X francouzský prezident Emmanuel Macron.
Dohoda potvrzuje, že evropští představitelé upustili od plánu přejít do roku 2035 výhradně na elektromobily, a to k velkému zklamání ekologických organizací. Aby bylo možné dosáhnout kompromisu, musela Paříž podle dokumentu, do nějž od čtvrtka nahlížela agentura AFP, přijmout další úlevy pro vozidla se spalovacími motory, které požadoval Berlín s cílem zachovat svůj silný automobilový průmysl.
Německo výměnou za to přistoupilo na přísnější vymezení pojmu evropská preference, který bude po firmách čerpajících veřejné prostředky vyžadovat, aby využívaly komponenty vyrobené v Evropě nebo ve vybraných partnerských zemích. Berlín dlouho prosazoval model „vyrobeno s Evropou“, který by zahrnoval mnohem širší okruh zemí. Nakonec však přistoupil na přísnější kritéria, na nichž trvala Paříž, uvádí AFP.
Francie a Německo jsou klíčovými unijními zeměmi v oblasti automobilového průmyslu, ale v otázce dalšího postupu se dlouho rozcházely. V pátek oznámená dohoda by měla Evropské unii umožnit pokročit v práci na balíčku opatření týkajících se automobilového průmyslu a na legislativě o evropské preferenci.