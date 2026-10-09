Německá policie zadržela muže, který při kontrole zbraní zastřelil dva úředníky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Německá policie v noci na pátek zadržela muže, který ve čtvrtek v bavorské obci Berngau zastřelil dva úředníky při kontrole zbraní. Šedesátiletý podezřelý byl při zásahu postřelen do nohy. Podle agentury DPA to uvedla mluvčí policejního ředitelství, k motivu činu zatím policie žádné informace nesdělila.

Oběťmi jsou 54letá pracovnice a 45letý pracovník zemského okresu Neumarkt v Horní Falci. Měli mimo jiné zkontrolovat, zda muž své zbraně řádně uchovává. První zprávy hovořily o jednom mrtvém a jedné těžce zraněné ženě; ta však svým zraněním později podlehla.

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Pistole Glock 20, ilustrační snímek

První tísňová volání přišla kolem 14:00, místní obyvatelé policii nahlásili střelbu. Muž se následně zabarikádoval v domě. Policie dům obklíčila a obyvatele obce vyzvala, aby neopouštěli své domovy. Na místě zasahovala zvláštní jednotka, obrněné vozidlo i policejní vrtulník. Podle dřívějších informací bylo v obci s asi 2600 obyvateli nasazeno na 150 policistů.

Policisté s mužem dlouho do noci jednali po telefonu a snažili se ho přesvědčit, aby se vzdal. Ten však trval na tom, že se nevzdá bez odporu. „Nakonec byl proveden zásah, včetně použití výbušnin,“ sdělil DPA policejní mluvčí. „Při něm byl 60letý podezřelý střelec lehce zraněn střelami do nohy,“ dodal. Podezřelý je nyní v péči lékařů.

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